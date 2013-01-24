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Ingenia Система МРТ для планирования терапии

Ingenia 1.5T и Ingenia 3.0T для поддержки и планирования лучевой терапии

Система МРТ для планирования терапии

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Комплексная МРТ для планирования терапии – Специализированное решение МРТ призвано обеспечить высокоточные изображения для процесса планирования лучевой терапии, что позволяет улучшить оказание медицинской помощи пациенту благодаря возможности более четко определить границы опухолей и важных образований.

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Особенности
Решения для позиционирования пациента || Четкая визуализация в том же п

Решения для позиционирования пациента

Плоская дека стола с измерительной шкалой и 3х-штыревое совместимое с МРТ устройство Lok-Bar позволяют задействовать стандартные решения для фиксации пациента. Его можно расположить как на деке стола, так и на специальных основаниях, что обеспечивает возможность сканировать в положении для терапии для более точного совмещения с изображениями КТ.

Решения для позиционирования пациента

Плоская дека стола с измерительной шкалой и 3х-штыревое совместимое с МРТ устройство Lok-Bar позволяют задействовать стандартные решения для фиксации пациента. Его можно расположить как на деке стола, так и на специальных основаниях, что обеспечивает возможность сканировать в положении для терапии для более точного совмещения с изображениями КТ.

Решения для позиционирования пациента

Плоская дека стола с измерительной шкалой и 3х-штыревое совместимое с МРТ устройство Lok-Bar позволяют задействовать стандартные решения для фиксации пациента. Его можно расположить как на деке стола, так и на специальных основаниях, что обеспечивает возможность сканировать в положении для терапии для более точного совмещения с изображениями КТ.
Готовый к работе комплект геометричес... || KBA2

Готовый к работе комплект геометрического контроля качества

Специальное программное обеспечение и фантом для анализа качества способствуют эффективному и воспроизводимому выполнению геометрического контроля качества в повседневной работе

Готовый к работе комплект геометрического контроля качества

Специальное программное обеспечение и фантом для анализа качества способствуют эффективному и воспроизводимому выполнению геометрического контроля качества в повседневной работе

Готовый к работе комплект геометрического контроля качества

Специальное программное обеспечение и фантом для анализа качества способствуют эффективному и воспроизводимому выполнению геометрического контроля качества в повседневной работе
Отличное качество изображений с высок... || Четкая визуализация в том же п

Отличное качество изображений с высокой геометрической точностью

Система Ingenia предлагает широкий угол обзора и отличную однородность. Превосходное качество изображений МРТ и высокая геометрическая точность помогут улучшить процесс планирования терапии.

Отличное качество изображений с высокой геометрической точностью

Система Ingenia предлагает широкий угол обзора и отличную однородность. Превосходное качество изображений МРТ и высокая геометрическая точность помогут улучшить процесс планирования терапии.

Отличное качество изображений с высокой геометрической точностью

Система Ingenia предлагает широкий угол обзора и отличную однородность. Превосходное качество изображений МРТ и высокая геометрическая точность помогут улучшить процесс планирования терапии.
Настраиваемые протоколы ExamCards || KBA2

Настраиваемые протоколы ExamCards для планирования лучевой терапии

Настраиваемые протоколы ExamCards предназначены для исследований мозга, области головы и шеи, предстательной железы и тазовой области женщин и оптимизированы в расчете на геометрическую точность. Они помогают выполнять протоколы визуализации целиком менее чем за 30 минут.

Настраиваемые протоколы ExamCards для планирования лучевой терапии

Настраиваемые протоколы ExamCards предназначены для исследований мозга, области головы и шеи, предстательной железы и тазовой области женщин и оптимизированы в расчете на геометрическую точность. Они помогают выполнять протоколы визуализации целиком менее чем за 30 минут.

