Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях

Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.