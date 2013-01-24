Возможность совместного использования с другими системами Philips

Детекторы SkyPlate можно использовать с несколькими разными системами, что помогает сокращать расходы и подходить к работе в соответствии с индивидуальными задачами и потребностями медицинских работников. В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.