Настраиваемые протоколы ExamCards для планирования лучевой терапии

Настраиваемые протоколы ExamCards предназначены для исследований мозга, области головы и шеи, предстательной железы и тазовой области женщин и оптимизированы в расчете на геометрическую точность. Они помогают выполнять протоколы визуализации целиком менее чем за 30 минут.
FlexTrak || Четкая визуализация в том же п

Система транспортировки FlexTrak для повышения эффективности процедуры

Стыкуемая система FlexTrak для транспортировки пациентов(опция) помогает располагать на ней пациентов за пределами процедурной, что повышает удобство при планировании расписания исследований.

Система транспортировки FlexTrak для повышения эффективности процедуры

Стыкуемая система FlexTrak для транспортировки пациентов(опция) помогает располагать на ней пациентов за пределами процедурной, что повышает удобство при планировании расписания исследований.

Система транспортировки FlexTrak для повышения эффективности процедуры

Стыкуемая система FlexTrak для транспортировки пациентов(опция) помогает располагать на ней пациентов за пределами процедурной, что повышает удобство при планировании расписания исследований.
Широкий выбор РЧ-катушек || Четкая визуализация в том же п

Широкий выбор РЧ-катушек для упрощения подготовки

Продуманные сочетания набора задних и передних РЧ-катушек Flex L и Flexcoverage способствуют упрощению подготовки пациентов и сокращают количество манипуляций.

Широкий выбор РЧ-катушек для упрощения подготовки

Продуманные сочетания набора задних и передних РЧ-катушек Flex L и Flexcoverage способствуют упрощению подготовки пациентов и сокращают количество манипуляций.

Широкий выбор РЧ-катушек для упрощения подготовки

Продуманные сочетания набора задних и передних РЧ-катушек Flex L и Flexcoverage способствуют упрощению подготовки пациентов и сокращают количество манипуляций.
Внешняя лазерная система расположения... || Четкая визуализация в том же п

Внешняя лазерная система расположения (ELPS)

Эта опция позволяет располагать пациентов в МРТ так же, как в КТ и в линейном ускорителе, что способствует четкой визуализации.

Внешняя лазерная система расположения (ELPS)

Эта опция позволяет располагать пациентов в МРТ так же, как в КТ и в линейном ускорителе, что способствует четкой визуализации.

Внешняя лазерная система расположения (ELPS)

Эта опция позволяет располагать пациентов в МРТ так же, как в КТ и в линейном ускорителе, что способствует четкой визуализации.
  • Решения для позиционирования пациента || Четкая визуализация в том же п
  • Готовый к работе комплект геометричес... || KBA2
  • Отличное качество изображений с высок... || Четкая визуализация в том же п
  • Настраиваемые протоколы ExamCards || KBA2
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Решения для позиционирования пациента || Четкая визуализация в том же п

Решения для позиционирования пациента

Плоская дека стола с измерительной шкалой и 3х-штыревое совместимое с МРТ устройство Lok-Bar позволяют задействовать стандартные решения для фиксации пациента. Его можно расположить как на деке стола, так и на специальных основаниях, что обеспечивает возможность сканировать в положении для терапии для более точного совмещения с изображениями КТ.

Решения для позиционирования пациента

Плоская дека стола с измерительной шкалой и 3х-штыревое совместимое с МРТ устройство Lok-Bar позволяют задействовать стандартные решения для фиксации пациента. Его можно расположить как на деке стола, так и на специальных основаниях, что обеспечивает возможность сканировать в положении для терапии для более точного совмещения с изображениями КТ.

Решения для позиционирования пациента

Плоская дека стола с измерительной шкалой и 3х-штыревое совместимое с МРТ устройство Lok-Bar позволяют задействовать стандартные решения для фиксации пациента. Его можно расположить как на деке стола, так и на специальных основаниях, что обеспечивает возможность сканировать в положении для терапии для более точного совмещения с изображениями КТ.
Готовый к работе комплект геометричес... || KBA2

Готовый к работе комплект геометрического контроля качества

Специальное программное обеспечение и фантом для анализа качества способствуют эффективному и воспроизводимому выполнению геометрического контроля качества в повседневной работе

Готовый к работе комплект геометрического контроля качества

Специальное программное обеспечение и фантом для анализа качества способствуют эффективному и воспроизводимому выполнению геометрического контроля качества в повседневной работе

Готовый к работе комплект геометрического контроля качества

Специальное программное обеспечение и фантом для анализа качества способствуют эффективному и воспроизводимому выполнению геометрического контроля качества в повседневной работе
Отличное качество изображений с высок... || Четкая визуализация в том же п

Отличное качество изображений с высокой геометрической точностью

Система Ingenia предлагает широкий угол обзора и отличную однородность. Превосходное качество изображений МРТ и высокая геометрическая точность помогут улучшить процесс планирования терапии.

