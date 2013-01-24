Благодаря системе Philips CX50 POC CompactXtreme больше не придется жертвовать производительностью ради мобильности при оказании неотложной помощи. Система CX50 POC дает преимущество простоты и скорости в получении необходимой ультразвуковой информации.
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Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
Великолепное качество изображений при оказании неотложной помощи
В компактной системе CX50 POC используются высококлассные технологии, которые обеспечивают необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном при оказании неотложной помощи.
Великолепное качество изображений при оказании неотложной помощи
В компактной системе CX50 POC используются высококлассные технологии, которые обеспечивают необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном при оказании неотложной помощи.
Великолепное качество изображений при оказании неотложной помощи
В компактной системе CX50 POC используются высококлассные технологии, которые обеспечивают необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном при оказании неотложной помощи.
SonoCT и XRES || Эффективный рабочий процесс дл
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
iSCAN || Расширенный набор функций
Эффективный рабочий процесс для ваших условий
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Эффективный рабочий процесс для ваших условий
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Эффективный рабочий процесс для ваших условий
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации
Технология PureWave для пациентов с плохим ультразвуковым окном
Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Технология PureWave для пациентов с плохим ультразвуковым окном
Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Технология PureWave для пациентов с плохим ультразвуковым окном
Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл
Работа от батареи экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Работа от батареи экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Работа от батареи экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Программный пакет QLAB || Расширенный набор функций
Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа
Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа
Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа
Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Режим Needle Visualization || Расширенный набор функций
Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Одновременный вывод изображений в М-р... || Расширенный набор функций
Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает диагностику состояний легких
В системе CX50 POC предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает диагностику состояний легких в масштабе реального времени в приемном отделении.
Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает диагностику состояний легких
В системе CX50 POC предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает диагностику состояний легких в масштабе реального времени в приемном отделении.
Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает диагностику состояний легких
В системе CX50 POC предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает диагностику состояний легких в масштабе реального времени в приемном отделении.
Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
SonoCT и XRES || Эффективный рабочий процесс дл
iSCAN || Расширенный набор функций
Технология PureWave || Мощные средства визуализации
Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
Великолепное качество изображений при оказании неотложной помощи
В компактной системе CX50 POC используются высококлассные технологии, которые обеспечивают необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном при оказании неотложной помощи.
Великолепное качество изображений при оказании неотложной помощи
В компактной системе CX50 POC используются высококлассные технологии, которые обеспечивают необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном при оказании неотложной помощи.
Великолепное качество изображений при оказании неотложной помощи
В компактной системе CX50 POC используются высококлассные технологии, которые обеспечивают необходимое качество ультразвуковых изображений даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном при оказании неотложной помощи.
SonoCT и XRES || Эффективный рабочий процесс дл
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
iSCAN || Расширенный набор функций
Эффективный рабочий процесс для ваших условий
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Эффективный рабочий процесс для ваших условий
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Эффективный рабочий процесс для ваших условий
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и доплеровских сигналов, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации
Технология PureWave для пациентов с плохим ультразвуковым окном
Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Технология PureWave для пациентов с плохим ультразвуковым окном
Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Технология PureWave для пациентов с плохим ультразвуковым окном
Даже при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном технология PureWave Crystal обеспечивает четкость, позволяя быстро и уверенно принимать клинические решения. Технология PureWave поддерживается секторными датчиками S5-1 и X7-2t для трансторакальных и чреспищеводных исследований в двумерном режиме и конвексным датчиком C5-1 для исследования глубоко расположенных структур.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл
Работа от батареи экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Работа от батареи экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Работа от батареи экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять большое количество исследований без выключения системы.
Программный пакет QLAB || Расширенный набор функций
Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа
Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа
Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Пакет QLAB с расширенными возможностями оценки и анализа
Пакет QLAB поможет оптимизировать рабочий процесс. Он поддерживает автоматические и объективные методы количественного анализа ультразвуковых данных. Пакет QLAB содержит все необходимые модули для настройки его возможностей в соответствии с вашими потребностями.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Режим Needle Visualization || Расширенный набор функций
Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Режим Needle Visualization усиливает изображение иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Одновременный вывод изображений в М-р... || Расширенный набор функций
Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает диагностику состояний легких
В системе CX50 POC предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает диагностику состояний легких в масштабе реального времени в приемном отделении.
Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает диагностику состояний легких
В системе CX50 POC предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает диагностику состояний легких в масштабе реального времени в приемном отделении.
Одновременный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает диагностику состояний легких
В системе CX50 POC предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и «живого» референтного изображения. Эта функция упрощает диагностику состояний легких в масштабе реального времени в приемном отделении.
Риски, связанные с продуктом
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