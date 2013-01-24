Ключевые слова для поиска
Двухпроекционные ангиографические системы Philips Allura Xper FD20/10 для выполнения различных процедур на сердце и сосудах позволят получить высококачественные изображения для широкого спектра кардиологических и сосудистых вмешательств. Сложные процедуры можно выполнять с навигацией в режиме реального времени при минимальной дозе излучения.
Отправить запрос
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Плоский детектор и цифровая система с разрешением 2048х2048
Интегрированный ангиографический кабинет помогает в принятии решений
Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике
Двухпроекционная система помогает снизить дозу рентгеноконтрастного вещества
Настройки Xper для упрощения процедур
Программа XperCT для качественной визуализации в операционной
Специальные настройки для управления дозой в педиатрии
Программа 3D-CA для сложных сосудистых структур
Эффективное управление дозой
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю