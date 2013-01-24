Программное обеспечение центра обработки данных Xper Information Management — это центральный портал, который позволяет пользователям с правами администраторов получать доступ к системным функциям, обновлениям и настройкам безопасности системы.
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Клиент-серверные обновления настроек || Надежность и гибкость
Клиент-серверные обновления настроек предоставляют виртуальный доступ к информации отовсюду
Эта функция обеспечивает автоматизированное распространение настроек системы по серверам и клиентам Xper Information Management. К примеру, если создать и сохранить меню в системе Xper Information Management, оно будет автоматически передано на все станции.
Системный аудит || Надежность и гибкость
Системный аудит повышает информированность о состоянии системы
Для уверенности в оптимальной работе системы можно просматривать все журналы аудита, которые удобно настраиваются.
Инструменты безопасности || Надежность и гибкость
Инструменты безопасности для повышения защищенности передачи и хранения данных
Центр обработки данных обеспечивает доступ к мощным инновационным инструментам безопасности системы Xper Information Management для высокого уровня защиты хранимых и передаваемых данных.
Инструменты администрирования || Надежность и гибкость
Инструменты администрирования для удобства управления
Удобный набор инструментов для администратора позволяет легко управлять правами пользователей и настройками системы.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.