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Allura Xper Рентгеновская система

Allura Xper FD20/10

Рентгеновская система

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Двухпроекционные ангиографические системы Philips Allura Xper FD20/10 для выполнения различных процедур на сердце и сосудах позволят получить высококачественные изображения для широкого спектра кардиологических и сосудистых вмешательств. Сложные процедуры можно выполнять с навигацией в режиме реального времени при минимальной дозе излучения.

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Особенности
Плоский детектор || Отличное качество изображений

Плоский детектор и цифровая система с разрешением 2048х2048

Плоский детектор формирует изображения с разрешением до 2048х2048, что позволяет регистрировать информацию с разрешением в четыре раза больше, чем у обычных рентгеновских аппаратов, что помогает уверенно принимать решения. Он обеспечивает визуализацию мелких сосудов и объектов с высоким качеством изображения и без искажений.
Интегрированный ангиографический каби... || Удобство для пользователей

Интегрированный ангиографический кабинет помогает в принятии решений

Полная интеграция оборудования ангиографического кабинета, предлагаемая компанией Philips, значительно облегчает рабочий процесс. Помимо обязательных требований DICOM-интеграции наши решения объединяют передовые средства получения изображений и визуализации, доступ к мультимодальным данным, гемодинамический мониторинг и интегрированное создание отчетов. Это сокращает количество вводимых данных и предоставляет доступ к результатам исследований в нужном месте и в нужное время.
Программа Allura 3D-RA || Информативность и уверенность

Программа Allura 3D-RA помогает в диагностике

Интервенционная программа Philips Allura 3D-RA позволяет проводить всестороннюю трехмерную визуализацию патологий сосудов на основе данных ротационного ангиографии - одно сканирование проводится всего за несколько секунд. В сочетании с уникальными возможностями визуализации всего тела пациента, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение способно охватить любой участок анатомии, в том числе области головного мозга, брюшной полости и периферических сосудов. Специальные алгоритмы компенсируют движение пациента и предоставляют высокое контрастное разрешение для всех клинических задач.
Двухпроекционная конструкция || Отличное качество изображений

Двухпроекционная система помогает снизить дозу рентгеноконтрастного вещества

Двухпроекционная ангиографическая система, созданная компанией Philips, предлагает поддержку при лечении врожденного порока сердца и исследованиях сосудов. При этом достигается критическое снижение количества используемого контрастного вещества, что особенно важно при исследовании педиатрических пациентов.
Настройки Xper || Удобство для пользователей

Настройки Xper для упрощения процедур

Настройки Xper (персональные настройки рентгеновских исследований) позволяют пользователям настраивать функции аппарата согласно своим рабочим процессам и процедурам. Это сокращает количество ручных действий и повышает эффективность при длительных процедурах. Благодаря этому диагностику можно проводить быстрее и увереннее.
Программа XperCT || Информативность и уверенность

Программа XperCT для качественной визуализации в операционной

Интервенционная программа XperCT поддерживает высококачественную визуализацию в операционной, позволяя оценивать состояние мягких тканей до, во время или после вмешательства благодаря получению КТ-подобных изображений.
Специальные настройки для педиатрии || Отличное качество изображений

Специальные настройки для управления дозой в педиатрии

В двухпроекционных системах Philips Allura Xper FD применяются специальные программы и настройки дозы излучения для педиатрии. Эти настройки помогают контролировать лучевую нагрузку на пациентов и персонал.
Программа Allura 3D-CA || Информативность и уверенность

Программа 3D-CA для сложных сосудистых структур

Интервенционная программа трехмерной коронарографии Philips Allura 3D-CA — мощное средство для визуализации коронарных сосудов. Она помогает предотвратить получение неправильного представления о поражениях и бифуркациях, уменьшая проявление перспективного сокращения при визуализации коронарных сосудов.
Технология DoseWise || Отличное качество изображений

Эффективное управление дозой

Вмешательства на сердце и сосудах часто требуют длительного выполнения рентгеноскопии и большого количества рентгенографических изображений. Технология DoseWise — это интегрированный общесистемный подход к управлению дозой излучения, помогающий выбирать наиболее подходящее качество изображения для конкретной задачи. Результатом становится эффективное управление дозой для пациентов и персонала во время процедур.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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