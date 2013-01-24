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Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии
Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии
Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии
Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Технология Needle Visualization || Эффективный рабочий процесс дл
Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
SonoCT и XRES || Расширенный набор функций
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации
Технология PureWave для технически сложных пациентов
Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Технология PureWave для технически сложных пациентов
Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Технология PureWave для технически сложных пациентов
Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Портативный дизайн || Эффективный рабочий процесс дл
Высокая мобильность благодаря компактной конструкции
Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Высокая мобильность благодаря компактной конструкции
Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Высокая мобильность благодаря компактной конструкции
Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
iSCAN || Эффективный рабочий процесс дл
Функция автооптимизации изображений iSCAN
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Функция автооптимизации изображений iSCAN
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Функция автооптимизации изображений iSCAN
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
Технология Needle Visualization || Эффективный рабочий процесс дл
SonoCT и XRES || Расширенный набор функций
Технология PureWave || Мощные средства визуализации
Высококлассные технологии || Мощные средства визуализации
Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии
Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии
Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Изображения превосходного качества для проведения регионарной анестезии
Система CX50 POC отличается превосходными рабочими характеристиками и оснащена такими передовыми технологиями, как PureWave, SonoCT и XRES, перенесенными с систем высшего класса iE33 и iU22. Изображения высокого качества позволяют тщательно рассмотреть все детали быстро визуализировать нерв и наблюдать за иглой во время процедуры.
Технология Needle Visualization || Эффективный рабочий процесс дл
Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
Технология Needle Visualization усиливает визуализацию иглы
Во время процедур под контролем ультразвука функция визуализации иглы в системе CX50 POC может помочь при установке центрального венозного катетера и выполнении других инвазивных процедур. Изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей, что обеспечивает исключительное качество изображения анатомической области и повышенную точность диагностики во время процедур.
SonoCT и XRES || Расширенный набор функций
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Адаптивная технология XRES практически полностью подавляет спекл-шумы, повышает четкость изображения и резкость контуров. Технология XRES поддерживается всеми датчиками, формирующими изображения.
Технология PureWave || Мощные средства визуализации
Технология PureWave для технически сложных пациентов
Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Технология PureWave для технически сложных пациентов
Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Технология PureWave для технически сложных пациентов
Технология PureWave становится портативной — она стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Более миллиона ультразвуковых исследований подтвердили исключительную глубину проникновения и высокое разрешение, свойственные технологии PureWave. Технология PureWave дает 2D-изображения превосходного качества при исследовании глубокорасположенных органов и технически сложных пациентов. Теперь можно воспользоваться качеством изображений PureWave при проведении регионарной анестезии.
Портативный дизайн || Эффективный рабочий процесс дл
Высокая мобильность благодаря компактной конструкции
Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Высокая мобильность благодаря компактной конструкции
Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Высокая мобильность благодаря компактной конструкции
Берите систему CX50 POC куда вам нужно. Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему по операционному блоку и даже по всей больнице. Система CX50 POC является идеальным решением для работы в сети лечебных учреждений. Благодаря удобному чемодану для переноски можно легко доставлять систему CX50 POC в удаленные места, где, например, требуется проведение блокады нервов.
Работа от аккумулятора || Эффективный рабочий процесс дл
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от батареи и мгновенное включение, позволяют легко и быстро использовать систему в операционном блоке, рассматривать все детали анатомии и идентифицировать целевую область. Система CX50 POC позволяет получать изображения исключительного качества для всех пациентов, которым требуется блокада нервов.
Мультипортовый адаптер || Эффективный рабочий процесс дл
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
iSCAN || Эффективный рабочий процесс дл
Функция автооптимизации изображений iSCAN
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Функция автооптимизации изображений iSCAN
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Функция автооптимизации изображений iSCAN
Функция iSCAN дает возможность одним нажатием кнопки оптимизировать параметры получения изображений и спектрального допплеровского режима, сокращая время сканирования и позволяя уделить больше времени пациентам.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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