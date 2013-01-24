Воспользуйтесь преимуществами высококлассной системы цифровой рентгенографии, объединенными в универсальном передвижном аппарате, который может работать в любой точке больницы.
Принимайте решения еще быстрее с помощью переносных беспроводных детекторов SkyPlates размером с кассету.
Оптимизируйте время исследования за счет использования алгоритма SkyFlow, позволяющего не применять растр при съемке грудной клетки.
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Легкие беспроводные переносные детект... || Превосходное качество изображе
Легкие беспроводные переносные детекторы
Детекторы SkyPlates большого и малого размеров помогают эффективнее организовать работу как со стационарными, так и с мобильными цифровыми рентгенографическими системами, Philips. Легкий вес детекторов SkyPlates задает новый стандарт для рынка как при стационарном, так и при портативном применении.
Легкие беспроводные переносные детекторы
Детекторы SkyPlates большого и малого размеров помогают эффективнее организовать работу как со стационарными, так и с мобильными цифровыми рентгенографическими системами, Philips. Легкий вес детекторов SkyPlates задает новый стандарт для рынка как при стационарном, так и при портативном применении.
Легкие беспроводные переносные детекторы
Детекторы SkyPlates большого и малого размеров помогают эффективнее организовать работу как со стационарными, так и с мобильными цифровыми рентгенографическими системами, Philips. Легкий вес детекторов SkyPlates задает новый стандарт для рынка как при стационарном, так и при портативном применении.
UNIQUE — качественная обработка изобр... || Эффективная организация рабоче
UNIQUE — качественная обработка изображений
Удобный интерфейс гармонизирует данные, полученные на всех цифровых рентгенографических системах Philips. Предварительные настройки и пользовательские профили способствуют оптимизации рабочего процесса.
UNIQUE — качественная обработка изображений
Удобный интерфейс гармонизирует данные, полученные на всех цифровых рентгенографических системах Philips. Предварительные настройки и пользовательские профили способствуют оптимизации рабочего процесса.
UNIQUE — качественная обработка изображений
Удобный интерфейс гармонизирует данные, полученные на всех цифровых рентгенографических системах Philips. Предварительные настройки и пользовательские профили способствуют оптимизации рабочего процесса.
Комплексное управление лучевой нагруз... || Комфорт для пациентов
Комплексное управление лучевой нагрузкой
Технология DoseWise основана на принципе минимальной лучевой нагрузки для получения качественного изображения. Компания Philips задействует все возможности для снижения лучевой нагрузки излучения. При этом мы гарантируем высокое диагностическое качество изображений.
Комплексное управление лучевой нагрузкой
Технология DoseWise основана на принципе минимальной лучевой нагрузки для получения качественного изображения. Компания Philips задействует все возможности для снижения лучевой нагрузки излучения. При этом мы гарантируем высокое диагностическое качество изображений.
Комплексное управление лучевой нагрузкой
Технология DoseWise основана на принципе минимальной лучевой нагрузки для получения качественного изображения. Компания Philips задействует все возможности для снижения лучевой нагрузки излучения. При этом мы гарантируем высокое диагностическое качество изображений.
Возможность совместного использования... || Превосходное качество изображе
Возможность совместного использования с другими системами Philips
Детекторы SkyPlate можно использовать с несколькими разными системами, что помогает сокращать расходы и подходить к работе в соответствии с индивидуальными задачами и потребностями медицинских работников. В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.
Возможность совместного использования с другими системами Philips
Детекторы SkyPlate можно использовать с несколькими разными системами, что помогает сокращать расходы и подходить к работе в соответствии с индивидуальными задачами и потребностями медицинских работников. В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.
Возможность совместного использования с другими системами Philips
Детекторы SkyPlate можно использовать с несколькими разными системами, что помогает сокращать расходы и подходить к работе в соответствии с индивидуальными задачами и потребностями медицинских работников. В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.
Опция коррекции рассеянного излучения... || Превосходное качество изображе
Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра
При цифровой рентгенографии без отсеивающего растра Philips SkyFlow позволяет получать изображения, качество которых сравнимо с изображениями, полученными с использованием растра. При этом влияние рассеянного излучения во время клинических исследований грудной клетки без растра снижается.
