Двухпроекционная ангиографическая система Philips Allura Xper FD10/10 открывает новые возможности в проведении сложных сердечно-сосудистых процедур. Система дополнена рядом специальных ангиографическая и протоколов для интервенционной кардиологии, детской кардиологии и электрофизиологии.
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Плоский детектор Philips || Высокое качество изображений п
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения с функцией Xres повышает контрастность и резкость изображений, одновременно снижая уровень шума. Детекторы обеспечивают превосходное качество изображений для коронарографии во фронтальной и боковой плоскостях.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения с функцией Xres повышает контрастность и резкость изображений, одновременно снижая уровень шума. Детекторы обеспечивают превосходное качество изображений для коронарографии во фронтальной и боковой плоскостях.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения с функцией Xres повышает контрастность и резкость изображений, одновременно снижая уровень шума. Детекторы обеспечивают превосходное качество изображений для коронарографии во фронтальной и боковой плоскостях.
Настройки Xper || Персонализация рабочего процес
Настройки Xper для упрощения процедур
Персональные настройки рентген-исследований Xper позволяют пользователям настраивать функции аппарата согласно собственным рабочим процессам и процедурам. Это упрощает сложные перемещения при позиционировании во время операций на сердце и сосудах
Настройки Xper для упрощения процедур
Персональные настройки рентген-исследований Xper позволяют пользователям настраивать функции аппарата согласно собственным рабочим процессам и процедурам. Это упрощает сложные перемещения при позиционировании во время операций на сердце и сосудах
Настройки Xper для упрощения процедур
Персональные настройки рентген-исследований Xper позволяют пользователям настраивать функции аппарата согласно собственным рабочим процессам и процедурам. Это упрощает сложные перемещения при позиционировании во время операций на сердце и сосудах
XperCT || Навигация в режиме реального в
Интервенционная программа XperCT для КТ-подобной визуализации в ангиографической операционной
Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и другие структуры до, во время и после интервенционных процедур.
Интервенционная программа XperCT для КТ-подобной визуализации в ангиографической операционной
Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и другие структуры до, во время и после интервенционных процедур.
Интервенционная программа XperCT для КТ-подобной визуализации в ангиографической операционной
Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и другие структуры до, во время и после интервенционных процедур.
Специальные настройки для педиатрии и... || Высокое качество изображений п
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологии помогают снижать дозу облучения
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологических исследований, помогают сократить время процедур и снизить лучевую нагрузку. Ключевые параметры задаются автоматически нажатием одной кнопки и позволяют сократить лучевую нагрузку на персонал и пациентов.
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологии помогают снижать дозу облучения
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологических исследований, помогают сократить время процедур и снизить лучевую нагрузку. Ключевые параметры задаются автоматически нажатием одной кнопки и позволяют сократить лучевую нагрузку на персонал и пациентов.
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологии помогают снижать дозу облучения
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологических исследований, помогают сократить время процедур и снизить лучевую нагрузку. Ключевые параметры задаются автоматически нажатием одной кнопки и позволяют сократить лучевую нагрузку на персонал и пациентов.
Allura 3D-RA || Навигация в режиме реального в
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – для этого достаточно всего одного сканирование и нескольких секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – для этого достаточно всего одного сканирование и нескольких секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – для этого достаточно всего одного сканирование и нескольких секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.
Снижение расхода контрастного веществ... || Высокое качество изображений п
Снижение расхода контрастного вещества — с заботой о детях-пациентах
Двухпроекционная ангиографическая система позволяет получить вдвое больше информации при одной инъекции контрастного вещества — что крайне важно при исследовании педиатрических пациентов. Это не только сокращает необходимость в дополнительных исследованиях, а следовательно и дозу облучения, но и помогает улучшить визуализацию при врожденном пороке сердца.
