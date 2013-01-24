Комплексная МРТ для планирования терапии – Специализированное решение МРТ призвано обеспечить высокоточные изображения для процесса планирования лучевой терапии, что позволяет улучшить оказание медицинской помощи пациенту благодаря возможности более четко определить границы опухолей и важных образований.
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
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|Индукция магнитного поля
|
|Диаметр туннеля
|
|Геометрическая точность
|
|Специальные протоколы ExamCards для лучевой терапии
|
|Длина
|
|С измерительной шкалой
|
|Ширина
|
|Принадлежности в комплекте
|
|Перемещение пациента с использованием плоской деки стола
|
|Конструкция фантома
|
|Анализируемый объем для контроля качества
|
|Программное обеспечение
|
|Тип
|
|Допустимый диапазон ширины
|
|Лазерный фантом
|
|Индукция магнитного поля
|
|Диаметр туннеля
|
|Длина
|
|С измерительной шкалой
|
|Индукция магнитного поля
|
|Диаметр туннеля
|
|Геометрическая точность
|
|Специальные протоколы ExamCards для лучевой терапии
|
|Длина
|
|С измерительной шкалой
|
|Ширина
|
|Принадлежности в комплекте
|
|Перемещение пациента с использованием плоской деки стола
|
|Конструкция фантома
|
|Анализируемый объем для контроля качества
|
|Программное обеспечение
|
|Тип
|
|Допустимый диапазон ширины
|
|Лазерный фантом
|
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