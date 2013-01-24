Ультразвуковая система Philips Sparq отличается высоким качеством получаемых изображений. Она упрощает и ускоряет процедуру ультразвукового исследования, позволяя врачу уделять больше внимания пациентам.
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Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Needle Visualization || Высочайшая клиническая эффекти
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает введение иглы
Система Sparq оснащена технологией навигации, упрощающей введение иглы. В режиме Needle Visualization изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей — это упрощает проведение иглы к области цели.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает введение иглы
Система Sparq оснащена технологией навигации, упрощающей введение иглы. В режиме Needle Visualization изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей — это упрощает проведение иглы к области цели.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает введение иглы
Система Sparq оснащена технологией навигации, упрощающей введение иглы. В режиме Needle Visualization изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей — это упрощает проведение иглы к области цели.
Режим Simplicity упрощает управление ... || Экологичность
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает проведение иглы
Система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает проведение иглы
Система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает проведение иглы
Система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Центральная линия и экранная сетка || Высочайшая клиническая эффекти
Центральная линия и экранная сетка для облегчения внеплоскостной навигации
Для облегчения внеплоскостной навигации датчики Philips L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая совпадает с центральной линией на экране. Также система позволяет выводить на экран сетку, которая служит ориентиром и позволяет оценивать расстояния. Глубину расположения иглы можно оценить по специальным маркерам без проведения отдельного измерения.
Центральная линия и экранная сетка для облегчения внеплоскостной навигации
Для облегчения внеплоскостной навигации датчики Philips L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая совпадает с центральной линией на экране. Также система позволяет выводить на экран сетку, которая служит ориентиром и позволяет оценивать расстояния. Глубину расположения иглы можно оценить по специальным маркерам без проведения отдельного измерения.
Центральная линия и экранная сетка для облегчения внеплоскостной навигации
Для облегчения внеплоскостной навигации датчики Philips L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая совпадает с центральной линией на экране. Также система позволяет выводить на экран сетку, которая служит ориентиром и позволяет оценивать расстояния. Глубину расположения иглы можно оценить по специальным маркерам без проведения отдельного измерения.
Эргономичный дизайн || Экологичность
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
SonoCT и XRES || Высочайшая клиническая эффекти
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Мультипортовый адаптер || Экологичность
Мультипортовый адаптер упрощает переключение между датчиками
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает переключение между датчиками
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает переключение между датчиками
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Широкий спектр клинических приложений || Высочайшая клиническая эффекти
Широкий спектр клинических приложений для проведения регионарной анестезии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: нервы, позвоночник, скелетно-мышечная система, сосудистый доступ, легкие, ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ.
Широкий спектр клинических приложений для проведения регионарной анестезии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: нервы, позвоночник, скелетно-мышечная система, сосудистый доступ, легкие, ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ.
Широкий спектр клинических приложений для проведения регионарной анестезии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: нервы, позвоночник, скелетно-мышечная система, сосудистый доступ, легкие, ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ.
Работа от аккумулятора || Экологичность
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от аккумулятора и функция мгновенного включения, позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять перемещения аппарата без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от аккумулятора и функция мгновенного включения, позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять перемещения аппарата без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от аккумулятора и функция мгновенного включения, позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять перемещения аппарата без выключения.
Герметичная панель управления || Высочайшая клиническая эффекти
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Режим Simplicity || Простота в использовании
Режим Needle Visualization || Высочайшая клиническая эффекти
Режим Simplicity упрощает управление ... || Экологичность
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Система Philips Sparq проста в освоении и эксплуатации
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Needle Visualization || Высочайшая клиническая эффекти
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает введение иглы
Система Sparq оснащена технологией навигации, упрощающей введение иглы. В режиме Needle Visualization изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей — это упрощает проведение иглы к области цели.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает введение иглы
Система Sparq оснащена технологией навигации, упрощающей введение иглы. В режиме Needle Visualization изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей — это упрощает проведение иглы к области цели.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает введение иглы
Система Sparq оснащена технологией навигации, упрощающей введение иглы. В режиме Needle Visualization изображение иглы усиливается без потери качества изображения окружающих тканей — это упрощает проведение иглы к области цели.
Режим Simplicity упрощает управление ... || Экологичность
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Режим Simplicity упрощает управление системой
Для упрощения сканирования в системе Sparq предусмотрен режим Simplicity, в котором отображаются только наиболее часто используемые функции, причем каждая из них вызывается простым касанием.
