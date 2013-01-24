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Ingenia МРТ

Высокая производительность благодаря цифровому качеству и скорости*. Ingenia 1.5T — это путь к точной диагностике, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.

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Технические характеристики

Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 3060 кг
Максимальное поле обзора
  • 55 см
Типовая однородность в объеме 55x55x50 см
  • ≤ 5 м.д.
Типовая однородность в сферическом объеме диаметром 45 см
  • ≤ 1,1 м.д.
Технология HeliumSave (нулевое испарение гелия)
  • Да
Скорость испарения гелия
  • 0 л/ч**
Градиентная система Xtend
Градиентная система Xtend
Макс. амплитуда по каждой оси
  • 45 мТл/м
Макс. скорость нарастания по каждой оси
  • 200 Тл/(м*с)
Параметры разрешения
Параметры разрешения
Макс. размер матрицы при сканировании
  • 1024 (2048 — опция)
Макс. разрешение в плоскости сканирования
  • 5 мкм
Макс. количество срезов
  • 1024
Приемная РЧ-система dStream
Приемная РЧ-система dStream
Цепь передачи сигналов от катушки на станцию реконструкции
  • Цепь передачи сигналов от электронной системы катушки на разъем ЦифроваяЦепь передачи сигналов с разъема на магнит ЦифроваяЦепь передачи сигналов с магнита в систему реконструкции Цифровая
Количество независимых приемных каналов
  • Не зависит от количества каналов
Положение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки
Условия для пациентов
Условия для пациентов
Туннель для пациента
  • 70 см
Раструб с обеих сторон
  • Да
Диаметр туннеля с обоих краев
  • 95 см
Максимальная нагрузка на стол
  • 250 кг
Система транспортировки пациента (опция)
  • FlexTrak Mammo
Беспроводная синхронизация по физиологическим показателям пациента
  • Да
Набор решений для подавления акустических шумов
  • Да
Планирование помещений
Планирование помещений
Общая масса гентри в сборе
  • ≤ 4600 кг
Минимальные требования к помещению
  • 27 м2
Средства dStream для организации труда
Средства dStream для организации труда
Задняя РЧ-катушка FlexCoverage
  • Да
Передняя РЧ-катушка FlexCoverage (опция)
  • Да
Разъемы FlexConnect
  • Да
Дека стола FlexTrak
  • Да
Тележка FlexCaddy для хранения РЧ-катушек (опция)
  • Да
Система транспортировки пациента FlexTrak (опция)
  • Да
Решение для маммографии FlexTrak Mammo (опция)
  • Да
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Функция SmartStart
  • Да
Функция SmartSelect
  • Да
Функция SmartExam (опция)
  • Да
Функция SmartLine (в зависимости от пакета)
  • Да
Функция SmartLink (в зависимости от пакета)
  • Да
  • *Цифровое повышение качества и скорости определяется на основании отношения сигнал/шум, полученного с помощью системы Ingenia или системы, модернизированной для поддержки технологии dStream в рамках программы SmartPath, по сравнению с системой Achieva.
  • **Повышенное качество изображений определяется как качество изображений, полученных с использованием технологии dStream, по сравнению с системой Achieva.
  • ¹ «20 победителей конкурса Best in KLAS в 2014 г.: Рейтинг 2014 Best in KLAS: Медицинское оборудование и инфраструктура», июль 2014 г. © KLAS Enterprises LLC., 2014 г. Все права защищены. www.KLASresearch.com
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