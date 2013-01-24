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IntelliSpace PACS Маммография

Маммографическая рабочая станция

Повысить скорость анализа маммографических исследований можно с помощью IntelliSpace PACS Mammography 4.4. Быстрое автоматическое представление данных и обработка изображений повышают эффективность анализа и помогают принимать обоснованные клинические решения на основе объективных данных.

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Особенности
Поддержка двойного слепого метода ана... || Оптимизация рабочего процесса

Двойной слепой метод помогает унифицировать оказание медицинских услуг

IntelliSpace PACS Mammography помогает унифицировать рабочий процесс и повысить качество оказываемой медицинской помощи, позволяя использовать его как одиночный, так и двойной слепой метод анализа. В процессе одиночного анализа только один специалист изучает изображение — при этом может применяться и система автоматического обнаружения области интереса. При двойном слепом анализе изображения оценивают несколько специалистов. Несовпадающие оценки отмечаются и выдаются в виде списка для уточнения.

Двойной слепой метод помогает унифицировать оказание медицинских услуг

IntelliSpace PACS Mammography помогает унифицировать рабочий процесс и повысить качество оказываемой медицинской помощи, позволяя использовать его как одиночный, так и двойной слепой метод анализа. В процессе одиночного анализа только один специалист изучает изображение — при этом может применяться и система автоматического обнаружения области интереса. При двойном слепом анализе изображения оценивают несколько специалистов. Несовпадающие оценки отмечаются и выдаются в виде списка для уточнения.

Двойной слепой метод помогает унифицировать оказание медицинских услуг

IntelliSpace PACS Mammography помогает унифицировать рабочий процесс и повысить качество оказываемой медицинской помощи, позволяя использовать его как одиночный, так и двойной слепой метод анализа. В процессе одиночного анализа только один специалист изучает изображение — при этом может применяться и система автоматического обнаружения области интереса. При двойном слепом анализе изображения оценивают несколько специалистов. Несовпадающие оценки отмечаются и выдаются в виде списка для уточнения.
Протоколы отображения || Унификация оказания медицинско

Протоколы отображения

Набор протоколов отображения позволяет автоматически визуализировать различные источники, в том числе с оборудования различных поставщиков и из внешних систем. Предыдущие исследования быстро загружаются с помощью технологии Philips iSyntax, чтобы представить полный обзор данных пациента.

Протоколы отображения

Набор протоколов отображения позволяет автоматически визуализировать различные источники, в том числе с оборудования различных поставщиков и из внешних систем. Предыдущие исследования быстро загружаются с помощью технологии Philips iSyntax, чтобы представить полный обзор данных пациента.

Протоколы отображения

Набор протоколов отображения позволяет автоматически визуализировать различные источники, в том числе с оборудования различных поставщиков и из внешних систем. Предыдущие исследования быстро загружаются с помощью технологии Philips iSyntax, чтобы представить полный обзор данных пациента.
Эргономичная клавиатура || Оптимизация рабочего процесса

Эргономичная клавиатура для комфортной работы с изображениями

Эта уникальная клавиатура автоматизирует рутинные задачи и способствует упрощению и ускорению работы с изображениями.

Эргономичная клавиатура для комфортной работы с изображениями

Эта уникальная клавиатура автоматизирует рутинные задачи и способствует упрощению и ускорению работы с изображениями.

Эргономичная клавиатура для комфортной работы с изображениями

Эта уникальная клавиатура автоматизирует рутинные задачи и способствует упрощению и ускорению работы с изображениями.
Автоматический выбор настроек отображ... || Оптимизация рабочего процесса

Автоматический выбор настроек отображения помогает экономить время

Система автоматически выбирает подходящие настройки отображения для предыдущих и текущих исследований. Автоматическое сопоставление помогает добиться более высокого уровня выравнивания левой и правой сторон.

Автоматический выбор настроек отображения помогает экономить время

Система автоматически выбирает подходящие настройки отображения для предыдущих и текущих исследований. Автоматическое сопоставление помогает добиться более высокого уровня выравнивания левой и правой сторон.

Автоматический выбор настроек отображения помогает экономить время

Система автоматически выбирает подходящие настройки отображения для предыдущих и текущих исследований. Автоматическое сопоставление помогает добиться более высокого уровня выравнивания левой и правой сторон.
Автомасштабирование || Оптимизация рабочего процесса

Автомасштабирование помогает повысить эффективность диагностики

Система автоматически масштабирует предыдущие и текущие исследования, повышая эффективность диагностики. Также система убирает фоновые области и задает масштаб для тканей молочной железы в соответствии с размером экрана, что снижает количество лишних действий по масштабированию.

Автомасштабирование помогает повысить эффективность диагностики

Система автоматически масштабирует предыдущие и текущие исследования, повышая эффективность диагностики. Также система убирает фоновые области и задает масштаб для тканей молочной железы в соответствии с размером экрана, что снижает количество лишних действий по масштабированию.

