Ключевые слова для поиска
Программное приложение Q-Station помогает оптимизировать рабочий процесс, выполнить расширенный количественный анализ общих данных, полученных на ультразвуковой системе Philips. Приложение Q-Station включает в себя широкий спектр возможностей, позволяющих автономно выполнять любые задачи.
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Возможности пакета QLAB позволяют выполнять специализированный анализ и количественную оценку
Набор функций для оптимизации и индивидуальной настройки рабочего процесса
Приложение Q-Station — ядро рабочего процесса
Встроенное приложение Q‐Assistant упрощает настройку
Эти средства помогают оценить анатомическую структуру и найти ответы на вопросы
Специализированный количественный анализ
Просмотр изображений, полученных другими методами: КТ, МРТ, рентгеновская ангиография, ЯМ и др.
Универсальное приложение для работы с общими исследованиями (GI 3DQ)
Исследования сосудов (VPQ)
Универсальное приложение для работы с общими исследованиями
Исследования сосудов (IMT)
Кардиологические исследования
Кардиологические исследования
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю