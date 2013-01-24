Xcelera — система управления медицинскими изображениями сердца и сосудов. Она улучшает рабочий процесс, предоставляя пользователям единое решение с использованием передовых клинических приложений и возможностью составления различных отчетов.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Ориентация на пациентов || Повышение качества медицинской
Система, сводящая воедино все данные пациентов
С помощью рабочей станции Xcelera R4.1 можно получать доступ к мультимодальным кардиологическим изображениям, а также к мощным средствам просмотра исследований, анализа, количественной оценки и формирования отчетов для принятия обоснованных клинических решений. Для расширения возможностей рабочая станция предлагает легко настраиваемую интеграцию с другими медицинскими информационными системами и электронными картами, помогая передавать важную информацию о пациентах на всех этапах оказания помощи.
Система, сводящая воедино все данные пациентов
С помощью рабочей станции Xcelera R4.1 можно получать доступ к мультимодальным кардиологическим изображениям, а также к мощным средствам просмотра исследований, анализа, количественной оценки и формирования отчетов для принятия обоснованных клинических решений. Для расширения возможностей рабочая станция предлагает легко настраиваемую интеграцию с другими медицинскими информационными системами и электронными картами, помогая передавать важную информацию о пациентах на всех этапах оказания помощи.
Система, сводящая воедино все данные пациентов
С помощью рабочей станции Xcelera R4.1 можно получать доступ к мультимодальным кардиологическим изображениям, а также к мощным средствам просмотра исследований, анализа, количественной оценки и формирования отчетов для принятия обоснованных клинических решений. Для расширения возможностей рабочая станция предлагает легко настраиваемую интеграцию с другими медицинскими информационными системами и электронными картами, помогая передавать важную информацию о пациентах на всех этапах оказания помощи.
Всесторонняя информация || Снижение расходов и повышение
Всесторонняя информация о пациенте может повысить эффективность лечения
Оптимизация рабочего процесса и доступа к информации может помочь врачам в быстром принятии клинических решений по поводу выбора оптимального метода лечения. Упорядочивание и объединение информации способствует повышению рабочих процессов и сокращению числа врачебных ошибок.
Всесторонняя информация о пациенте может повысить эффективность лечения
Оптимизация рабочего процесса и доступа к информации может помочь врачам в быстром принятии клинических решений по поводу выбора оптимального метода лечения. Упорядочивание и объединение информации способствует повышению рабочих процессов и сокращению числа врачебных ошибок.
Всесторонняя информация о пациенте может повысить эффективность лечения
Оптимизация рабочего процесса и доступа к информации может помочь врачам в быстром принятии клинических решений по поводу выбора оптимального метода лечения. Упорядочивание и объединение информации способствует повышению рабочих процессов и сокращению числа врачебных ошибок.
Xcelera в катетерной лаборатории || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс в катетерной лаборатории
Система Xcelera предлагает инструменты для катетерных лабораторий, которые помогут улучшить процесс диагностики на всех этапах - от планирования и выполнения процедуры до просмотра и архивирования данных.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс в катетерной лаборатории
Система Xcelera предлагает инструменты для катетерных лабораторий, которые помогут улучшить процесс диагностики на всех этапах - от планирования и выполнения процедуры до просмотра и архивирования данных.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс в катетерной лаборатории
Система Xcelera предлагает инструменты для катетерных лабораторий, которые помогут улучшить процесс диагностики на всех этапах - от планирования и выполнения процедуры до просмотра и архивирования данных.
Средства анализа данных || Повышение качества медицинской
Средства анализа упрощают обработку данных
Комплексная база данных системы Xcelera предоставляет удобный доступ к архивным клиническим данным пациента. Стандартные для отрасли средства анализа данных помогают предоставить важную информацию о его состоянии и находить способы повышения эффективности и качества обслуживания.
Средства анализа упрощают обработку данных
Комплексная база данных системы Xcelera предоставляет удобный доступ к архивным клиническим данным пациента. Стандартные для отрасли средства анализа данных помогают предоставить важную информацию о его состоянии и находить способы повышения эффективности и качества обслуживания.
Средства анализа упрощают обработку данных
Комплексная база данных системы Xcelera предоставляет удобный доступ к архивным клиническим данным пациента. Стандартные для отрасли средства анализа данных помогают предоставить важную информацию о его состоянии и находить способы повышения эффективности и качества обслуживания.