SkyFlow — это первый на рынке алгоритм коррекции рассеянного излучения для передвижного аппарата рентгенографии грудной клетки, не требующий дополнительных действий со стороны оператора. Он обеспечивает высокую контрастность снимков без влияния рассеянного излучения.
Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра
При цифровой рентгенографии без отсеивающего растра Philips SkyFlow позволяет получать изображения, качество которых сравнимо с изображениями, полученными с использованием растра. При этом влияние рассеянного излучения во время клинических исследований грудной клетки без растра снижается.
SkyFlow — это первый на рынке алгоритм коррекции рассеянного излучения для передвижного аппарата рентгенографии грудной клетки, не требующий дополнительных действий со стороны оператора. Он обеспечивает высокую контрастность снимков без влияния рассеянного излучения.
Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра
При цифровой рентгенографии без отсеивающего растра Philips SkyFlow позволяет получать изображения, качество которых сравнимо с изображениями, полученными с использованием растра. При этом влияние рассеянного излучения во время клинических исследований грудной клетки без растра снижается.
SkyFlow — это первый на рынке алгоритм коррекции рассеянного излучения для передвижного аппарата рентгенографии грудной клетки, не требующий дополнительных действий со стороны оператора. Он обеспечивает высокую контрастность снимков без влияния рассеянного излучения.
Пользовательский интерфейс Eleva || Превосходное качество изображе
Пользовательский интерфейс Eleva
Передовая платформа Eleva обеспечивает единство рабочих процессов и упрощает сетевой обмен данными. Эта единая платформа легка для освоения и использования. Она включает в себя целый ряд средств, предназначенных для оптимизации работы рентгенодиагностического отделения.
Пользовательский интерфейс Eleva
Передовая платформа Eleva обеспечивает единство рабочих процессов и упрощает сетевой обмен данными. Эта единая платформа легка для освоения и использования. Она включает в себя целый ряд средств, предназначенных для оптимизации работы рентгенодиагностического отделения.
Пользовательский интерфейс Eleva
Передовая платформа Eleva обеспечивает единство рабочих процессов и упрощает сетевой обмен данными. Эта единая платформа легка для освоения и использования. Она включает в себя целый ряд средств, предназначенных для оптимизации работы рентгенодиагностического отделения.
Легкие беспроводные переносные детект... || Превосходное качество изображе
UNIQUE — качественная обработка изобр... || Эффективная организация рабоче
Комплексное управление лучевой нагруз... || Комфорт для пациентов
Возможность совместного использования... || Превосходное качество изображе
Легкие беспроводные переносные детект... || Превосходное качество изображе
Легкие беспроводные переносные детекторы
Детекторы SkyPlates большого и малого размеров помогают эффективнее организовать работу как со стационарными, так и с мобильными цифровыми рентгенографическими системами, Philips. Легкий вес детекторов SkyPlates задает новый стандарт для рынка как при стационарном, так и при портативном применении.
Легкие беспроводные переносные детекторы
Детекторы SkyPlates большого и малого размеров помогают эффективнее организовать работу как со стационарными, так и с мобильными цифровыми рентгенографическими системами, Philips. Легкий вес детекторов SkyPlates задает новый стандарт для рынка как при стационарном, так и при портативном применении.
Легкие беспроводные переносные детекторы
Детекторы SkyPlates большого и малого размеров помогают эффективнее организовать работу как со стационарными, так и с мобильными цифровыми рентгенографическими системами, Philips. Легкий вес детекторов SkyPlates задает новый стандарт для рынка как при стационарном, так и при портативном применении.
UNIQUE — качественная обработка изобр... || Эффективная организация рабоче
UNIQUE — качественная обработка изображений
Удобный интерфейс гармонизирует данные, полученные на всех цифровых рентгенографических системах Philips. Предварительные настройки и пользовательские профили способствуют оптимизации рабочего процесса.
UNIQUE — качественная обработка изображений
Удобный интерфейс гармонизирует данные, полученные на всех цифровых рентгенографических системах Philips. Предварительные настройки и пользовательские профили способствуют оптимизации рабочего процесса.
UNIQUE — качественная обработка изображений
Удобный интерфейс гармонизирует данные, полученные на всех цифровых рентгенографических системах Philips. Предварительные настройки и пользовательские профили способствуют оптимизации рабочего процесса.
