Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств

Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.