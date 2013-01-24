Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия

Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и отделение неотложной помощи или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.