Отличное качество изображений с высокой геометрической точностью

Система Ingenia предлагает широкий угол обзора и отличную однородность. Превосходное качество изображений МРТ и высокая геометрическая точность помогут улучшить процесс планирования терапии.

Отличное качество изображений с высокой геометрической точностью

Система Ingenia предлагает широкий угол обзора и отличную однородность. Превосходное качество изображений МРТ и высокая геометрическая точность помогут улучшить процесс планирования терапии.
Настраиваемые протоколы ExamCards || KBA2

Настраиваемые протоколы ExamCards для планирования лучевой терапии

Настраиваемые протоколы ExamCards предназначены для исследований мозга, области головы и шеи, предстательной железы и тазовой области женщин и оптимизированы в расчете на геометрическую точность. Они помогают выполнять протоколы визуализации целиком менее чем за 30 минут.

Настраиваемые протоколы ExamCards для планирования лучевой терапии

Настраиваемые протоколы ExamCards предназначены для исследований мозга, области головы и шеи, предстательной железы и тазовой области женщин и оптимизированы в расчете на геометрическую точность. Они помогают выполнять протоколы визуализации целиком менее чем за 30 минут.

Настраиваемые протоколы ExamCards для планирования лучевой терапии

Настраиваемые протоколы ExamCards предназначены для исследований мозга, области головы и шеи, предстательной железы и тазовой области женщин и оптимизированы в расчете на геометрическую точность. Они помогают выполнять протоколы визуализации целиком менее чем за 30 минут.
FlexTrak || Четкая визуализация в том же п

Система транспортировки FlexTrak для повышения эффективности процедуры

Стыкуемая система FlexTrak для транспортировки пациентов(опция) помогает располагать на ней пациентов за пределами процедурной, что повышает удобство при планировании расписания исследований.

Система транспортировки FlexTrak для повышения эффективности процедуры

Стыкуемая система FlexTrak для транспортировки пациентов(опция) помогает располагать на ней пациентов за пределами процедурной, что повышает удобство при планировании расписания исследований.

Система транспортировки FlexTrak для повышения эффективности процедуры

Стыкуемая система FlexTrak для транспортировки пациентов(опция) помогает располагать на ней пациентов за пределами процедурной, что повышает удобство при планировании расписания исследований.
Широкий выбор РЧ-катушек || Четкая визуализация в том же п

Широкий выбор РЧ-катушек для упрощения подготовки

Продуманные сочетания набора задних и передних РЧ-катушек Flex L и Flexcoverage способствуют упрощению подготовки пациентов и сокращают количество манипуляций.

Широкий выбор РЧ-катушек для упрощения подготовки

Продуманные сочетания набора задних и передних РЧ-катушек Flex L и Flexcoverage способствуют упрощению подготовки пациентов и сокращают количество манипуляций.

Широкий выбор РЧ-катушек для упрощения подготовки

Продуманные сочетания набора задних и передних РЧ-катушек Flex L и Flexcoverage способствуют упрощению подготовки пациентов и сокращают количество манипуляций.
Внешняя лазерная система расположения... || Четкая визуализация в том же п

Внешняя лазерная система расположения (ELPS)

Эта опция позволяет располагать пациентов в МРТ так же, как в КТ и в линейном ускорителе, что способствует четкой визуализации.

Внешняя лазерная система расположения (ELPS)

Эта опция позволяет располагать пациентов в МРТ так же, как в КТ и в линейном ускорителе, что способствует четкой визуализации.

