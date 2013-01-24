Дефибриллятор HeartStart FRx обладает инновационной функцией Life Guidance, инструктирующей при оказании помощи в случаях внезапной остановки сердца. Простые настройки, голосовые подсказки и надежная конструкция – HeartStart FRx создан для тех, кто первым приходит на помощь.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
заранее подключенные электроды SMART ... || Готов к работе, готов к примен
Создан для работы в сложных условиях
На месте преступления – для представителей правопорядка, на стадионе – для спортсменов, на работе – для сотрудников. В сложных условиях FRx будет незаменим для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Легкий, прочный и надежный, он выдержит экстремальные температуры, пыль или влажную среду.
Создан для работы в сложных условиях
На месте преступления – для представителей правопорядка, на стадионе – для спортсменов, на работе – для сотрудников. В сложных условиях FRx будет незаменим для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Легкий, прочный и надежный, он выдержит экстремальные температуры, пыль или влажную среду.
Создан для работы в сложных условиях
На месте преступления – для представителей правопорядка, на стадионе – для спортсменов, на работе – для сотрудников. В сложных условиях FRx будет незаменим для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Легкий, прочный и надежный, он выдержит экстремальные температуры, пыль или влажную среду.
Функция Life Guidance воспроизводит и... || Экономия времени - спасение жи
Адаптирован для пациентов детей
В комплектацию HeartStart FRx входит уникальный ключ для оказания помощи детям и младенцам, что позволяет использовать одни электроды для всех групп пациентов. Просто вставьте ключ в FRx, и дефибриллятор автоматически изменит силу разряда и адаптирует содержание голосовых подсказок Life Guidance – и всё это с теми же электродами.
Адаптирован для пациентов детей
В комплектацию HeartStart FRx входит уникальный ключ для оказания помощи детям и младенцам, что позволяет использовать одни электроды для всех групп пациентов. Просто вставьте ключ в FRx, и дефибриллятор автоматически изменит силу разряда и адаптирует содержание голосовых подсказок Life Guidance – и всё это с теми же электродами.
Адаптирован для пациентов детей
В комплектацию HeartStart FRx входит уникальный ключ для оказания помощи детям и младенцам, что позволяет использовать одни электроды для всех групп пациентов. Просто вставьте ключ в FRx, и дефибриллятор автоматически изменит силу разряда и адаптирует содержание голосовых подсказок Life Guidance – и всё это с теми же электродами.
При размещении на груди пострадавшего... || Индивидуальный подход, более э
Прост в обслуживании и всегда готов к использованию
HeartStart FRx поставляется практически готовым для оказания помощи. Все уже подключено и установлено. Просто потяните за зеленую пластину для начала самодиагностики аппарата, подтверждающей готовность к работе. После начала использования FRx просто обслуживать. Дефибриллятор регулярно выполняет более 85 видов самодиагностики и может работать четыре года без замены батарей.
Прост в обслуживании и всегда готов к использованию
HeartStart FRx поставляется практически готовым для оказания помощи. Все уже подключено и установлено. Просто потяните за зеленую пластину для начала самодиагностики аппарата, подтверждающей готовность к работе. После начала использования FRx просто обслуживать. Дефибриллятор регулярно выполняет более 85 видов самодиагностики и может работать четыре года без замены батарей.
Прост в обслуживании и всегда готов к использованию
HeartStart FRx поставляется практически готовым для оказания помощи. Все уже подключено и установлено. Просто потяните за зеленую пластину для начала самодиагностики аппарата, подтверждающей готовность к работе. После начала использования FRx просто обслуживать. Дефибриллятор регулярно выполняет более 85 видов самодиагностики и может работать четыре года без замены батарей.
Подробное руководство по дефибрилляци... || Готов к работе, готов к примен
Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором
FRx инструктирует, какие именно действия необходимо выполнять на каждом этапе реанимации. Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.
Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором
FRx инструктирует, какие именно действия необходимо выполнять на каждом этапе реанимации. Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.
Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором
FRx инструктирует, какие именно действия необходимо выполнять на каждом этапе реанимации. Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.
Быстрая передача больного экстренным медслужбам для экономии времени
FRx руководит вашими действиями на каждом этапе реанимации и даже напомнит, чтобы вы позвонили в службу скорой медицинской помощи. После приезда врачей передача больного осуществляется быстро и просто, так как электроды FRx совместимы с большинством аппаратов экстренных служб. Медицинский специалист может подключить свой дефибриллятор к электродам, уже помещенным на пациента, что помогает экономить драгоценное время.
Быстрая передача больного экстренным медслужбам для экономии времени
FRx руководит вашими действиями на каждом этапе реанимации и даже напомнит, чтобы вы позвонили в службу скорой медицинской помощи. После приезда врачей передача больного осуществляется быстро и просто, так как электроды FRx совместимы с большинством аппаратов экстренных служб. Медицинский специалист может подключить свой дефибриллятор к электродам, уже помещенным на пациента, что помогает экономить драгоценное время.
