Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.