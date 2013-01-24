Современные технологии выводят портативные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений, поэтому можно не жертвовать качеством ради портативности. Система соответствует требованиям к отделениям интенсивной терапии и обладает производительностью стационарных систем там, где это необходимо.
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Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Технология PureWave там, где это необходимо
Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Технология PureWave там, где это необходимо
Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Приложение для количественного анализ... || Принципиально новый подход к р
Расширенная диагностическая информация
Система CX50 позволяет проводить оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Количественный анализ области интереса), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оценка толщины комплекса интима-медиа), Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Количественный анализ движений сердца на основе отслеживания спекл-шума), Strain quantification (SQ) (Количественный анализ деформации миокарда) и MicroVascular imaging (MVI) (Визуализация микрососудов)
Расширенная диагностическая информация
Система CX50 позволяет проводить оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Количественный анализ области интереса), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оценка толщины комплекса интима-медиа), Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Количественный анализ движений сердца на основе отслеживания спекл-шума), Strain quantification (SQ) (Количественный анализ деформации миокарда) и MicroVascular imaging (MVI) (Визуализация микрососудов)
Расширенная диагностическая информация
Система CX50 позволяет проводить оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Количественный анализ области интереса), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оценка толщины комплекса интима-медиа), Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Количественный анализ движений сердца на основе отслеживания спекл-шума), Strain quantification (SQ) (Количественный анализ деформации миокарда) и MicroVascular imaging (MVI) (Визуализация микрососудов)
Портативная ультразвуковая система || Портативность
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и отделение неотложной помощи или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных
пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и отделение неотложной помощи или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных
пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и отделение неотложной помощи или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных
пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
Формирование ультразвукового луча || Исключительная эффективность т
Широкополосная цифровая технология формирования луча на портативной ультразвуковой системе
Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью портативной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит вам без труда рассмотреть даже мельчайшие анатомические детали.
Широкополосная цифровая технология формирования луча на портативной ультразвуковой системе
Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью портативной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит вам без труда рассмотреть даже мельчайшие анатомические детали.
Широкополосная цифровая технология формирования луча на портативной ультразвуковой системе
Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью портативной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит вам без труда рассмотреть даже мельчайшие анатомические детали.
Проводная и беспроводная передача дан... || Принципиально новый подход к р
Компактная ультразвуковая система для любых условий работы
Система CX50 оснащена монитором с высоким разрешением, обеспечивающим оптимальный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение аппарата позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Компактная ультразвуковая система для любых условий работы
Система CX50 оснащена монитором с высоким разрешением, обеспечивающим оптимальный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение аппарата позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Компактная ультразвуковая система для любых условий работы
Система CX50 оснащена монитором с высоким разрешением, обеспечивающим оптимальный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение аппарата позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Тележка для транспортировки || Портативность
Тележка для транспортировки
Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и блокировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов при недостатке свободного места, например в отделении неотложной помощи, операционной, интенсивной терапии и реанимации взрослых и новорожденных, а также у постели больного.
Тележка для транспортировки
Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и блокировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов при недостатке свободного места, например в отделении неотложной помощи, операционной, интенсивной терапии и реанимации взрослых и новорожденных, а также у постели больного.
Тележка для транспортировки
Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и блокировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов при недостатке свободного места, например в отделении неотложной помощи, операционной, интенсивной терапии и реанимации взрослых и новорожденных, а также у постели больного.
SonoCT || Исключительная эффективность т
Технология SonoCT выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Готовые протоколы исследований упрощают получение необходимых изображений для ваших исследований. Проверено, что протоколы SmartExam сокращают продолжительность исследований до 50% за счет снижения числа нажатий на клавиши и предупреждениях о пропущенных этапах
Технология SonoCT выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Готовые протоколы исследований упрощают получение необходимых изображений для ваших исследований. Проверено, что протоколы SmartExam сокращают продолжительность исследований до 50% за счет снижения числа нажатий на клавиши и предупреждениях о пропущенных этапах
Технология SonoCT выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Готовые протоколы исследований упрощают получение необходимых изображений для ваших исследований. Проверено, что протоколы SmartExam сокращают продолжительность исследований до 50% за счет снижения числа нажатий на клавиши и предупреждениях о пропущенных этапах
Протоколы SmartExam || Принципиально новый подход к р
Сокращение продолжительности исследования до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при выполнении исследования любого пациента. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Сокращение продолжительности исследования до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при выполнении исследования любого пациента. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Сокращение продолжительности исследования до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при выполнении исследования любого пациента. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Ручная переноска || Портативность
Превосходное качество изображений в операционной
Как правило, врачи во время процедур хотят получить как можно больший объём данных. И они могут получить желаемое. Ультразвуковая система позволяет получать изображения в режиме реального времени без необходимости использовать большое оборудование или подвергать пациента дополнительному облучению.
