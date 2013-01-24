Канюльные маски Philips Respironics отличаются удобством и надежным плотным прилеганием к ноздрям. Канюльные маски с гелевым покрытием Nuance представляют клиницистам, врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, и пациентам новую альтернативу для повышения эффективности лечения нарушений сна.
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Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи
Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи
Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи
Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь
Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь
Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь
Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание
Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание
Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание
Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску
Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску
Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску
Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера
Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера
Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера
Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи
Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи
Несколько вариантов каркаса обеспечивают комфорт и уменьшают раздражение кожи
Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь
Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь
Нескользящее оголовье остается на своем месте всю ночь
Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание
Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание
Канюли с гелевым покрытием повышают комфорт и обеспечивают надежное прилегание
Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску
Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску
Легкая и гибкая трубка меньше натягивает маску
Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера
Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера
Простая и элегантная конструкция обеспечивает простоту использования и легкость подгонки размера
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Маска Respironics OptiLife облегчает работу специалистов лабораторий сна, врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также жизнь пациентов. Размер маски легко подгоняется, она проста в сборке, легко очищается и комфортно прилегает к лицу. Она удобна не только для использования – она удобна для жизни.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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