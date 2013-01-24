Опции для телекардиологии помогают в процессе работы

Опции телекардиологии в системе Xcelera позволяют предоставить доступ к кардиологической информации пациента в любое время и в любом месте, проводя консультации из дома, из кабинета или из филиала клиники. При работе с опциями телекардиологии в системе Xcelera нет необходимости жертвовать качеством изображений или возможностями количественной оценки из-за отсутствия физического доступа к рабочей станции. Это помогает сделать работу эффективнее.