Снижение расхода контрастного вещества — с заботой о детях-пациентах
Двухпроекционная ангиографическая система позволяет получить вдвое больше информации при одной инъекции контрастного вещества — что крайне важно при исследовании педиатрических пациентов. Это не только сокращает необходимость в дополнительных исследованиях, а следовательно и дозу облучения, но и помогает улучшить визуализацию при врожденном пороке сердца.
Снижение расхода контрастного вещества — с заботой о детях-пациентах
Двухпроекционная ангиографическая система позволяет получить вдвое больше информации при одной инъекции контрастного вещества — что крайне важно при исследовании педиатрических пациентов. Это не только сокращает необходимость в дополнительных исследованиях, а следовательно и дозу облучения, но и помогает улучшить визуализацию при врожденном пороке сердца.
Allura 3D-CA || Навигация в режиме реального в
Allura 3D-CA для изучения извитых сосудов
Программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для интервенционной визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
Allura 3D-CA для изучения извитых сосудов
Программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для интервенционной визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
Allura 3D-CA для изучения извитых сосудов
Программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для интервенционной визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
Технология DoseWise || Высокое качество изображений п
Технология DoseWise для управления дозой
Вмешательства на сердце и сосудах часто предполагают длительное выполнение рентгеноскопии и большое количество рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, который предоставляет возможность выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при снижении лучевой нагрузки. В результате, уменьшается доза облучения, полученная пациентами и персоналом во время процедур.
Технология DoseWise для управления дозой
Вмешательства на сердце и сосудах часто предполагают длительное выполнение рентгеноскопии и большое количество рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, который предоставляет возможность выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при снижении лучевой нагрузки. В результате, уменьшается доза облучения, полученная пациентами и персоналом во время процедур.
Технология DoseWise для управления дозой
Вмешательства на сердце и сосудах часто предполагают длительное выполнение рентгеноскопии и большое количество рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, который предоставляет возможность выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при снижении лучевой нагрузки. В результате, уменьшается доза облучения, полученная пациентами и персоналом во время процедур.
Плоский детектор Philips || Высокое качество изображений п
Настройки Xper || Персонализация рабочего процес
XperCT || Навигация в режиме реального в
Специальные настройки для педиатрии и... || Высокое качество изображений п
Плоский детектор Philips || Высокое качество изображений п
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения с функцией Xres повышает контрастность и резкость изображений, одновременно снижая уровень шума. Детекторы обеспечивают превосходное качество изображений для коронарографии во фронтальной и боковой плоскостях.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения с функцией Xres повышает контрастность и резкость изображений, одновременно снижая уровень шума. Детекторы обеспечивают превосходное качество изображений для коронарографии во фронтальной и боковой плоскостях.
Плоский детектор Philips — исключительное качество изображений
Динамический плоский детектор нового поколения с функцией Xres повышает контрастность и резкость изображений, одновременно снижая уровень шума. Детекторы обеспечивают превосходное качество изображений для коронарографии во фронтальной и боковой плоскостях.
Настройки Xper || Персонализация рабочего процес
Настройки Xper для упрощения процедур
Персональные настройки рентген-исследований Xper позволяют пользователям настраивать функции аппарата согласно собственным рабочим процессам и процедурам. Это упрощает сложные перемещения при позиционировании во время операций на сердце и сосудах
Настройки Xper для упрощения процедур
Персональные настройки рентген-исследований Xper позволяют пользователям настраивать функции аппарата согласно собственным рабочим процессам и процедурам. Это упрощает сложные перемещения при позиционировании во время операций на сердце и сосудах
Настройки Xper для упрощения процедур
Персональные настройки рентген-исследований Xper позволяют пользователям настраивать функции аппарата согласно собственным рабочим процессам и процедурам. Это упрощает сложные перемещения при позиционировании во время операций на сердце и сосудах
XperCT || Навигация в режиме реального в
Интервенционная программа XperCT для КТ-подобной визуализации в ангиографической операционной
Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и другие структуры до, во время и после интервенционных процедур.