Превосходное качество изображений в операционной
Как правило, врачи во время процедур хотят получить как можно больший объём данных. И они могут получить желаемое. Ультразвуковая система позволяет получать изображения в режиме реального времени без необходимости использовать большое оборудование или подвергать пациента дополнительному облучению.
Превосходное качество изображений в операционной
Как правило, врачи во время процедур хотят получить как можно больший объём данных. И они могут получить желаемое. Ультразвуковая система позволяет получать изображения в режиме реального времени без необходимости использовать большое оборудование или подвергать пациента дополнительному облучению.
XRES || Исключительная эффективность т
Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, размытости и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть даже мельчайшие детали, необходимые для диагностики, и обеспечить высокое клиническое качество даже на портативных системах.
Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, размытости и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть даже мельчайшие детали, необходимые для диагностики, и обеспечить высокое клиническое качество даже на портативных системах.
Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, размытости и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть даже мельчайшие детали, необходимые для диагностики, и обеспечить высокое клиническое качество даже на портативных системах.
Дополнительная обработка изображений || Принципиально новый подход к р
Анализ исследований с помощью активных исходных данных
Система CX50 сохраняет активные исходные данные и настраивает все параметры сканирования по отдельным изображениям, видеозаписям и сохраненным данным в режиме 2D и доплеровских режимах. Изображения можно корректировать во время или после исследований, усиливая необходимые для диагностики детали — это позволяет сократить продолжительность исследований.
Анализ исследований с помощью активных исходных данных
Система CX50 сохраняет активные исходные данные и настраивает все параметры сканирования по отдельным изображениям, видеозаписям и сохраненным данным в режиме 2D и доплеровских режимах. Изображения можно корректировать во время или после исследований, усиливая необходимые для диагностики детали — это позволяет сократить продолжительность исследований.
Анализ исследований с помощью активных исходных данных
Система CX50 сохраняет активные исходные данные и настраивает все параметры сканирования по отдельным изображениям, видеозаписям и сохраненным данным в режиме 2D и доплеровских режимах. Изображения можно корректировать во время или после исследований, усиливая необходимые для диагностики детали — это позволяет сократить продолжительность исследований.
Дальние поездки || Портативность
Дальние поездки
Система CX50 является идеальным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
Дальние поездки
Система CX50 является идеальным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
Дальние поездки
Система CX50 является идеальным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
Превосходное качество изображений в о... || Исключительная эффективность т
Превосходное качество изображений в операционной
Система CX50 поддерживает датчики, специально разработанные для абдоминальных и васкулярных хирургических процедур, обеспечивающие великолепные эксплуатационные характеристики в процедурной и расширяющие клинические возможности системы. Размер и маневренность системы делает ее идеальной для использования в стесненном пространстве в операционной, а ее великолепные эксплуатационные характеристики позволяют проводить надежные исследования во время инвазивных процедур.
Превосходное качество изображений в операционной
Система CX50 поддерживает датчики, специально разработанные для абдоминальных и васкулярных хирургических процедур, обеспечивающие великолепные эксплуатационные характеристики в процедурной и расширяющие клинические возможности системы. Размер и маневренность системы делает ее идеальной для использования в стесненном пространстве в операционной, а ее великолепные эксплуатационные характеристики позволяют проводить надежные исследования во время инвазивных процедур.
Превосходное качество изображений в операционной
Система CX50 поддерживает датчики, специально разработанные для абдоминальных и васкулярных хирургических процедур, обеспечивающие великолепные эксплуатационные характеристики в процедурной и расширяющие клинические возможности системы. Размер и маневренность системы делает ее идеальной для использования в стесненном пространстве в операционной, а ее великолепные эксплуатационные характеристики позволяют проводить надежные исследования во время инвазивных процедур.