Интуитивно понятный интерфейс || Простота в использовании
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает проведение иглы
Система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает проведение иглы
Система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Режим Needle Visualization (Визуализация иглы) упрощает проведение иглы
Система Sparq оснащена интерфейсом без выступающих регуляторов и кнопок. Действия врача сведены к минимуму благодаря функции AutoSCAN, которая автоматически определяет тип ткани и регулирует усиление изображения во время сканирования.
Центральная линия и экранная сетка || Высочайшая клиническая эффекти
Центральная линия и экранная сетка для облегчения внеплоскостной навигации
Для облегчения внеплоскостной навигации датчики Philips L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая совпадает с центральной линией на экране. Также система позволяет выводить на экран сетку, которая служит ориентиром и позволяет оценивать расстояния. Глубину расположения иглы можно оценить по специальным маркерам без проведения отдельного измерения.
Центральная линия и экранная сетка для облегчения внеплоскостной навигации
Для облегчения внеплоскостной навигации датчики Philips L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая совпадает с центральной линией на экране. Также система позволяет выводить на экран сетку, которая служит ориентиром и позволяет оценивать расстояния. Глубину расположения иглы можно оценить по специальным маркерам без проведения отдельного измерения.
Центральная линия и экранная сетка для облегчения внеплоскостной навигации
Для облегчения внеплоскостной навигации датчики Philips L12-4 и C6-2 оснащены меткой центральной линии, которая совпадает с центральной линией на экране. Также система позволяет выводить на экран сетку, которая служит ориентиром и позволяет оценивать расстояния. Глубину расположения иглы можно оценить по специальным маркерам без проведения отдельного измерения.
Эргономичный дизайн || Экологичность
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
Эргономичный дизайн упрощает эксплуатацию в сложных условиях
Система Sparq регулируется по высоте и оснащена большим монитором с диагональю 17 дюймов на шарнирном кронштейне. Это упрощает размещение системы даже в самых сложных клинических условиях. Можно также использовать поставляемый отдельно сканер штрих-кодов для считывания сведений о пациенте с больничных штрих-кодов, что повышает эффективность работы и уменьшает количество ошибок при вводе данных.
SonoCT и XRES || Высочайшая клиническая эффекти
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Режимы SonoCT и XRES способствуют повышению качества изображений и снижению шума
Объединяя в режиме реального времени несколько изображений, полученных под разными углами, функция SonoCT создает одно высококачественное изображение. Технология SonoCT подавляет большинство артефактов, присущих обычному УЗИ, а технология XRES создает изображения, практически не содержащие шумов и отличающиеся высоким качеством и резкостью контуров.
Мультипортовый адаптер || Экологичность
Мультипортовый адаптер упрощает переключение между датчиками
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает переключение между датчиками
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Мультипортовый адаптер упрощает переключение между датчиками
Этот адаптер позволяет одновременно подключить к системе до трех датчиков и легко переключаться между ними во время исследования.
Широкий спектр клинических приложений || Высочайшая клиническая эффекти
Широкий спектр клинических приложений для проведения регионарной анестезии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: нервы, позвоночник, скелетно-мышечная система, сосудистый доступ, легкие, ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ.
Широкий спектр клинических приложений для проведения регионарной анестезии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: нервы, позвоночник, скелетно-мышечная система, сосудистый доступ, легкие, ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ.
Широкий спектр клинических приложений для проведения регионарной анестезии
Благодаря широкому набору датчиков и функций система Sparq подходит для самых разных категорий исследований и создает изображения отличного качества для пациентов почти любого телосложения. Поддерживаемые исследования: нервы, позвоночник, скелетно-мышечная система, сосудистый доступ, легкие, ЭхоКГ и чреспищеводная ЭхоКГ.
Работа от аккумулятора || Экологичность
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от аккумулятора и функция мгновенного включения, позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять перемещения аппарата без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от аккумулятора и функция мгновенного включения, позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять перемещения аппарата без выключения.
Работа от аккумулятора экономит время
Такие дополнительные функции, как работа от аккумулятора и функция мгновенного включения, позволяют быстро оценивать состояние пациента в условиях, когда дорога каждая секунда, и выполнять перемещения аппарата без выключения.
Герметичная панель управления || Высочайшая клиническая эффекти
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Герметичная панель управления легко чистится
Система Sparq оснащена герметичной панелью управления из высокопрочного стекла, исключительно удобной для чистки.
Риски, связанные с продуктом
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