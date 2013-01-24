Двойной слепой метод помогает унифицировать оказание медицинских услуг

IntelliSpace PACS Mammography помогает унифицировать рабочий процесс и повысить качество оказываемой медицинской помощи, позволяя использовать его как одиночный, так и двойной слепой метод анализа. В процессе одиночного анализа только один специалист изучает изображение — при этом может применяться и система автоматического обнаружения области интереса. При двойном слепом анализе изображения оценивают несколько специалистов. Несовпадающие оценки отмечаются и выдаются в виде списка для уточнения.