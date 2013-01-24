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Ingenia МРТ

В авангарде развития медицины: Ingenia 3.0T — это путь к точности диагностических данных, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от его расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.

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Технические характеристики

Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 4600 кг
Максимальное поле обзора
  • 55 см
Типовая однородность в объеме 55x55x50 см
  • ≤ 5 м.д.
Технология HeliumSave
  • (нулевое испарение гелия) Да
Типовая однородность в сферическом объеме диаметром 45 см
  • ≤ 1,1 м.д.
Скорость испарения гелия
  • 0 л/ч***
Градиентная подсистема Xtend — 3.0Т Omega HP
Градиентная подсистема Xtend — 3.0Т Omega HP
Макс. амплитуда по каждой оси
  • 45 мТл/м
Макс. скорость нарастания по каждой оси
  • 200 Тл/(м*с)
Параметры разрешения — 3.0Т Omega HP
Параметры разрешения — 3.0Т Omega HP
Макс. размер матрицы при сканировании
  • 1024 (2048 — опция)
Макс. разрешение в плоскости сканирования
  • 5 мкм
Передающая РЧ-система
Передающая РЧ-система
Параллельная передача РЧ-сигналов
  • Да, функция MultiTransmit
Управление РЧ-сигналами
  • Внутри катушки
Приемная РЧ-система dStream
Приемная РЧ-система dStream
Цепь передачи сигналов от РЧ-катушки на станцию реконструкции
  • Не зависит от количества каналов
  • Цифровая цепь передачи сигналов с разъема на магнит
  • Цифровая цепь передачи сигналов с магнита в систему реконструкции
Количество независимых приемных каналов
  • Цифровая цепь передачи сигналов от электронной системы РЧ-катушки на разъем
Положение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Адаптируется к особенностям пациентов. Полностью регулируется для каждого источника, обратная связь в режиме реального времени.
Условия для пациентов
Условия для пациентов
Туннель для пациента
  • 70 см
Раструб с обеих сторон
  • Да
Диаметр туннеля с обоих краев
  • 95 см
Максимальная нагрузка на стол****
  • 250 кг
Система транспортировки пациента (опция)
  • FlexTrak Mammo
Система транспортировки пациента
  • FlexTrak
Беспроводная синхронизация по физиологическим показателям пациента
  • Да
Набор решений для подавления акустических шумов
  • Да
Планирование помещений
Планирование помещений
Общая масса гентри в сборе
  • ≤ 5800 кг
Минимальные требования к помещению
  • 30 м2
Средства dStream для организации труда
Средства dStream для организации труда
Задняя РЧ-катушка FlexCoverage
  • Да
Передняя РЧ-катушка FlexCoverage (опция)
  • Да
Разъемы FlexConnect
  • Да
Дека стола FlexTrak
  • Да
Тележка FlexCaddy для хранения РЧ-катушек (опция)
  • Да
Система транспортировки пациента FlexTrak (опция)
  • Да
Решение для маммографии FlexTrakMammo (опция)
  • Да
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Повышение эффективности с помощью платформы iPatient
Функция SmartStart
  • Да
Функция SmartSelect
  • Да
Функция SmartExam (опция)
  • Да
Функция SmartLine (в зависимости от пакета)
  • Да
Функция SmartLink (в зависимости от пакета)
  • Да
  • * Скорость испарения гелия в обычных условиях.
  • ** При перемещении по вертикали и горизонтали.
  • ¹ «20 победителей конкурса Best in KLAS в 2014 г.: Рейтинг 2014 Best in KLAS: Медицинское оборудование и инфраструктура», июль 2014 г. © KLAS Enterprises LLC., 2014 г. Все права защищены. www.KLASresearch.com
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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