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Xper Медицинская информационная система

Xper Сервер

Медицинская информационная система

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Программное обеспечение центра обработки данных Xper Information Management — это центральный портал, который позволяет пользователям с правами администраторов получать доступ к системным функциям, обновлениям и настройкам безопасности системы.

Дилеры

Галерея

Особенности
Клиент-серверные обновления настроек || Надежность и гибкость

Клиент-серверные обновления настроек предоставляют виртуальный доступ к информации отовсюду

Эта функция обеспечивает автоматизированное распространение настроек системы по серверам и клиентам Xper Information Management. К примеру, если создать и сохранить меню в системе Xper Information Management, оно будет автоматически передано на все станции.
Системный аудит || Надежность и гибкость

Системный аудит повышает информированность о состоянии системы

Для уверенности в оптимальной работе системы можно просматривать все журналы аудита, которые удобно настраиваются.
Инструменты безопасности || Надежность и гибкость

Инструменты безопасности для повышения защищенности передачи и хранения данных

Центр обработки данных обеспечивает доступ к мощным инновационным инструментам безопасности системы Xper Information Management для высокого уровня защиты хранимых и передаваемых данных.
Инструменты администрирования || Надежность и гибкость

Инструменты администрирования для удобства управления

Удобный набор инструментов для администратора позволяет легко управлять правами пользователей и настройками системы.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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