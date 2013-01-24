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CX50 POC

Ультразвуковая система

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Можно с уверенностью говорить об изображениях исключительного качества для проведения блокад и процедур под контролем ультразвука даже при плохом ультразвуковом окне.

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Особенности
Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации

Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии

Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.

Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии

Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.

Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии

Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Технология Needle Visualization || Эффективный рабочий процесс дл

Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
SonoCT и XRES || Расширенный набор функций

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Портативный дизайн || Эффективный рабочий процесс дл

Высокая мобильность благодаря компактной конструкции

Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.

Высокая мобильность благодаря компактной конструкции

Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.

Высокая мобильность благодаря компактной конструкции

Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл

Работа от аккумулятора экономит время

Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.

Работа от аккумулятора экономит время

Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.

Работа от аккумулятора экономит время

Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
iSCAN || Эффективный рабочий процесс дл

Функция автооптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автооптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автооптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
  • Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
  • Технология Needle Visualization || Эффективный рабочий процесс дл
  • SonoCT и XRES || Расширенный набор функций
  • Технология PureWave || Мощные средства визуализации
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Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации

Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии

Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.

Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии

Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.

Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии

Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Технология Needle Visualization || Эффективный рабочий процесс дл

Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.

Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы

Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
SonoCT и XRES || Расширенный набор функций

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.

Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума

Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.

Технология PureWave для технически сложных пациентов

Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Портативный дизайн || Эффективный рабочий процесс дл

Высокая мобильность благодаря компактной конструкции

Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.

Высокая мобильность благодаря компактной конструкции

Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.

Высокая мобильность благодаря компактной конструкции

Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл

Работа от аккумулятора экономит время

Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.

Работа от аккумулятора экономит время

Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.

Работа от аккумулятора экономит время

Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.

Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков

Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
iSCAN || Эффективный рабочий процесс дл

Функция автооптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автооптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.

Функция автооптимизации изображений iSCAN

Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Риски, связанные с продуктом
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