Ультразвуковая система Philips Sparq максимально упрощает процесс сканирования и интерпретацию ультразвуковых изображений при оказании неотложной помощи, позволяя врачу уделять больше внимания пациентам.
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Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Герметичная панель управления || Высочайшая клиническая эффекти
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Широкий спектр клинических приложений || Экологичность
Широкий спектр клинических приложений для неотложной помощи
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для неотложной помощи
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для неотложной помощи
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Режим Simplicity делает управление системой проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Количество действий врача сведено к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Simplicity делает управление системой проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Количество действий врача сведено к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Simplicity делает управление системой проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Количество действий врача сведено к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Простое управление процедурами || Высочайшая клиническая эффекти
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Эргономичный дизайн || Экологичность
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
SonoCT и XRES || Высочайшая клиническая эффекти
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Мультипортовый адаптер || Экологичность
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Система Sparq оснащена мультипортовым адаптером, позволяющим одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Система Sparq оснащена мультипортовым адаптером, позволяющим одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Система Sparq оснащена мультипортовым адаптером, позволяющим одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Работа от аккумулятора || Экологичность
Работа от аккумулятора экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать аппарат без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать аппарат без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать аппарат без выключения.
Режим Simplicity || Простота в использовании
Герметичная панель управления || Высочайшая клиническая эффекти
Широкий спектр клинических приложений || Экологичность
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Герметичная панель управления || Высочайшая клиническая эффекти
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Широкий спектр клинических приложений || Экологичность
Широкий спектр клинических приложений для неотложной помощи
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для неотложной помощи
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Широкий спектр клинических приложений для неотложной помощи
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ, легкие, сосудистый доступ, органы брюшной полости, скелетно-мышечная система, FAST, нервы, глаза, поверхностно расположенные органы и органы малого таза.
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Режим Simplicity делает управление системой проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Количество действий врача сведено к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Simplicity делает управление системой проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Количество действий врача сведено к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Simplicity делает управление системой проще
Для упрощенного сканирования система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Количество действий врача сведено к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Простое управление процедурами || Высочайшая клиническая эффекти
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Простое управление процедурами — быстрая и эффективная работа
Система Sparq оснащена технологией, которая упрощает выполнение широкого спектра процедур. В режиме визуализации иглы ее изображение усиливается без потери качества изображения окружающих тканей. Датчики L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая упрощает внеплоскостную навигацию. А экранная сетка и маркеры глубины служат ориентирами и позволяют оценивать расстояния и глубины.
Эргономичный дизайн || Экологичность
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. В ней также имеется держатель кабеля, а малые габариты увеличивают маневренность. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
SonoCT и XRES || Высочайшая клиническая эффекти
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Мультипортовый адаптер || Экологичность
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Система Sparq оснащена мультипортовым адаптером, позволяющим одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Система Sparq оснащена мультипортовым адаптером, позволяющим одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает смену датчиков
Система Sparq оснащена мультипортовым адаптером, позволяющим одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Работа от аккумулятора || Экологичность
Работа от аккумулятора экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать аппарат без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать аппарат без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
При оказании неотложной помощи работа от батарей и функции мгновенного включения позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и перемещать аппарат без выключения.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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