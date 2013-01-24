Ингалятор InnoSpire Deluxe разработан специально для аэрозольных лекарственных средств и оснащен встроенными инструментами, которые помогают проводить планируемое лечение с применением данных препаратов. Являясь частью семейства компрессорных ингаляторов InnoSpire, Deluxe сочетает надежность компрессора с современным дизайном, что способствует эффективной аэрозольной терапии.
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Легкая транспортировка || Встроенные инструменты способс
Прочная ручка и держатель ингалятора
Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная ручка и держатель ингалятора
Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная ручка и держатель ингалятора
Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная и надежная конструкция || Подходит для непрерывного испо
Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии
Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии
Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии
Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Отделение для хранения принадлежносте... || Встроенное отделение для хране
Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел
InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел
InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел
InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Легкая транспортировка || Встроенные инструменты способс
Прочная и надежная конструкция || Подходит для непрерывного испо
Отделение для хранения принадлежносте... || Встроенное отделение для хране
Легкая транспортировка || Встроенные инструменты способс
Прочная ручка и держатель ингалятора
Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная ручка и держатель ингалятора
Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная ручка и держатель ингалятора
Прочная ручка позволяет легко переносить устройство, а держатель ингалятора обеспечивает дополнительную устойчивость, когда вы наливаете чай или отдыхаете.
Прочная и надежная конструкция || Подходит для непрерывного испо
Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии
Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии
Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Прочная и надежная конструкция способствует проведению высокоэффективной аэрозольной терапии
Совместное использование InnoSpire Deluxe с ингаляторами SideStream обеспечивает быстрое и эффективное введение лекарственных средств. Ингаляторы SideStream оснащены активной системой Вентури, увеличивающей поток воздуха от компрессора, что позволяет легче вводить лекарство и сокращает время процедуры.
Отделение для хранения принадлежносте... || Встроенное отделение для хране
Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел
InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел
InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел
InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).
технические характеристики
Физические параметры
Физические параметры
Вес
2,0 кг
Размер
380 мм x 177 мм x 110 мм
Рабочие параметры
Рабочие параметры
Источник питания
220 В / 60 Гц, 1,2 А
Уровень шума
58±3 дБА
Защита от тепловой перегрузки
Сбрасываемый тепловой предохранитель; температура срабатывания 130 °C
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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