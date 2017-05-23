Программное приложение Q-Station помогает оптимизировать рабочий процесс, выполнить расширенный количественный анализ общих данных, полученных на ультразвуковой системе Philips. Приложение Q-Station включает в себя широкий спектр возможностей, позволяющих автономно выполнять любые задачи.