Ключевые слова для поиска

Nuance Gel

Канюльная маска

Найти похожие продукты

Канюльные маски Philips Respironics отличаются удобством и надежным плотным прилеганием к ноздрям. Канюльные маски с гелевым покрытием Nuance представляют клиницистам, врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, и пациентам новую альтернативу для повышения эффективности лечения нарушений сна.

Свяжитесь с нами
Особенности
Варианты каркаса || Повышенный комфорт пациента

Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи

Для канюльной маски Nuance пациенты могут выбрать каркас с тканевым или гелевым покрытием. Гелевое покрытие и нескользящее головное крепление обеспечивают устойчивость маски и снижают потребность в повторной подгонке размера. Данный вариант прекрасно подходит для пациентов, которым нравится высокотехнологичный вид устройств. Каркас с тканевой основой более мягок, он сокращает раздражение кожи и способствует спокойному сну.

Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи

Для канюльной маски Nuance пациенты могут выбрать каркас с тканевым или гелевым покрытием. Гелевое покрытие и нескользящее головное крепление обеспечивают устойчивость маски и снижают потребность в повторной подгонке размера. Данный вариант прекрасно подходит для пациентов, которым нравится высокотехнологичный вид устройств. Каркас с тканевой основой более мягок, он сокращает раздражение кожи и способствует спокойному сну.

Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи

Для канюльной маски Nuance пациенты могут выбрать каркас с тканевым или гелевым покрытием. Гелевое покрытие и нескользящее головное крепление обеспечивают устойчивость маски и снижают потребность в повторной подгонке размера. Данный вариант прекрасно подходит для пациентов, которым нравится высокотехнологичный вид устройств. Каркас с тканевой основой более мягок, он сокращает раздражение кожи и способствует спокойному сну.
Нескользящее оголовье || Повышенный комфорт пациента

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь.

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь.

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь.
Канюли с гелевым покрытием || Повышенный комфорт пациента

Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание

Канюли с гелевым покрытием подходят для различных размеров ноздрей и уменьшают раздражение носа. Они не только более удобны, но и обеспечивают надежное прилегание.

Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание

Канюли с гелевым покрытием подходят для различных размеров ноздрей и уменьшают раздражение носа. Они не только более удобны, но и обеспечивают надежное прилегание.

Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание

Канюли с гелевым покрытием подходят для различных размеров ноздрей и уменьшают раздражение носа. Они не только более удобны, но и обеспечивают надежное прилегание.
Легкая и гибкая трубка || Повышенный комфорт пациента

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску.

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску.

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску.
Простая и элегантная конструкция || Повышенный комфорт пациента

Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера

Пациенты сообщили, что по сравнению с аналогами канюльную маску Nuance легче собирать, разбирать и использовать*.

Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера

Пациенты сообщили, что по сравнению с аналогами канюльную маску Nuance легче собирать, разбирать и использовать*.

Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера

Пациенты сообщили, что по сравнению с аналогами канюльную маску Nuance легче собирать, разбирать и использовать*.
  • Варианты каркаса || Повышенный комфорт пациента
  • Нескользящее оголовье || Повышенный комфорт пациента
  • Канюли с гелевым покрытием || Повышенный комфорт пациента
  • Легкая и гибкая трубка || Повышенный комфорт пациента
Посмотреть все особенности
Варианты каркаса || Повышенный комфорт пациента

Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи

Для канюльной маски Nuance пациенты могут выбрать каркас с тканевым или гелевым покрытием. Гелевое покрытие и нескользящее головное крепление обеспечивают устойчивость маски и снижают потребность в повторной подгонке размера. Данный вариант прекрасно подходит для пациентов, которым нравится высокотехнологичный вид устройств. Каркас с тканевой основой более мягок, он сокращает раздражение кожи и способствует спокойному сну.

Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи

Для канюльной маски Nuance пациенты могут выбрать каркас с тканевым или гелевым покрытием. Гелевое покрытие и нескользящее головное крепление обеспечивают устойчивость маски и снижают потребность в повторной подгонке размера. Данный вариант прекрасно подходит для пациентов, которым нравится высокотехнологичный вид устройств. Каркас с тканевой основой более мягок, он сокращает раздражение кожи и способствует спокойному сну.

Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи

Для канюльной маски Nuance пациенты могут выбрать каркас с тканевым или гелевым покрытием. Гелевое покрытие и нескользящее головное крепление обеспечивают устойчивость маски и снижают потребность в повторной подгонке размера. Данный вариант прекрасно подходит для пациентов, которым нравится высокотехнологичный вид устройств. Каркас с тканевой основой более мягок, он сокращает раздражение кожи и способствует спокойному сну.
Нескользящее оголовье || Повышенный комфорт пациента

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь.

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь.

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь

Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь.
Канюли с гелевым покрытием || Повышенный комфорт пациента

Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание

Канюли с гелевым покрытием подходят для различных размеров ноздрей и уменьшают раздражение носа. Они не только более удобны, но и обеспечивают надежное прилегание.

Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание

Канюли с гелевым покрытием подходят для различных размеров ноздрей и уменьшают раздражение носа. Они не только более удобны, но и обеспечивают надежное прилегание.

Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание

Канюли с гелевым покрытием подходят для различных размеров ноздрей и уменьшают раздражение носа. Они не только более удобны, но и обеспечивают надежное прилегание.
Легкая и гибкая трубка || Повышенный комфорт пациента

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску.

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску.

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску

Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску.
Простая и элегантная конструкция || Повышенный комфорт пациента

Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера

Пациенты сообщили, что по сравнению с аналогами канюльную маску Nuance легче собирать, разбирать и использовать*.

Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера

Пациенты сообщили, что по сравнению с аналогами канюльную маску Nuance легче собирать, разбирать и использовать*.

Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера

Пациенты сообщили, что по сравнению с аналогами канюльную маску Nuance легче собирать, разбирать и использовать*.
Риски, связанные с продуктом
  • Неопубликованные данные.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.