PureWave || Исключительная эффективность т
Приложение для количественного анализ... || Принципиально новый подход к р
Портативная ультразвуковая система || Портативность
Формирование ультразвукового луча || Исключительная эффективность т
Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Технология PureWave там, где это необходимо
Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Технология PureWave там, где это необходимо
Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании пациентов с плохим ультразвуковым окном и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Приложение для количественного анализ... || Принципиально новый подход к р
Расширенная диагностическая информация
Система CX50 позволяет проводить оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Количественный анализ области интереса), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оценка толщины комплекса интима-медиа), Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Количественный анализ движений сердца на основе отслеживания спекл-шума), Strain quantification (SQ) (Количественный анализ деформации миокарда) и MicroVascular imaging (MVI) (Визуализация микрососудов)
Расширенная диагностическая информация
Система CX50 позволяет проводить оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Количественный анализ области интереса), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оценка толщины комплекса интима-медиа), Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Количественный анализ движений сердца на основе отслеживания спекл-шума), Strain quantification (SQ) (Количественный анализ деформации миокарда) и MicroVascular imaging (MVI) (Визуализация микрососудов)
Расширенная диагностическая информация
Система CX50 позволяет проводить оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Количественный анализ области интереса), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оценка толщины комплекса интима-медиа), Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Количественный анализ движений сердца на основе отслеживания спекл-шума), Strain quantification (SQ) (Количественный анализ деформации миокарда) и MicroVascular imaging (MVI) (Визуализация микрососудов)
Портативная ультразвуковая система || Портативность
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и отделение неотложной помощи или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных
пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и отделение неотложной помощи или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных
пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия
Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете формировать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и отделение неотложной помощи или в ОРИТ новорожденных и детские ОРИТ. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных
пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
Формирование ультразвукового луча || Исключительная эффективность т
Широкополосная цифровая технология формирования луча на портативной ультразвуковой системе
Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью портативной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит вам без труда рассмотреть даже мельчайшие анатомические детали.
Широкополосная цифровая технология формирования луча на портативной ультразвуковой системе
Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью портативной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит вам без труда рассмотреть даже мельчайшие анатомические детали.
Широкополосная цифровая технология формирования луча на портативной ультразвуковой системе
Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью портативной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит вам без труда рассмотреть даже мельчайшие анатомические детали.
Проводная и беспроводная передача дан... || Принципиально новый подход к р
Компактная ультразвуковая система для любых условий работы
Система CX50 оснащена монитором с высоким разрешением, обеспечивающим оптимальный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение аппарата позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Компактная ультразвуковая система для любых условий работы
Система CX50 оснащена монитором с высоким разрешением, обеспечивающим оптимальный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение аппарата позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Компактная ультразвуковая система для любых условий работы
Система CX50 оснащена монитором с высоким разрешением, обеспечивающим оптимальный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение аппарата позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Тележка для транспортировки || Портативность
Тележка для транспортировки
Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и блокировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов при недостатке свободного места, например в отделении неотложной помощи, операционной, интенсивной терапии и реанимации взрослых и новорожденных, а также у постели больного.
Тележка для транспортировки
Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и блокировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов при недостатке свободного места, например в отделении неотложной помощи, операционной, интенсивной терапии и реанимации взрослых и новорожденных, а также у постели больного.
Тележка для транспортировки
Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и блокировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов при недостатке свободного места, например в отделении неотложной помощи, операционной, интенсивной терапии и реанимации взрослых и новорожденных, а также у постели больного.
SonoCT || Исключительная эффективность т
Технология SonoCT выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Готовые протоколы исследований упрощают получение необходимых изображений для ваших исследований. Проверено, что протоколы SmartExam сокращают продолжительность исследований до 50% за счет снижения числа нажатий на клавиши и предупреждениях о пропущенных этапах
Технология SonoCT выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Готовые протоколы исследований упрощают получение необходимых изображений для ваших исследований. Проверено, что протоколы SmartExam сокращают продолжительность исследований до 50% за счет снижения числа нажатий на клавиши и предупреждениях о пропущенных этапах
Технология SonoCT выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Готовые протоколы исследований упрощают получение необходимых изображений для ваших исследований. Проверено, что протоколы SmartExam сокращают продолжительность исследований до 50% за счет снижения числа нажатий на клавиши и предупреждениях о пропущенных этапах
Протоколы SmartExam || Принципиально новый подход к р
Сокращение продолжительности исследования до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при выполнении исследования любого пациента. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Сокращение продолжительности исследования до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при выполнении исследования любого пациента. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Сокращение продолжительности исследования до 50%
Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при выполнении исследования любого пациента. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Ручная переноска || Портативность
Превосходное качество изображений в операционной
Как правило, врачи во время процедур хотят получить как можно больший объём данных. И они могут получить желаемое. Ультразвуковая система позволяет получать изображения в режиме реального времени без необходимости использовать большое оборудование или подвергать пациента дополнительному облучению.
