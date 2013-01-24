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Кардиографы PageWriter TC70

Кардиограф

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Кардиограф Philips PageWriter TC70 разработан для упрощения проведения диагностической ЭКГ и ускорения рабочего процесса. Он позволяет автоматизировать рабочий процесс и оказать высококлассную клиническую поддержку, когда это особенно необходимо.

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