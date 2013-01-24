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Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Простое управление процедурами || Высочайшая клиническая эффекти
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Эргономичный дизайн || Экологичность
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Интуитивно понятный интерфейс делает процедуру сканирования проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Интуитивно понятный интерфейс делает процедуру сканирования проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Интуитивно понятный интерфейс делает процедуру сканирования проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
SonoCT и XRES || Высочайшая клиническая эффекти
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Работа от аккумулятора || Экологичность
Работа от аккумулятора экономит время
В ОРИТ работа от аккумуляторов и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать систему без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
В ОРИТ работа от аккумуляторов и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать систему без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
В ОРИТ работа от аккумуляторов и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать систему без выключения.
Широкий спектр клинических приложений || Высочайшая клиническая эффекти
Широкий спектр клинических приложений для отделения интенсивной терапии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для отделения интенсивной терапии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для отделения интенсивной терапии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Герметичная панель управления || Экологичность
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Совместный вывод изображений в М-режи... || Высочайшая клиническая эффекти
Совместный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких
В системе Sparq предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и живого референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
Совместный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких
В системе Sparq предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и живого референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
Совместный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких
В системе Sparq предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и живого референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
Режим Simplicity || Простота в использовании
Простое управление процедурами || Высочайшая клиническая эффекти
Эргономичный дизайн || Экологичность
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Простое управление процедурами || Высочайшая клиническая эффекти
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Эргономичный дизайн || Экологичность
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Интуитивно понятный интерфейс делает процедуру сканирования проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Интуитивно понятный интерфейс делает процедуру сканирования проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Интуитивно понятный интерфейс делает процедуру сканирования проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
SonoCT и XRES || Высочайшая клиническая эффекти
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно изображение с исключительно высоким качеством. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Работа от аккумулятора || Экологичность
Работа от аккумулятора экономит время
В ОРИТ работа от аккумуляторов и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать систему без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
В ОРИТ работа от аккумуляторов и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать систему без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
В ОРИТ работа от аккумуляторов и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать систему без выключения.
Широкий спектр клинических приложений || Высочайшая клиническая эффекти
Широкий спектр клинических приложений для отделения интенсивной терапии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для отделения интенсивной терапии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для отделения интенсивной терапии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Герметичная панель управления || Экологичность
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Совместный вывод изображений в М-режи... || Высочайшая клиническая эффекти
Совместный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких
В системе Sparq предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и живого референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
Совместный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких
В системе Sparq предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и живого референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
Совместный вывод изображений в M-режиме и 2D-режиме упрощает интерпретацию изображений легких
В системе Sparq предусмотрена возможность совместного вывода на экран изображения M-режима и живого референтного изображения. Эта функция упрощает интерпретацию изображений легких в масштабе реального времени в ОРИТ.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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