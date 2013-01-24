Решения для позиционирования пациента

Плоская дека стола с измерительной шкалой и 3х-штыревое совместимое с МРТ устройство Lok-Bar позволяют задействовать стандартные решения для фиксации пациента. Его можно расположить как на деке стола, так и на специальных основаниях, что обеспечивает возможность сканировать в положении для терапии для более точного совмещения с изображениями КТ.