Внешняя лазерная система расположения (ELPS)

Эта опция позволяет располагать пациентов в МРТ так же, как в КТ и в линейном ускорителе, что способствует четкой визуализации.

технические характеристики

Визуализация
Визуализация
Индукция магнитного поля
  • Ingenia 1.5Т и 3.0Т
Диаметр туннеля
  • 70 см
Геометрическая точность
  • ≤ 1 мм в объеме диаметром 32 см (типовое значение)
Специальные протоколы ExamCards для лучевой терапии
  • Для головного мозга, области головы и шеи, предстательной железы и женской тазовой области
Плоская дека стола
Плоская дека стола
Длина
  • 245 см (включая удлинитель-подголовник)
С измерительной шкалой
  • Способ фиксации
Ширина
  • 53 см
Принадлежности в комплекте
  • Прочие МРТ-совместимые принадлежности для позиционирования и фиксации пациента, например термопластичные маски и основания, можно заказать напрямую через CIVCO
Перемещение пациента с использованием плоской деки стола
  • Отсоединяемый стол FlexTrak (опция)
Пакет геометрического контроля качества
Пакет геометрического контроля качества
Конструкция фантома
  • Шаг решетки: 25 мм; держатель фантома позволяет располагать фантом в трех ориентациях (аксиальная, фронтальная, сагиттальная)
Анализируемый объем для контроля качества
  • 50 x 45* x 40 см³ (RL x AP x FH) *эффективный; поле обзора над столом: 30 см
Программное обеспечение
  • Работает на консоли МР-томографа. Для многосрезового двумерного анализа. Выдает контурную карту геометрической точности МРТ-изображения.
Внешняя лазерная система позиционирования (опция)
Внешняя лазерная система позиционирования (опция)
Тип
  • МРТ-совместимая, зеленый или красный лазер
Допустимый диапазон ширины
  • 3,83—4,50 м
Лазерный фантом
  • Aquarius (LAP) с калибровочным протоколом ExamCard
Визуализация
Визуализация
Индукция магнитного поля
  • Ingenia 1.5Т и 3.0Т
Диаметр туннеля
  • 70 см
Плоская дека стола
Плоская дека стола
Длина
  • 245 см (включая удлинитель-подголовник)
С измерительной шкалой
  • Способ фиксации
Посмотреть все характеристики
Визуализация
Визуализация
Индукция магнитного поля
  • Ingenia 1.5Т и 3.0Т
Диаметр туннеля
  • 70 см
Геометрическая точность
  • ≤ 1 мм в объеме диаметром 32 см (типовое значение)
Специальные протоколы ExamCards для лучевой терапии
  • Для головного мозга, области головы и шеи, предстательной железы и женской тазовой области
Плоская дека стола
Плоская дека стола
Длина
  • 245 см (включая удлинитель-подголовник)
С измерительной шкалой
  • Способ фиксации
Ширина
  • 53 см
Принадлежности в комплекте
  • Прочие МРТ-совместимые принадлежности для позиционирования и фиксации пациента, например термопластичные маски и основания, можно заказать напрямую через CIVCO
Перемещение пациента с использованием плоской деки стола
  • Отсоединяемый стол FlexTrak (опция)
Пакет геометрического контроля качества
Пакет геометрического контроля качества
Конструкция фантома
  • Шаг решетки: 25 мм; держатель фантома позволяет располагать фантом в трех ориентациях (аксиальная, фронтальная, сагиттальная)
Анализируемый объем для контроля качества
  • 50 x 45* x 40 см³ (RL x AP x FH) *эффективный; поле обзора над столом: 30 см
Программное обеспечение
  • Работает на консоли МР-томографа. Для многосрезового двумерного анализа. Выдает контурную карту геометрической точности МРТ-изображения.
Внешняя лазерная система позиционирования (опция)
Внешняя лазерная система позиционирования (опция)
Тип
  • МРТ-совместимая, зеленый или красный лазер
Допустимый диапазон ширины
  • 3,83—4,50 м
Лазерный фантом
  • Aquarius (LAP) с калибровочным протоколом ExamCard
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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