Двухпроекционные ангиографические системы Philips Allura Xper FD20/10 для выполнения различных процедур на сердце и сосудах позволят получить высококачественные изображения для широкого спектра кардиологических и сосудистых вмешательств. Сложные процедуры можно выполнять с навигацией в режиме реального времени при минимальной дозе излучения.