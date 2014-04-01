Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии – для этого достаточно всего одного сканирование и нескольких секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.