Превосходное качество изображений в операционной
Как правило, врачи во время процедур хотят получить как можно больший объём данных. И они могут получить желаемое. Ультразвуковая система позволяет получать изображения в режиме реального времени без необходимости использовать большое оборудование или подвергать пациента дополнительному облучению.
Превосходное качество изображений в операционной
Как правило, врачи во время процедур хотят получить как можно больший объём данных. И они могут получить желаемое. Ультразвуковая система позволяет получать изображения в режиме реального времени без необходимости использовать большое оборудование или подвергать пациента дополнительному облучению.
XRES || Исключительная эффективность т
Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, размытости и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть даже мельчайшие детали, необходимые для диагностики, и обеспечить высокое клиническое качество даже на портативных системах.
Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, размытости и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть даже мельчайшие детали, необходимые для диагностики, и обеспечить высокое клиническое качество даже на портативных системах.
Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений
Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, размытости и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть даже мельчайшие детали, необходимые для диагностики, и обеспечить высокое клиническое качество даже на портативных системах.
Дополнительная обработка изображений || Принципиально новый подход к р
Анализ исследований с помощью активных исходных данных
Система CX50 сохраняет активные исходные данные и настраивает все параметры сканирования по отдельным изображениям, видеозаписям и сохраненным данным в режиме 2D и доплеровских режимах. Изображения можно корректировать во время или после исследований, усиливая необходимые для диагностики детали — это позволяет сократить продолжительность исследований.
Анализ исследований с помощью активных исходных данных
Система CX50 сохраняет активные исходные данные и настраивает все параметры сканирования по отдельным изображениям, видеозаписям и сохраненным данным в режиме 2D и доплеровских режимах. Изображения можно корректировать во время или после исследований, усиливая необходимые для диагностики детали — это позволяет сократить продолжительность исследований.
Анализ исследований с помощью активных исходных данных
Система CX50 сохраняет активные исходные данные и настраивает все параметры сканирования по отдельным изображениям, видеозаписям и сохраненным данным в режиме 2D и доплеровских режимах. Изображения можно корректировать во время или после исследований, усиливая необходимые для диагностики детали — это позволяет сократить продолжительность исследований.
Дальние поездки || Портативность
Дальние поездки
Система CX50 является идеальным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
Дальние поездки
Система CX50 является идеальным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
Дальние поездки
Система CX50 является идеальным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
Превосходное качество изображений в о... || Исключительная эффективность т
Превосходное качество изображений в операционной
Система CX50 поддерживает датчики, специально разработанные для абдоминальных и васкулярных хирургических процедур, обеспечивающие великолепные эксплуатационные характеристики в процедурной и расширяющие клинические возможности системы. Размер и маневренность системы делает ее идеальной для использования в стесненном пространстве в операционной, а ее великолепные эксплуатационные характеристики позволяют проводить надежные исследования во время инвазивных процедур.
Превосходное качество изображений в операционной
Система CX50 поддерживает датчики, специально разработанные для абдоминальных и васкулярных хирургических процедур, обеспечивающие великолепные эксплуатационные характеристики в процедурной и расширяющие клинические возможности системы. Размер и маневренность системы делает ее идеальной для использования в стесненном пространстве в операционной, а ее великолепные эксплуатационные характеристики позволяют проводить надежные исследования во время инвазивных процедур.
Превосходное качество изображений в операционной
Система CX50 поддерживает датчики, специально разработанные для абдоминальных и васкулярных хирургических процедур, обеспечивающие великолепные эксплуатационные характеристики в процедурной и расширяющие клинические возможности системы. Размер и маневренность системы делает ее идеальной для использования в стесненном пространстве в операционной, а ее великолепные эксплуатационные характеристики позволяют проводить надежные исследования во время инвазивных процедур.
Риски, связанные с продуктом
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