Масштабируемое решение || Снижение расходов и повышение
Масштабируемое решение для оптимизации затрат
Система Xcelera — масштабируемое решение, позволяющее учреждению оптимизировать затраты и наращивать возможности системы по мере необходимости. Она поддерживает интеграцию с аппаратами компании Philips и других поставщиков. Можно уверенно внедрять систему, зная, что она гибко масштабируема. Крмое того, предлагаются дополнительные функции на основе пакетов QLAB 10, EP WorkMate, AutoQUANT 7.2.
Масштабируемое решение для оптимизации затрат
Система Xcelera — масштабируемое решение, позволяющее учреждению оптимизировать затраты и наращивать возможности системы по мере необходимости. Она поддерживает интеграцию с аппаратами компании Philips и других поставщиков. Можно уверенно внедрять систему, зная, что она гибко масштабируема. Крмое того, предлагаются дополнительные функции на основе пакетов QLAB 10, EP WorkMate, AutoQUANT 7.2.
Масштабируемое решение для оптимизации затрат
Система Xcelera — масштабируемое решение, позволяющее учреждению оптимизировать затраты и наращивать возможности системы по мере необходимости. Она поддерживает интеграцию с аппаратами компании Philips и других поставщиков. Можно уверенно внедрять систему, зная, что она гибко масштабируема. Крмое того, предлагаются дополнительные функции на основе пакетов QLAB 10, EP WorkMate, AutoQUANT 7.2.
Xcelera в кабинете эхокардиографии || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете эхокардиографии
Систему Xcelera можно применять для просмотра, количественного анализа и документирования ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете эхокардиографии
Систему Xcelera можно применять для просмотра, количественного анализа и документирования ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете эхокардиографии
Систему Xcelera можно применять для просмотра, количественного анализа и документирования ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
Опции для телекардиологии || Повышение качества медицинской
Опции для телекардиологии помогают в процессе работы
Опции телекардиологии в системе Xcelera позволяют предоставить доступ к кардиологической информации пациента в любое время и в любом месте, проводя консультации из дома, из кабинета или из филиала клиники. При работе с опциями телекардиологии в системе Xcelera нет необходимости жертвовать качеством изображений или возможностями количественной оценки из-за отсутствия физического доступа к рабочей станции. Это помогает сделать работу эффективнее.
Опции для телекардиологии помогают в процессе работы
Опции телекардиологии в системе Xcelera позволяют предоставить доступ к кардиологической информации пациента в любое время и в любом месте, проводя консультации из дома, из кабинета или из филиала клиники. При работе с опциями телекардиологии в системе Xcelera нет необходимости жертвовать качеством изображений или возможностями количественной оценки из-за отсутствия физического доступа к рабочей станции. Это помогает сделать работу эффективнее.
Опции для телекардиологии помогают в процессе работы
Опции телекардиологии в системе Xcelera позволяют предоставить доступ к кардиологической информации пациента в любое время и в любом месте, проводя консультации из дома, из кабинета или из филиала клиники. При работе с опциями телекардиологии в системе Xcelera нет необходимости жертвовать качеством изображений или возможностями количественной оценки из-за отсутствия физического доступа к рабочей станции. Это помогает сделать работу эффективнее.
Xcelera в кабинете электрофизиологии || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете электрофизиологии
Система Xcelera помогает избежать осложнения при борьбе с нарушениями сердечного ритма, позволяя просматривать записи электрофизиологических сигналов и отчеты через систему EP Medsystems EP-WorkMate.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете электрофизиологии
Система Xcelera помогает избежать осложнения при борьбе с нарушениями сердечного ритма, позволяя просматривать записи электрофизиологических сигналов и отчеты через систему EP Medsystems EP-WorkMate.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете электрофизиологии
Система Xcelera помогает избежать осложнения при борьбе с нарушениями сердечного ритма, позволяя просматривать записи электрофизиологических сигналов и отчеты через систему EP Medsystems EP-WorkMate.
Xcelera в радионуклидной кардиодиагно... || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс радионуклидных исследований сердца
Система Xcelera позволяет проводить количественную оценку ОФЭКТ-исследований сердца с синхронизацией и без нее, объединяя исследования перфузии и функции с интегрированными средствами создания отчетов на едином экране.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс радионуклидных исследований сердца
Система Xcelera позволяет проводить количественную оценку ОФЭКТ-исследований сердца с синхронизацией и без нее, объединяя исследования перфузии и функции с интегрированными средствами создания отчетов на едином экране.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс радионуклидных исследований сердца
Система Xcelera позволяет проводить количественную оценку ОФЭКТ-исследований сердца с синхронизацией и без нее, объединяя исследования перфузии и функции с интегрированными средствами создания отчетов на едином экране.
