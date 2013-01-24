Ключевые слова для поиска

InnoSpire Deluxe

Компрессорный ингалятор

Найти похожие продукты

Ингалятор InnoSpire Deluxe разработан специально для аэрозольных лекарственных средств и оснащен встроенными инструментами, которые помогают проводить планируемое лечение с применением данных препаратов. Являясь частью семейства компрессорных ингаляторов InnoSpire, Deluxe сочетает надежность компрессора с современным дизайном, что способствует эффективной аэрозольной терапии.

Свяжитесь с нами
Особенности
Легкая транспортировка || Встроенные инструменты способс

Прочная ручка и держатель ингалятора

Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.

Прочная ручка и держатель ингалятора

Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.

Прочная ручка и держатель ингалятора

Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная и надежная конструкция || Подходит для непрерывного испо

Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии

Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.

Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии

Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.

Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии

Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Отделение для хранения принадлежносте... || Встроенное отделение для хране

Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел

InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел

InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел

InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
  • Легкая транспортировка || Встроенные инструменты способс
  • Прочная и надежная конструкция || Подходит для непрерывного испо
  • Отделение для хранения принадлежносте... || Встроенное отделение для хране
Посмотреть все особенности
Легкая транспортировка || Встроенные инструменты способс

Прочная ручка и держатель ингалятора

Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.

Прочная ручка и держатель ингалятора

Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.

Прочная ручка и держатель ингалятора

Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная и надежная конструкция || Подходит для непрерывного испо

Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии

Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.

Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии

Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.

Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии

Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Отделение для хранения принадлежносте... || Встроенное отделение для хране

Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел

InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел

InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел

InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).

технические характеристики

Физические параметры
Физические параметры
Вес
  • 2,0 кг
Размер
  • 380 мм x 177 мм x 110 мм
Рабочие параметры
Рабочие параметры
Источник питания
  • 220 В / 60 Гц, 1,2 А
Уровень шума
  • 58±3 дБА
Защита от тепловой перегрузки
  • Сбрасываемый тепловой предохранитель; температура срабатывания 130 °C
Максимальное давление
  • 268 kPa
Максимальная скорость потока
  • 10,78 литров в минуту
Скорость потока
  • 6 литров в минуту
Распределение частиц по размерам
  • 0,5 - 5 микрон
Физические параметры
Физические параметры
Вес
  • 2,0 кг
Размер
  • 380 мм x 177 мм x 110 мм
Рабочие параметры
Рабочие параметры
Источник питания
  • 220 В / 60 Гц, 1,2 А
Уровень шума
  • 58±3 дБА
Посмотреть все характеристики
Физические параметры
Физические параметры
Вес
  • 2,0 кг
Размер
  • 380 мм x 177 мм x 110 мм
Рабочие параметры
Рабочие параметры
Источник питания
  • 220 В / 60 Гц, 1,2 А
Уровень шума
  • 58±3 дБА
Защита от тепловой перегрузки
  • Сбрасываемый тепловой предохранитель; температура срабатывания 130 °C
Максимальное давление
  • 268 kPa
Максимальная скорость потока
  • 10,78 литров в минуту
Скорость потока
  • 6 литров в минуту
Распределение частиц по размерам
  • 0,5 - 5 микрон
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.