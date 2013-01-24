Современные технологии выводят компактные ультразвуковые системы на новый уровень качества изображений при сохранении их портативности. Система соответствует требованиям к отделениям интенсивной терапии и обеспечивает в нужном вам месте ту производительность, которой характеризуются стационарные аппараты.