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InnoSpire Elegance

Компрессорный ингалятор

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Сочетание мощного компрессора и компактной конструкции позволило создать ингалятор, который понравится как клиницистам, так и пациентам. InnoSpire Elegance от Philips Respironics обеспечивает быстрое, эффективное и надежное введение лекарственных средств в домашних условиях.

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Особенности
Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr

Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств

Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.

Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств

Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.

Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств

Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Компактная конструкция || Мощный и легкий

Компактная конструкция весом всего 1.5 кг

Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Компактная конструкция весом всего 1.5 кг

Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Компактная конструкция весом всего 1.5 кг

Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Ингалятор SideStream Plus || Мощный и легкий

Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств

Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.

Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств

Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.

Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств

Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.
  • Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr
  • Компактная конструкция || Мощный и легкий
  • Ингалятор SideStream Plus || Мощный и легкий
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Активная система Вентури || Проверенная технология SideStr

Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств

Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.

Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств

Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.

Активная система Вентури обеспечивает быстрое введение лекарственных средств

Essence эффективно работает при использовании совместно с ингаляторами SideStream, оснащенными активной системой Вентури. Она увеличивает поток воздуха от компрессора, что позволяет быстрее вводить лекарство и сокращает время процедуры. Благодаря меньшему количеству деталей компрессорные ингаляторы Essence проще собирать, очищать и использовать по сравнению с другими традиционными аналогами. Уникальная конструкция SideStream неизменно обеспечивает равномерное введение лекарственных препаратов.
Компактная конструкция || Мощный и легкий

Компактная конструкция весом всего 1.5 кг

Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Компактная конструкция весом всего 1.5 кг

Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Компактная конструкция весом всего 1.5 кг

Это элегантное устройство весит всего 1.5 кг и оснащено проверенной технологией введения аэрозолей SideStream. В комплект включены переносная док-станция, фильтр и кабель питания. Гарантия на устройство составляет 5 лет. Elegance соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Ингалятор SideStream Plus || Мощный и легкий

Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств

Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.

Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств

Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.

Ингалятор SideStream Plus повышает эффективность введения лекарственных средств

Ингалятор для улучшения дыхания SideStream Plus оснащен простым в использовании клапаном, который открывается при вдохе для эффективного введения лекарственных средств и закрывается на выдохе, уменьшая потери препарата*. По сравнению с другими аналогичными ингаляторами для открытия клапана вдоха требуется меньшее давление**. Отсутствует необходимость снимать клапан при использовании маски, что облегчает проведение лечения для детей и пожилых пациентов.

технические характеристики

Физические параметры
Физические параметры
Вес
  • 1.5 кг
Размер
  • 165 х 165 х 108 мм
Мощность
Мощность
Время лечения
  • 5 - 7 минут
Электрические параметры/мощность
  • 220 В / 60 Гц, 1,2 А
Максимальное давление
  • 296 kPa
Максимальная скорость потока
  • 9.4 литров в минуту
Рабочая скорость потока
  • 7 литров в минуту
Режим работы
  • непрерывный
Объем
Объем
Объем распыляемого лекарственного средства
  • 8 мл
Масс-медианный аэродинамический диаметр
  • 80% <lt/>5 микрон
Поддержка
Поддержка
Гарантия
  • 5 лет
Физические параметры
Физические параметры
Вес
  • 1.5 кг
Размер
  • 165 х 165 х 108 мм
Мощность
Мощность
Время лечения
  • 5 - 7 минут
Электрические параметры/мощность
  • 220 В / 60 Гц, 1,2 А
Посмотреть все характеристики
Физические параметры
Физические параметры
Вес
  • 1.5 кг
Размер
  • 165 х 165 х 108 мм
Мощность
Мощность
Время лечения
  • 5 - 7 минут
Электрические параметры/мощность
  • 220 В / 60 Гц, 1,2 А
Максимальное давление
  • 296 kPa
Максимальная скорость потока
  • 9.4 литров в минуту
Рабочая скорость потока
  • 7 литров в минуту
Режим работы
  • непрерывный
Объем
Объем
Объем распыляемого лекарственного средства
  • 8 мл
Масс-медианный аэродинамический диаметр
  • 80% <lt/>5 микрон
Поддержка
Поддержка
Гарантия
  • 5 лет
Риски, связанные с продуктом
  • * Рабочие характеристики нового струйного ингалятора SideStream Plus, улучшающего дыхание.
  • ** Неопубликованные данные.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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