Интервенционная программа XperCT для КТ-подобной визуализации в ангиографической операционной
Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и другие структуры до, во время и после интервенционных процедур.
Интервенционная программа XperCT для КТ-подобной визуализации в ангиографической операционной
Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и другие структуры до, во время и после интервенционных процедур.
Специальные настройки для педиатрии и... || Высокое качество изображений п
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологии помогают снижать дозу облучения
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологических исследований, помогают сократить время процедур и снизить лучевую нагрузку. Ключевые параметры задаются автоматически нажатием одной кнопки и позволяют сократить лучевую нагрузку на персонал и пациентов.
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологии помогают снижать дозу облучения
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологических исследований, помогают сократить время процедур и снизить лучевую нагрузку. Ключевые параметры задаются автоматически нажатием одной кнопки и позволяют сократить лучевую нагрузку на персонал и пациентов.
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологии помогают снижать дозу облучения
Специальные настройки для педиатрии и электрофизиологических исследований, помогают сократить время процедур и снизить лучевую нагрузку. Ключевые параметры задаются автоматически нажатием одной кнопки и позволяют сократить лучевую нагрузку на персонал и пациентов.
Allura 3D-RA || Навигация в режиме реального в
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – для этого достаточно всего одного сканирование и нескольких секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – для этого достаточно всего одного сканирование и нескольких секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – для этого достаточно всего одного сканирование и нескольких секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.
Снижение расхода контрастного веществ... || Высокое качество изображений п
Снижение расхода контрастного вещества — с заботой о детях-пациентах
Двухпроекционная ангиографическая система позволяет получить вдвое больше информации при одной инъекции контрастного вещества — что крайне важно при исследовании педиатрических пациентов. Это не только сокращает необходимость в дополнительных исследованиях, а следовательно и дозу облучения, но и помогает улучшить визуализацию при врожденном пороке сердца.
Снижение расхода контрастного вещества — с заботой о детях-пациентах
Двухпроекционная ангиографическая система позволяет получить вдвое больше информации при одной инъекции контрастного вещества — что крайне важно при исследовании педиатрических пациентов. Это не только сокращает необходимость в дополнительных исследованиях, а следовательно и дозу облучения, но и помогает улучшить визуализацию при врожденном пороке сердца.
Снижение расхода контрастного вещества — с заботой о детях-пациентах
Двухпроекционная ангиографическая система позволяет получить вдвое больше информации при одной инъекции контрастного вещества — что крайне важно при исследовании педиатрических пациентов. Это не только сокращает необходимость в дополнительных исследованиях, а следовательно и дозу облучения, но и помогает улучшить визуализацию при врожденном пороке сердца.
Allura 3D-CA || Навигация в режиме реального в
Allura 3D-CA для изучения извитых сосудов
Программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для интервенционной визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
Allura 3D-CA для изучения извитых сосудов
Программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для интервенционной визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
Allura 3D-CA для изучения извитых сосудов
Программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для интервенционной визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
Технология DoseWise || Высокое качество изображений п
Технология DoseWise для управления дозой
Вмешательства на сердце и сосудах часто предполагают длительное выполнение рентгеноскопии и большое количество рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, который предоставляет возможность выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при снижении лучевой нагрузки. В результате, уменьшается доза облучения, полученная пациентами и персоналом во время процедур.
Технология DoseWise для управления дозой
Вмешательства на сердце и сосудах часто предполагают длительное выполнение рентгеноскопии и большое количество рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, который предоставляет возможность выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при снижении лучевой нагрузки. В результате, уменьшается доза облучения, полученная пациентами и персоналом во время процедур.
Технология DoseWise для управления дозой
Вмешательства на сердце и сосудах часто предполагают длительное выполнение рентгеноскопии и большое количество рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, который предоставляет возможность выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи при снижении лучевой нагрузки. В результате, уменьшается доза облучения, полученная пациентами и персоналом во время процедур.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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