Ориентация на пациентов || Повышение качества медицинской
Всесторонняя информация || Снижение расходов и повышение
Xcelera в катетерной лаборатории || Поддержка различных процессов
Средства анализа данных || Повышение качества медицинской
Ориентация на пациентов || Повышение качества медицинской
Система, сводящая воедино все данные пациентов
С помощью рабочей станции Xcelera R4.1 можно получать доступ к мультимодальным кардиологическим изображениям, а также к мощным средствам просмотра исследований, анализа, количественной оценки и формирования отчетов для принятия обоснованных клинических решений. Для расширения возможностей рабочая станция предлагает легко настраиваемую интеграцию с другими медицинскими информационными системами и электронными картами, помогая передавать важную информацию о пациентах на всех этапах оказания помощи.
Система, сводящая воедино все данные пациентов
С помощью рабочей станции Xcelera R4.1 можно получать доступ к мультимодальным кардиологическим изображениям, а также к мощным средствам просмотра исследований, анализа, количественной оценки и формирования отчетов для принятия обоснованных клинических решений. Для расширения возможностей рабочая станция предлагает легко настраиваемую интеграцию с другими медицинскими информационными системами и электронными картами, помогая передавать важную информацию о пациентах на всех этапах оказания помощи.
Система, сводящая воедино все данные пациентов
С помощью рабочей станции Xcelera R4.1 можно получать доступ к мультимодальным кардиологическим изображениям, а также к мощным средствам просмотра исследований, анализа, количественной оценки и формирования отчетов для принятия обоснованных клинических решений. Для расширения возможностей рабочая станция предлагает легко настраиваемую интеграцию с другими медицинскими информационными системами и электронными картами, помогая передавать важную информацию о пациентах на всех этапах оказания помощи.
Всесторонняя информация || Снижение расходов и повышение
Всесторонняя информация о пациенте может повысить эффективность лечения
Оптимизация рабочего процесса и доступа к информации может помочь врачам в быстром принятии клинических решений по поводу выбора оптимального метода лечения. Упорядочивание и объединение информации способствует повышению рабочих процессов и сокращению числа врачебных ошибок.
Всесторонняя информация о пациенте может повысить эффективность лечения
Оптимизация рабочего процесса и доступа к информации может помочь врачам в быстром принятии клинических решений по поводу выбора оптимального метода лечения. Упорядочивание и объединение информации способствует повышению рабочих процессов и сокращению числа врачебных ошибок.
Всесторонняя информация о пациенте может повысить эффективность лечения
Оптимизация рабочего процесса и доступа к информации может помочь врачам в быстром принятии клинических решений по поводу выбора оптимального метода лечения. Упорядочивание и объединение информации способствует повышению рабочих процессов и сокращению числа врачебных ошибок.
Xcelera в катетерной лаборатории || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс в катетерной лаборатории
Система Xcelera предлагает инструменты для катетерных лабораторий, которые помогут улучшить процесс диагностики на всех этапах - от планирования и выполнения процедуры до просмотра и архивирования данных.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс в катетерной лаборатории
Система Xcelera предлагает инструменты для катетерных лабораторий, которые помогут улучшить процесс диагностики на всех этапах - от планирования и выполнения процедуры до просмотра и архивирования данных.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс в катетерной лаборатории
Система Xcelera предлагает инструменты для катетерных лабораторий, которые помогут улучшить процесс диагностики на всех этапах - от планирования и выполнения процедуры до просмотра и архивирования данных.
Средства анализа данных || Повышение качества медицинской
Средства анализа упрощают обработку данных
Комплексная база данных системы Xcelera предоставляет удобный доступ к архивным клиническим данным пациента. Стандартные для отрасли средства анализа данных помогают предоставить важную информацию о его состоянии и находить способы повышения эффективности и качества обслуживания.
Средства анализа упрощают обработку данных
Комплексная база данных системы Xcelera предоставляет удобный доступ к архивным клиническим данным пациента. Стандартные для отрасли средства анализа данных помогают предоставить важную информацию о его состоянии и находить способы повышения эффективности и качества обслуживания.
Средства анализа упрощают обработку данных
Комплексная база данных системы Xcelera предоставляет удобный доступ к архивным клиническим данным пациента. Стандартные для отрасли средства анализа данных помогают предоставить важную информацию о его состоянии и находить способы повышения эффективности и качества обслуживания.
Масштабируемое решение || Снижение расходов и повышение
Масштабируемое решение для оптимизации затрат
Система Xcelera — масштабируемое решение, позволяющее учреждению оптимизировать затраты и наращивать возможности системы по мере необходимости. Она поддерживает интеграцию с аппаратами компании Philips и других поставщиков. Можно уверенно внедрять систему, зная, что она гибко масштабируема. Крмое того, предлагаются дополнительные функции на основе пакетов QLAB 10, EP WorkMate, AutoQUANT 7.2.