Комплексное управление лучевой нагруз... || Комфорт для пациентов
Комплексное управление лучевой нагрузкой
Технология DoseWise основана на принципе минимальной лучевой нагрузки для получения качественного изображения. Компания Philips задействует все возможности для снижения лучевой нагрузки излучения. При этом мы гарантируем высокое диагностическое качество изображений.
Комплексное управление лучевой нагрузкой
Технология DoseWise основана на принципе минимальной лучевой нагрузки для получения качественного изображения. Компания Philips задействует все возможности для снижения лучевой нагрузки излучения. При этом мы гарантируем высокое диагностическое качество изображений.
Комплексное управление лучевой нагрузкой
Технология DoseWise основана на принципе минимальной лучевой нагрузки для получения качественного изображения. Компания Philips задействует все возможности для снижения лучевой нагрузки излучения. При этом мы гарантируем высокое диагностическое качество изображений.
Возможность совместного использования... || Превосходное качество изображе
Возможность совместного использования с другими системами Philips
Детекторы SkyPlate можно использовать с несколькими разными системами, что помогает сокращать расходы и подходить к работе в соответствии с индивидуальными задачами и потребностями медицинских работников. В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.
Возможность совместного использования с другими системами Philips
Детекторы SkyPlate можно использовать с несколькими разными системами, что помогает сокращать расходы и подходить к работе в соответствии с индивидуальными задачами и потребностями медицинских работников. В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.
Возможность совместного использования с другими системами Philips
Детекторы SkyPlate можно использовать с несколькими разными системами, что помогает сокращать расходы и подходить к работе в соответствии с индивидуальными задачами и потребностями медицинских работников. В силу более узкого спектра применений по сравнению с большим детектором, детектор малого размера можно использовать совместно со стационарными и мобильными системами. Большой детектор Philips SkyPlate можно применять для съемки различных анатомических областей в произвольном положении или устанавливать в вертикальные стойки снимков и лотки в столах.
Опция коррекции рассеянного излучения... || Превосходное качество изображе
Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра
При цифровой рентгенографии без отсеивающего растра Philips SkyFlow позволяет получать изображения, качество которых сравнимо с изображениями, полученными с использованием растра. При этом влияние рассеянного излучения во время клинических исследований грудной клетки без растра снижается.
SkyFlow — это первый на рынке алгоритм коррекции рассеянного излучения для передвижного аппарата рентгенографии грудной клетки, не требующий дополнительных действий со стороны оператора. Он обеспечивает высокую контрастность снимков без влияния рассеянного излучения.
Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра
При цифровой рентгенографии без отсеивающего растра Philips SkyFlow позволяет получать изображения, качество которых сравнимо с изображениями, полученными с использованием растра. При этом влияние рассеянного излучения во время клинических исследований грудной клетки без растра снижается.
SkyFlow — это первый на рынке алгоритм коррекции рассеянного излучения для передвижного аппарата рентгенографии грудной клетки, не требующий дополнительных действий со стороны оператора. Он обеспечивает высокую контрастность снимков без влияния рассеянного излучения.
Опция коррекции рассеянного излучения для исследований без отсеивающего растра
При цифровой рентгенографии без отсеивающего растра Philips SkyFlow позволяет получать изображения, качество которых сравнимо с изображениями, полученными с использованием растра. При этом влияние рассеянного излучения во время клинических исследований грудной клетки без растра снижается.
SkyFlow — это первый на рынке алгоритм коррекции рассеянного излучения для передвижного аппарата рентгенографии грудной клетки, не требующий дополнительных действий со стороны оператора. Он обеспечивает высокую контрастность снимков без влияния рассеянного излучения.
Пользовательский интерфейс Eleva || Превосходное качество изображе
Пользовательский интерфейс Eleva
Передовая платформа Eleva обеспечивает единство рабочих процессов и упрощает сетевой обмен данными. Эта единая платформа легка для освоения и использования. Она включает в себя целый ряд средств, предназначенных для оптимизации работы рентгенодиагностического отделения.
Пользовательский интерфейс Eleva
Передовая платформа Eleva обеспечивает единство рабочих процессов и упрощает сетевой обмен данными. Эта единая платформа легка для освоения и использования. Она включает в себя целый ряд средств, предназначенных для оптимизации работы рентгенодиагностического отделения.
