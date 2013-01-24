В авангарде развития медицины: Ingenia 3.0T — это путь к точности диагностических данных, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от его расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.
|Диаметр туннеля
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|Масса магнита
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|Максимальное поле обзора
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|Типовая однородность в объеме 55x55x50 см
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|Технология HeliumSave
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|Типовая однородность в сферическом объеме диаметром 45 см
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|Скорость испарения гелия
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|Макс. амплитуда по каждой оси
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|Макс. скорость нарастания по каждой оси
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|Макс. размер матрицы при сканировании
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|Макс. разрешение в плоскости сканирования
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|Параллельная передача РЧ-сигналов
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|Управление РЧ-сигналами
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|Цепь передачи сигналов от РЧ-катушки на станцию реконструкции
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|Количество независимых приемных каналов
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|Положение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
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|Туннель для пациента
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|Раструб с обеих сторон
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|Диаметр туннеля с обоих краев
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|Максимальная нагрузка на стол****
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|Система транспортировки пациента (опция)
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|Система транспортировки пациента
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|Беспроводная синхронизация по физиологическим показателям пациента
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|Набор решений для подавления акустических шумов
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|Общая масса гентри в сборе
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|Минимальные требования к помещению
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|Задняя РЧ-катушка FlexCoverage
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|Передняя РЧ-катушка FlexCoverage (опция)
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|Разъемы FlexConnect
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|Дека стола FlexTrak
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|Тележка FlexCaddy для хранения РЧ-катушек (опция)
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|Система транспортировки пациента FlexTrak (опция)
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|Решение для маммографии FlexTrakMammo (опция)
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|Функция SmartStart
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|Функция SmartSelect
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|Функция SmartExam (опция)
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|Функция SmartLine (в зависимости от пакета)
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|Функция SmartLink (в зависимости от пакета)
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