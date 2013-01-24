Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором

FRx инструктирует, какие именно действия необходимо выполнять на каждом этапе реанимации. Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.