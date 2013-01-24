Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Дилеры

Галерея

Особенности
Штатив с гибким позиционированием || Superb image quality and cover

Штатив с гибким позиционированием обеспечивает полный охват пациента во всех необходимых проекциях

Эта двухпроекционная ангиографическая система обеспечивает быструю и гибкую визуализацию. Эргономичная боковая С-дуга потолочного крепления имеет специальную конструкцию, которая поддерживает широкий выбор проекций при сложных вмешательствах. Компактный размер способствует превосходному доступу к пациенту и освобождает рабочее пространство для персонала и оборудования.
Ротационное сканирование || Live Image Guidance

Ротационное сканирование для трехмерной визуализации в реальном времени

Протокол ротационного сканирования обеспечивает получение набора проекций при разовом введении контрастного вещества. Он позволяет в реальном времени создавать трехмерные изображения сложных сосудов и коронарных артерий, обеспечивая лучший контроль за временем процедуры, расходом контрастного вещества и дозой облучения. Широкий диапазон вращения обеспечивает всестороннюю оценку анатомии. Превосходная стабильность штатива способствует точному позиционированию и высокой воспроизводимости, что обеспечивает получение высококачественных изображений. Ротационное сканирование может выполняться с поворотом в нескольких плоскостях.
Пользовательский интерфейс Xper || Intuitive design

Пользовательский интерфейс Xper упрощает процедуры

Интуитивный и эргономичный пользовательский интерфейс Philips Xper упрощает выполнение процедур и помогает врачам уделять максимум внимания самому важному.
Система защиты пациента BodyGuard || Superb image quality and cover

Система BodyGuard дает возможность высокоскоростного перемещения С-дуги с безопасностью для пациента

Система защиты пациента BodyGuard — уникальная разработка компании Philips — позволяет выполнять поворот и наклон С-дуги с высокой скоростью. Эта система путем емкостного измерения определяет положение пациента или других объектов и предотвращает столкновения, при этом позволяя позиционировать штатив со скоростью до 25° в секунду.
XperCT || Live Image Guidance

Интервенционная программа XperCT — получение КТ-подобных изображений в ангиографическом кабинете.

Интервенционная программа Philips XperCT позволяет получать результаты, аналогичные КТ-сканированию, в ангиографическом кабинете. С ее помощью врачи могут оценивать мягкие ткани, костные и другие структуры тела до, во время и после интервенционных процедур.
Персонализированные настройки || Intuitive design

Персонализированные настройки упрощают работу оператора

Каждый врач может задать свои персонализированные настройки для определенных сосудистых и нейрососудистых вмешательств.
3D-навигация в режиме реального време... || Live Image Guidance

3D-навигация в режиме реального времени для уверенного выполнения процедур

Динамическое трехмерное картирование - Philips Dynamic 3D Roadmap - и программа планирования вмешательств XperGuide открывают возможности контроля по активному трехмерному изображению, позволяющие получать более подробную клиническую информацию и выполнять навигацию в извитых сосудах. Контроль всех функций осуществляется с сенсорной панели управления у стола ангиографической системы.

Документация

Брошюра (2)

Брошюра

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю