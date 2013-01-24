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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Штатив с гибким позиционированием обеспечивает полный охват пациента во всех необходимых проекциях
Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени
Пользовательский интерфейс Xper упрощает процедуры
Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента
Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.
Персонализированные настройки упрощают работу оператора
3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю