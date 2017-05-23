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Пакет Q-Station Решения по оптимизации рабочих процессов

Пакет Q-Station

Решения по оптимизации рабочих процессов

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Программное приложение Q-Station помогает оптимизировать рабочий процесс, выполнить расширенный количественный анализ общих данных, полученных на ультразвуковой системе Philips. Приложение Q-Station включает в себя широкий спектр возможностей, позволяющих автономно выполнять любые задачи.

Дилеры

Галерея

Особенности
Возможности пакета QLAB

Возможности пакета QLAB позволяют выполнять специализированный анализ и количественную оценку

Встроенное, настраиваемое и расширяемое приложение Q-App включает в себя средства для комплексного анализа и количественной оценки. Можно получить значение фракции выброса менее, чем за минуту, объективно оценить общую функцию левого желудочка, выполнить комплексный анализ 2D-изображений, просмотреть наборы 3D-данных с любой произвольной точки и в любой произвольной проекции, а также импортировать данные в протокол УЗИ.
Набор функций

Набор функций для оптимизации и индивидуальной настройки рабочего процесса

Приложение позволяет просматривать данные УЗИ, проводить анализ и количественную оценку 2D-/3D-данных, сохранять снимки экрана, просматривать и редактировать измерения, включать в протокол УЗИ выводы и комментарии, а также сохранять результаты.
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Приложение Q-Station — ядро рабочего процесса

Управление исследованиями, сериями, изображениями и протоколами исследований. Восстановление данных из локальных баз данных, компакт-дисков и DVD, USB-накопителей и станций PACS. Копирование, перемещение и объединение исследований, пересылка предварительных протоколов УЗИ по электронной почте.
Приложение Q‐Assistant

Встроенное приложение Q‐Assistant упрощает настройку

Функции настройки параметров, носителей, а также методов подключения и резервного копирования.
Средства комплексного анализа

Эти средства помогают оценить анатомическую структуру и найти ответы на вопросы

Просмотр и редактирование измерений, выполненных на системе, выполнение новых измерений и вычислений с помощью шаблонов для УЗИ исследований взрослых и детей или для исследований сосудов. Сохранение измерений и вычислений в протоколе УЗИ. Создание пользовательских измерений и картирование измерений DICOM SR, выполненных на ультразвуковых системах других производителей.
Кардиологические исследования

Специализированный количественный анализ

Настройки и расширения возможностей в любое время. Можно получить значение фракции выброса менее чем за минуту, оценить общую функцию левого желудочка и выполнить комплексный анализ изображений, полученных в 2D-, M- и доплеровском режимах. Функция автоматизированного отслеживания области интереса экономит время и повышает независимость результатов от оператора. Можно просматривать наборы 3D-данных, в т. ч. изображения митрального клапана, с любой произвольной точки и в любой произвольной проекции. Все анализы и извлеченные данные легко включаются в протоколы УЗИ.
Мультимодальный просмотр

Просмотр изображений, полученных другими методами: КТ, МРТ, рентгеновская ангиография, ЯМ и др.

Просмотр контрольных изображений, полученных отличными от УЗИ методами, дает более широкое понимание состояния пациента. Просмотр изображений УЗИ и изображений, полученных другими методами, на одном экране позволяет визуально отслеживать эффективность лечения пациента на всех этапах.
Программа просмотра изображений количественного анализа для общих 3D-исследований (GI 3DQ)

Универсальное приложение для работы с общими исследованиями (GI 3DQ)

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Просмотр, обрезка и поворот трехмерных изображений, доступ к элементам управления отображением, проведение рутинных измерений на трехмерных данных УЗИ. С помощью приложения Q-Station можно сохранять обработанные и реконструированные изображения в исследовании пациента и экспортировать их на станцию PACS.
Функция Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Исследования сосудов (VPQ)

В функции VPQ применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет так называемую атеросклеротическую нагрузку в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек. С помощью приложения Q-Station можно сохранять обработанные и реконструированные изображения в исследовании пациента и экспортировать их на станцию PACS.
Количественная эластография

Универсальное приложение для работы с общими исследованиями

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе полученной эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о жесткости тканей. Изображения можно сохранять в исследовании пациента и экспортировать их на станцию PACS.
Intima Media Thickness (IMT) — оценка толщины комплекса интима-медиа

Исследования сосудов (IMT)

Опция IMT позволяет быстро и воспроизводимо измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах. С помощью приложения Q-Station можно сохранять измерения в исследовании пациента и экспортировать их на станцию PACS.
Просмотр данных стресс-эхоКГ

Кардиологические исследования

Встроенное приложение просмотра стресс-эхокардиографических исследований автоматически перераспределяет стадии и проекции в зависимости от предпочтений. Сохранение предпочтительных фрагментов кинопетель, полученных на системах EPIQ и iE33, выводит оператора на новый уровень рабочего процесса, позволяющий проводить стресс-эхокардиографические исследования и способствующий повышению производительности.
Специализированный количественный анализ с нагрузкой

Кардиологические исследования

Специализированный количественный анализ движения сердца под нагрузкой с помощью приложения QLAB CMQ Stress и технологии отслеживания спекл-шума в режиме 2D. В протоколах стресс-исследований средство оценки движения стенок автоматически связывается с этапами теста и анатомическими проекциями — всего один щелчок мыши изменяет сразу и стадию, и проекцию, непрерывно обеспечивая синхронность получения данных. Пошаговая процедура, заложенная в пользовательском интерфейсе, и элементы управления позволяют настроить протокол сканирования. Быстрое освоение и простая интеграция в рабочий процесс.

Документация

Руководства по эксплуатации (4)

Руководства по эксплуатации

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