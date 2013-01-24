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Программный пакет QLAB Здоровье женщин

Программа количественного анализа

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Пакет QLAB предназначен для простого получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.

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Особенности
Количественный 3D-анализ в области зд... || Улучшенные средства визуализац

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.
Эластографический анализ (EA) || Надежность диагностики

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.
Модуль для визуализации микрососудов || Улучшенные средства визуализац

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины ком... || Надежность диагностики

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Количественный анализ в области здоро... || Улучшенные средства визуализац

Модуль Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анал

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Модуль Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анал

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Модуль Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анал

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.
Количественный анализ атеросклеротиче... || Надежность диагностики

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Навигатор для сердца плода || Надежность диагностики

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Анализ области интереса || Надежность диагностики

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.
  • Количественный 3D-анализ в области зд... || Улучшенные средства визуализац
  • Эластографический анализ (EA) || Надежность диагностики
  • Модуль для визуализации микрососудов || Улучшенные средства визуализац
  • Программа для определения толщины ком... || Надежность диагностики
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Количественный 3D-анализ в области зд... || Улучшенные средства визуализац

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.
Эластографический анализ (EA) || Надежность диагностики

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.
Модуль для визуализации микрососудов || Улучшенные средства визуализац

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины ком... || Надежность диагностики

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Количественный анализ в области здоро... || Улучшенные средства визуализац

Модуль Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анал

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Модуль Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анал

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Модуль Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анал

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.
Количественный анализ атеросклеротиче... || Надежность диагностики

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Навигатор для сердца плода || Надежность диагностики

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Анализ области интереса || Надежность диагностики

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.
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