Отделение для хранения принадлежностей, в частности ингалятора, маски, лекарственных средств и кабел

InnoSpire Deluxe оснащен удобным отделением для хранения дополнительных лекарственных средств или принадлежностей. Также туда можно без труда спрятать кабель питания, а прочная ручка позволит легко перенести устройство. Гарантия составляет 5 лет. Ингалятор соответствует международному стандарту IEC 60601-1, устанавливающему требования к безопасности и техническим характеристикам (третье издание с последующими изменениями и дополнениями).