Ключевые слова для поиска

CX50 POC

Ультразвуковая система

Найти похожие продукты

Благодаря системе Philips CX50 POC CompactXtreme больше не придется жертвовать производительностью ради мобильности в отделениях интенсивной терапии. Система CX50 POC дает преимущество простоты и скорости в получении необходимой ультразвуковой информации.

Свяжитесь с нами
Особенности
Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации

Технологии премиум-класса, обеспечивающие проверенную производительность

В компактной системе CX50 POC используются технологии систем премиум-класса, которые помогают обеспечить необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном в отделениях интенсивной терапии.

Технологии премиум-класса, обеспечивающие проверенную производительность

В компактной системе CX50 POC используются технологии систем премиум-класса, которые помогают обеспечить необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном в отделениях интенсивной терапии.

Технологии премиум-класса, обеспечивающие проверенную производительность

В компактной системе CX50 POC используются технологии систем премиум-класса, которые помогают обеспечить необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном в отделениях интенсивной терапии.
iSCAN || Эффективный рабочий процесс дл

Функция автоматической оптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автоматической оптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автоматической оптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Программный пакет QLAB || Расширенный набор функций

Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа

Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.

Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа

Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.

Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа

Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл

Работа от батареи экономит время

В ОРИТ работа от батареи и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.

Работа от батареи экономит время

В ОРИТ работа от батареи и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.

Работа от батареи экономит время

В ОРИТ работа от батареи и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Режим Needle Visualization || Расширенный набор функций

Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
SonoCT и XRES || Мощные средства визуализации

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Одновременный вывод изображений в М-р... || Расширенный набор функций

Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких

В системе CX50 POC предусмотрена возможность одновременного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.

Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких

В системе CX50 POC предусмотрена возможность одновременного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.

Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких

В системе CX50 POC предусмотрена возможность одновременного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
  • Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
  • iSCAN || Эффективный рабочий процесс дл
  • Программный пакет QLAB || Расширенный набор функций
  • Технология PureWave || Мощные средства визуализации
Посмотреть все особенности
Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации

Технологии премиум-класса, обеспечивающие проверенную производительность

В компактной системе CX50 POC используются технологии систем премиум-класса, которые помогают обеспечить необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном в отделениях интенсивной терапии.

Технологии премиум-класса, обеспечивающие проверенную производительность

В компактной системе CX50 POC используются технологии систем премиум-класса, которые помогают обеспечить необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном в отделениях интенсивной терапии.

Технологии премиум-класса, обеспечивающие проверенную производительность

В компактной системе CX50 POC используются технологии систем премиум-класса, которые помогают обеспечить необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном в отделениях интенсивной терапии.
iSCAN || Эффективный рабочий процесс дл

Функция автоматической оптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автоматической оптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автоматической оптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Программный пакет QLAB || Расширенный набор функций

Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа

Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.

Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа

Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.

Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа

Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл

Работа от батареи экономит время

В ОРИТ работа от батареи и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.

Работа от батареи экономит время

В ОРИТ работа от батареи и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.

Работа от батареи экономит время

В ОРИТ работа от батареи и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Режим Needle Visualization || Расширенный набор функций

Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
SonoCT и XRES || Мощные средства визуализации

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Одновременный вывод изображений в М-р... || Расширенный набор функций

Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких

В системе CX50 POC предусмотрена возможность одновременного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.

Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких

В системе CX50 POC предусмотрена возможность одновременного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.

Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких

В системе CX50 POC предусмотрена возможность одновременного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.