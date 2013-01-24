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CX50 Исследование сосудов Ультразвуковая система

CX50 Исследование сосудов

Ультразвуковая система

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Современные технологии выводят компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений при сохранении их портативности. Система соответствует требованиям к отделениям интенсивной терапии и обеспечивает в нужном вам месте ту производительность, которой характеризуются стационарные аппараты.

Дилеры

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Особенности
PureWave

Технология PureWave там, где это необходимо

Технология PureWave стала самым большим прорывом в создании пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave на 85% эффективнее обычных пьезоэлектрических материалов и благодаря этому обладают уникальными рабочими характеристиками. Эта технология обеспечивает повышенную глубину проникновения при исследовании технически сложных пациентов и позволяет достичь превосходного пространственного разрешения.
Приложение количественного анализа QLAB

Расширенная диагностическая информация

Система CX50 позволяет проводить оценку и количественный анализ с помощью модулей приложения QLAB: GI 3D quantification (GI 3DQ) (Модуль количественного анализа 3D-исследований), Region of interest (ROI) (Количественный анализ области интереса), Intima media thickness evaluation (IMT) (Оценка толщины комплекса интима-медиа), Cardiac motion quantification with speckle tracking technology (CMQ) (Количественный анализ движений сердца на основе отслеживания спекл-шума), Strain quantification (SQ) (Количественный анализ деформации миокарда) и MicroVascular imaging (MVI) (Визуализация микрососудов).
Портативная ультразвуковая система

Портативная ультразвуковая система — доступна там, где требуются экстренные действия

Получение диагностических данных с помощью портативных систем осложняется рядом факторов. Теперь вы можете получать изображения необходимого качества и уверенно ставить диагноз там, где это необходимо. Возьмите систему CX50 к своим пациентам — в хирургическое отделение, отделение реанимации или интенсивной терапии, в клинику-филиал, на место проведения выездных скрининговых исследований, в операционную и приемное отделение. Благодаря качеству изображений система CX50 является идеальным выбором для тяжело больных пациентов, там где ограниченное пространство и оборудование затрудняют доступ к пациенту и там, где требуются быстрые действия.
Формирование ультразвукового луча

Широкополосная цифровая технология формирования луча на компактной системе

Система CX50 сочетает в себе широкополосную цифровую технологию формирования луча с возможностью генерации широкополосных сигналов с помощью датчиков PureWave. Теперь вы можете даже с помощью компактной системы получить, сохранить и вывести на экран полную информацию об исследуемой ткани. При этом высочайший уровень качества изображений позволит без труда рассмотреть мельчайшие анатомические детали.
Проводная и беспроводная передача DICOM-данных

Компактная ультразвуковая система для разных условий работы

Система CX50 оснащена монитором высокого разрешения, обеспечивающим удобный просмотр изображений в сложных условиях вне процедурной, а быстрое включение аппарата позволяет оперативно начинать исследования. Функции проводной и беспроводной передачи данных по протоколу DICOM позволяют связываться с архивом PACS в любых ситуациях. Можно также экспортировать данные на диск DVD и USB-носитель с помощью встроенной программы просмотра DICOM-изображений.
Тележка для транспортировки

Можно выполнять сканирование почти в любом месте

Маневренная тележка позволяет легко перемещать систему CX50 по больнице. Ультразвуковой аппарат и тележка эргономично объединены в единый компактный и легкий модуль, высоту которого можно регулировать. Его можно поворачивать и фиксировать и, таким образом, быстро устанавливать в любом месте, где требуется высококлассная ультразвуковая визуализация. Это удобно при исследовании пациентов при недостатке свободного места, например в отделении интенсивной терапии и у постели больного.
SonoCT

Технология SonoCT выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений

Клинически проверенная современная технология SonoCT позволяет получать до девяти изображений под разными углами обзора и объединять их в режиме реального времени в единое четкое изображение высокого разрешения. Технология SonoCT обеспечивает превосходную дифференциацию тканей и подавляет практически все артефакты.
Протоколы SmartExam

Сокращение продолжительности исследования до 50%

Протоколы SmartExam представляют собой простые программируемые инструкции, помогающие при выполнении исследования любого пациента. Экранное меню направляет действия оператора, открывая ряд окон, адаптированных под конкретный тип исследования, автоматически вводит аннотации и создает протокол УЗИ. Это экономит время, сокращает количество повторяющихся действий и повышает эффективность и воспроизводимость исследований.
Ручная переноска

Встроенная ручка позволяет переносить систему CX50 куда угодно

В ситуациях, где требуется, в первую очередь, портативность, вам поможет полнофункциональная ультразвуковая система CX50 размером с ноутбук, которая оснащена встроенной ручкой для переноски. Вы сможете перейти на новый уровень функциональности и получать ультразвуковые изображения превосходного качества там, где требуются быстрые результаты.
XRES

Технология XRES выводит компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества визуализации

Улучшенная адаптивная технология обработки изображений XRES подавляет зернистость, артефакты и помехи в изображениях, благодаря чему они практически не содержат шумов и отличаются великолепным качеством и резкостью контуров. Совместное применение технологий SonoCT и XRES позволяет увидеть мельчайшие детали, необходимые для диагностики, и обеспечить высокое клиническое качество даже на портативных системах.
Постобработка

Настройка параметров с помощью активных исходных данных

Система CX50 сохраняет активные исходные данные и настраивает все параметры сканирования по отдельным изображениям, видеозаписям и сохраненным данным в режиме 2D и доплеровских режимах. Изображения можно корректировать во время или после исследований, усиливая необходимые для диагностики детали — это позволяет сократить продолжительность исследований.
Дальние поездки

Удобный чемодан для переноски позволяет выполнять сканирование в удаленных местах

Система CX50 является отличным решением для работы вне лечебного учреждения. Благодаря удобному чемодану систему CX50 можно легко доставлять в удаленные медицинские учреждения. Теперь медицинский персонал может проводить выездные скрининговые исследования и работать на выездах, получая изображения исключительно высокого качества.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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