Пользовательский интерфейс Eleva
Передовая платформа Eleva обеспечивает единство рабочих процессов и упрощает сетевой обмен данными. Эта единая платформа легка для освоения и использования. Она включает в себя целый ряд средств, предназначенных для оптимизации работы рентгенодиагностического отделения.
технические характеристики
Мобильный аппарат
Мобильный аппарат
Размеры (длина x ширина x высота)
Стандартная колонна: около 1380 x 670 x 1980 мм. Опция — укороченная колонна излучателя: около 1380 x 670 x 1850 мм.
Колесная база
611 мм
Моторизованное перемещение
0—5 км/ч
Расстояние от фокусного пятна до пола
Макс. 2020 мм, мин. 550 мм
Поворот колонны излучателя
± 315 °
Опции
Опции
Алгоритм коррекции рассеянного излучения SkyFlow
Да
Беспроводное дистанционное управление экспозицией и подсветкой коллиматора
Да
Принадлежности для беспроводного переносного детектора
Съемные растры, рамка для детектора с ручкой, гигиенические пакеты, держатели детектора (мобильный и прикроватный), протектор для детектора
Дозиметр
Да
Генератор — MobileDiagnost wDR High performance
Генератор — MobileDiagnost wDR High performance
Мощность
40 кВт
Диапазон анодного тока
10—500 мА
Диапазон мАс
0,1—500 мАс
Время экспозиции
0,001—10 с
Трубка и коллиматор
Трубка и коллиматор
Высокоскоростная трубка с двумя фокусными пятнами
Да
MobileDiagnost wDR Performance
0,3 / 1,0
MobileDiagnost wDR High performance
0,7 / 1,3
Коллиматор с лазерной индикацией SID и встроенным диском с фильтрами
Да
Пользовательский интерфейс Eleva
Пользовательский интерфейс Eleva
Монитор
Монитор с сенсорным экраном с диагональю 17 дюймов
Среднее время до получения изображения на экране монитора
3 с
Хранение изображений
До 4 000 изображений
Управление генератором
Пользовательский интерфейс содержит более 600 протоколов анатомически программируемой рентгенографии (APR)
Интеллектуальный алгоритм обработки изображений UNIQUE
Да
Полезные функции
Полезные функции
Ручной переключатель экспозиции и подсветка поля коллиматора
Да
Кабель LAN для резервного подключения
Да
Точное позиционирование с пульта на блоке трубки
Да
Датчик для защиты от столкновения и тормоза
Да
Генератор - MobileDiagnost wDR Performance
Генератор - MobileDiagnost wDR Performance
Диапазон анодного тока
210—320 мА
Диапазон мАс
0,1—500 мАс
Мощность
20 кВт
Время экспозиции
0,001—10 с
Беспроводные переносные детекторы SkyPlate
Беспроводные переносные детекторы SkyPlate
Плоский цифровой детектор на основе йодида цезия (CsI)
Да
Максимальная нагрузка на детектор
100 кг при положении пациента стоя на детекторе; 135 кг при распределенной нагрузке
Углеволоконный корпус
Да
Размер матрицы изображения
Малый — 1500 x 1920 пикселов; большой — 2230 x 2846 пикселов
Размеры детекторов
Малый — 24 x 30 см;
Большой — 35 x 43 см
Активная область
Малый — 22,6 x 28,4 см; большой — 34,48 x 42,12 см
Разрешение изображения
До 3,38 пар лин./мм
Размер пиксела
148 мкм
Количество пикселов детектора
Малый — 2,9 мегапиксела; большой — 6,6 мегапиксела
Масса (с аккумулятором)
Малый — 1,6 кг; большой — 2,8 кг
Разрядность матрицы
16 бит/пиксел
Съемные отсеивающие растры
В вертикальной или горизонтальной ориентации
Мобильный аппарат
Мобильный аппарат
Размеры (длина x ширина x высота)
Стандартная колонна: около 1380 x 670 x 1980 мм. Опция — укороченная колонна излучателя: около 1380 x 670 x 1850 мм.
Колесная база
611 мм
Опции
Опции
Алгоритм коррекции рассеянного излучения SkyFlow
Да
Беспроводное дистанционное управление экспозицией и подсветкой коллиматора
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.