Масштабируемое решение для оптимизации затрат
Система Xcelera — масштабируемое решение, позволяющее учреждению оптимизировать затраты и наращивать возможности системы по мере необходимости. Она поддерживает интеграцию с аппаратами компании Philips и других поставщиков. Можно уверенно внедрять систему, зная, что она гибко масштабируема. Крмое того, предлагаются дополнительные функции на основе пакетов QLAB 10, EP WorkMate, AutoQUANT 7.2.
Масштабируемое решение для оптимизации затрат
Система Xcelera — масштабируемое решение, позволяющее учреждению оптимизировать затраты и наращивать возможности системы по мере необходимости. Она поддерживает интеграцию с аппаратами компании Philips и других поставщиков. Можно уверенно внедрять систему, зная, что она гибко масштабируема. Крмое того, предлагаются дополнительные функции на основе пакетов QLAB 10, EP WorkMate, AutoQUANT 7.2.
Xcelera в кабинете эхокардиографии || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете эхокардиографии
Систему Xcelera можно применять для просмотра, количественного анализа и документирования ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете эхокардиографии
Систему Xcelera можно применять для просмотра, количественного анализа и документирования ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете эхокардиографии
Систему Xcelera можно применять для просмотра, количественного анализа и документирования ультразвуковых исследований сердца и сосудов.
Опции для телекардиологии || Повышение качества медицинской
Опции для телекардиологии помогают в процессе работы
Опции телекардиологии в системе Xcelera позволяют предоставить доступ к кардиологической информации пациента в любое время и в любом месте, проводя консультации из дома, из кабинета или из филиала клиники. При работе с опциями телекардиологии в системе Xcelera нет необходимости жертвовать качеством изображений или возможностями количественной оценки из-за отсутствия физического доступа к рабочей станции. Это помогает сделать работу эффективнее.
Опции для телекардиологии помогают в процессе работы
Опции телекардиологии в системе Xcelera позволяют предоставить доступ к кардиологической информации пациента в любое время и в любом месте, проводя консультации из дома, из кабинета или из филиала клиники. При работе с опциями телекардиологии в системе Xcelera нет необходимости жертвовать качеством изображений или возможностями количественной оценки из-за отсутствия физического доступа к рабочей станции. Это помогает сделать работу эффективнее.
Опции для телекардиологии помогают в процессе работы
Опции телекардиологии в системе Xcelera позволяют предоставить доступ к кардиологической информации пациента в любое время и в любом месте, проводя консультации из дома, из кабинета или из филиала клиники. При работе с опциями телекардиологии в системе Xcelera нет необходимости жертвовать качеством изображений или возможностями количественной оценки из-за отсутствия физического доступа к рабочей станции. Это помогает сделать работу эффективнее.
Xcelera в кабинете электрофизиологии || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете электрофизиологии
Система Xcelera помогает избежать осложнения при борьбе с нарушениями сердечного ритма, позволяя просматривать записи электрофизиологических сигналов и отчеты через систему EP Medsystems EP-WorkMate.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете электрофизиологии
Система Xcelera помогает избежать осложнения при борьбе с нарушениями сердечного ритма, позволяя просматривать записи электрофизиологических сигналов и отчеты через систему EP Medsystems EP-WorkMate.
Система Xcelera оптимизиурет рабочий процесс в кабинете электрофизиологии
Система Xcelera помогает избежать осложнения при борьбе с нарушениями сердечного ритма, позволяя просматривать записи электрофизиологических сигналов и отчеты через систему EP Medsystems EP-WorkMate.
Xcelera в радионуклидной кардиодиагно... || Поддержка различных процессов
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс радионуклидных исследований сердца
Система Xcelera позволяет проводить количественную оценку ОФЭКТ-исследований сердца с синхронизацией и без нее, объединяя исследования перфузии и функции с интегрированными средствами создания отчетов на едином экране.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс радионуклидных исследований сердца
Система Xcelera позволяет проводить количественную оценку ОФЭКТ-исследований сердца с синхронизацией и без нее, объединяя исследования перфузии и функции с интегрированными средствами создания отчетов на едином экране.
Система Xcelera оптимизирует рабочий процесс радионуклидных исследований сердца
Система Xcelera позволяет проводить количественную оценку ОФЭКТ-исследований сердца с синхронизацией и без нее, объединяя исследования перфузии и функции с интегрированными средствами создания отчетов на едином экране.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.