Автомасштабирование помогает повысить эффективность диагностики

Система автоматически масштабирует предыдущие и текущие исследования, повышая эффективность диагностики. Также система убирает фоновые области и задает масштаб для тканей молочной железы в соответствии с размером экрана, что снижает количество лишних действий по масштабированию.
  • Поддержка двойного слепого метода ана... || Оптимизация рабочего процесса
  • Протоколы отображения || Унификация оказания медицинско
  • Эргономичная клавиатура || Оптимизация рабочего процесса
  • Автоматический выбор настроек отображ... || Оптимизация рабочего процесса
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Поддержка двойного слепого метода ана... || Оптимизация рабочего процесса

Двойной слепой метод помогает унифицировать оказание медицинских услуг

IntelliSpace PACS Mammography помогает унифицировать рабочий процесс и повысить качество оказываемой медицинской помощи, позволяя использовать его как одиночный, так и двойной слепой метод анализа. В процессе одиночного анализа только один специалист изучает изображение — при этом может применяться и система автоматического обнаружения области интереса. При двойном слепом анализе изображения оценивают несколько специалистов. Несовпадающие оценки отмечаются и выдаются в виде списка для уточнения.

Двойной слепой метод помогает унифицировать оказание медицинских услуг

IntelliSpace PACS Mammography помогает унифицировать рабочий процесс и повысить качество оказываемой медицинской помощи, позволяя использовать его как одиночный, так и двойной слепой метод анализа. В процессе одиночного анализа только один специалист изучает изображение — при этом может применяться и система автоматического обнаружения области интереса. При двойном слепом анализе изображения оценивают несколько специалистов. Несовпадающие оценки отмечаются и выдаются в виде списка для уточнения.

Двойной слепой метод помогает унифицировать оказание медицинских услуг

IntelliSpace PACS Mammography помогает унифицировать рабочий процесс и повысить качество оказываемой медицинской помощи, позволяя использовать его как одиночный, так и двойной слепой метод анализа. В процессе одиночного анализа только один специалист изучает изображение — при этом может применяться и система автоматического обнаружения области интереса. При двойном слепом анализе изображения оценивают несколько специалистов. Несовпадающие оценки отмечаются и выдаются в виде списка для уточнения.
Протоколы отображения || Унификация оказания медицинско

Протоколы отображения

Набор протоколов отображения позволяет автоматически визуализировать различные источники, в том числе с оборудования различных поставщиков и из внешних систем. Предыдущие исследования быстро загружаются с помощью технологии Philips iSyntax, чтобы представить полный обзор данных пациента.

Протоколы отображения

Набор протоколов отображения позволяет автоматически визуализировать различные источники, в том числе с оборудования различных поставщиков и из внешних систем. Предыдущие исследования быстро загружаются с помощью технологии Philips iSyntax, чтобы представить полный обзор данных пациента.

Протоколы отображения

Набор протоколов отображения позволяет автоматически визуализировать различные источники, в том числе с оборудования различных поставщиков и из внешних систем. Предыдущие исследования быстро загружаются с помощью технологии Philips iSyntax, чтобы представить полный обзор данных пациента.
Эргономичная клавиатура || Оптимизация рабочего процесса

Эргономичная клавиатура для комфортной работы с изображениями

Эта уникальная клавиатура автоматизирует рутинные задачи и способствует упрощению и ускорению работы с изображениями.

Эргономичная клавиатура для комфортной работы с изображениями

Эта уникальная клавиатура автоматизирует рутинные задачи и способствует упрощению и ускорению работы с изображениями.

Эргономичная клавиатура для комфортной работы с изображениями

Эта уникальная клавиатура автоматизирует рутинные задачи и способствует упрощению и ускорению работы с изображениями.
Автоматический выбор настроек отображ... || Оптимизация рабочего процесса

Автоматический выбор настроек отображения помогает экономить время

Система автоматически выбирает подходящие настройки отображения для предыдущих и текущих исследований. Автоматическое сопоставление помогает добиться более высокого уровня выравнивания левой и правой сторон.

Автоматический выбор настроек отображения помогает экономить время

Система автоматически выбирает подходящие настройки отображения для предыдущих и текущих исследований. Автоматическое сопоставление помогает добиться более высокого уровня выравнивания левой и правой сторон.

Автоматический выбор настроек отображения помогает экономить время

Система автоматически выбирает подходящие настройки отображения для предыдущих и текущих исследований. Автоматическое сопоставление помогает добиться более высокого уровня выравнивания левой и правой сторон.
Автомасштабирование || Оптимизация рабочего процесса

Автомасштабирование помогает повысить эффективность диагностики

Система автоматически масштабирует предыдущие и текущие исследования, повышая эффективность диагностики. Также система убирает фоновые области и задает масштаб для тканей молочной железы в соответствии с размером экрана, что снижает количество лишних действий по масштабированию.

Автомасштабирование помогает повысить эффективность диагностики

Система автоматически масштабирует предыдущие и текущие исследования, повышая эффективность диагностики. Также система убирает фоновые области и задает масштаб для тканей молочной железы в соответствии с размером экрана, что снижает количество лишних действий по масштабированию.

Автомасштабирование помогает повысить эффективность диагностики

Система автоматически масштабирует предыдущие и текущие исследования, повышая эффективность диагностики. Также система убирает фоновые области и задает масштаб для тканей молочной железы в соответствии с размером экрана, что снижает количество лишних действий по масштабированию.
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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