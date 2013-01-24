Сочетание мощного компрессора и компактной конструкции позволило создать ингалятор, который понравится как клиницистам, так и пациентам. InnoSpire Elegance от Philips Respironics обеспечивает быстрое, эффективное и надежное введение лекарственных средств в домашних условиях.
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Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств
Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств
Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств
Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Компактная конструкция || Мощный и легкий
Компактная конструкция весом всего 1.5 кг
Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактная конструкция весом всего 1.5 кг
Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактная конструкция весом всего 1.5 кг
Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Ингалятор SideStream Plus || Мощный и легкий
Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств
Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.
Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств
Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.
Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств
Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.
Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr
Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств
Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств
Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств
Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Компактная конструкция || Мощный и легкий
Компактная конструкция весом всего 1.5 кг
Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактная конструкция весом всего 1.5 кг
Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Компактная конструкция весом всего 1.5 кг
Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Ингалятор SideStream Plus || Мощный и легкий
Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств
Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.
Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств
Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.
Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств
Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.
* Рабочие характеристики нового струйного ингалятора SideStream Plus, улучшающего дыхание.
** Неопубликованные данные.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.