Быстрая передача больного экстренным медслужбам для экономии времени
FRx руководит вашими действиями на каждом этапе реанимации и даже напомнит, чтобы вы позвонили в службу скорой медицинской помощи. После приезда врачей передача больного осуществляется быстро и просто, так как электроды FRx совместимы с большинством аппаратов экстренных служб. Медицинский специалист может подключить свой дефибриллятор к электродам, уже помещенным на пациента, что помогает экономить драгоценное время.
Полноценная помощь для необученного ... || Готов к работе, готов к примен
Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР
Если вам нужна помощь при СЛР, Life Guidance сможет проинструктировать в процессе реанимации специальными голосовыми подсказками. Система указывает нужное количество, частоту и глубину вдавливаний при компрессионных сжатиях грудной клетки, а также как делать искусственное дыхание при реанимации. Если вставлен ключ для детей, то инструкции по СЛР будут адаптированы для данной группы пациентов.
Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР
Если вам нужна помощь при СЛР, Life Guidance сможет проинструктировать в процессе реанимации специальными голосовыми подсказками. Система указывает нужное количество, частоту и глубину вдавливаний при компрессионных сжатиях грудной клетки, а также как делать искусственное дыхание при реанимации. Если вставлен ключ для детей, то инструкции по СЛР будут адаптированы для данной группы пациентов.
Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР
Если вам нужна помощь при СЛР, Life Guidance сможет проинструктировать в процессе реанимации специальными голосовыми подсказками. Система указывает нужное количество, частоту и глубину вдавливаний при компрессионных сжатиях грудной клетки, а также как делать искусственное дыхание при реанимации. Если вставлен ключ для детей, то инструкции по СЛР будут адаптированы для данной группы пациентов.
заранее подключенные электроды SMART ... || Готов к работе, готов к примен
Функция Life Guidance воспроизводит и... || Экономия времени - спасение жи
При размещении на груди пострадавшего... || Индивидуальный подход, более э
Подробное руководство по дефибрилляци... || Готов к работе, готов к примен
заранее подключенные электроды SMART ... || Готов к работе, готов к примен
Создан для работы в сложных условиях
На месте преступления – для представителей правопорядка, на стадионе – для спортсменов, на работе – для сотрудников. В сложных условиях FRx будет незаменим для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Легкий, прочный и надежный, он выдержит экстремальные температуры, пыль или влажную среду.
Создан для работы в сложных условиях
На месте преступления – для представителей правопорядка, на стадионе – для спортсменов, на работе – для сотрудников. В сложных условиях FRx будет незаменим для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Легкий, прочный и надежный, он выдержит экстремальные температуры, пыль или влажную среду.
Создан для работы в сложных условиях
На месте преступления – для представителей правопорядка, на стадионе – для спортсменов, на работе – для сотрудников. В сложных условиях FRx будет незаменим для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Легкий, прочный и надежный, он выдержит экстремальные температуры, пыль или влажную среду.
Функция Life Guidance воспроизводит и... || Экономия времени - спасение жи
Адаптирован для пациентов детей
В комплектацию HeartStart FRx входит уникальный ключ для оказания помощи детям и младенцам, что позволяет использовать одни электроды для всех групп пациентов. Просто вставьте ключ в FRx, и дефибриллятор автоматически изменит силу разряда и адаптирует содержание голосовых подсказок Life Guidance – и всё это с теми же электродами.
Адаптирован для пациентов детей
В комплектацию HeartStart FRx входит уникальный ключ для оказания помощи детям и младенцам, что позволяет использовать одни электроды для всех групп пациентов. Просто вставьте ключ в FRx, и дефибриллятор автоматически изменит силу разряда и адаптирует содержание голосовых подсказок Life Guidance – и всё это с теми же электродами.
Адаптирован для пациентов детей
В комплектацию HeartStart FRx входит уникальный ключ для оказания помощи детям и младенцам, что позволяет использовать одни электроды для всех групп пациентов. Просто вставьте ключ в FRx, и дефибриллятор автоматически изменит силу разряда и адаптирует содержание голосовых подсказок Life Guidance – и всё это с теми же электродами.
При размещении на груди пострадавшего... || Индивидуальный подход, более э
Прост в обслуживании и всегда готов к использованию
HeartStart FRx поставляется практически готовым для оказания помощи. Все уже подключено и установлено. Просто потяните за зеленую пластину для начала самодиагностики аппарата, подтверждающей готовность к работе. После начала использования FRx просто обслуживать. Дефибриллятор регулярно выполняет более 85 видов самодиагностики и может работать четыре года без замены батарей.
Прост в обслуживании и всегда готов к использованию
HeartStart FRx поставляется практически готовым для оказания помощи. Все уже подключено и установлено. Просто потяните за зеленую пластину для начала самодиагностики аппарата, подтверждающей готовность к работе. После начала использования FRx просто обслуживать. Дефибриллятор регулярно выполняет более 85 видов самодиагностики и может работать четыре года без замены батарей.
Прост в обслуживании и всегда готов к использованию
HeartStart FRx поставляется практически готовым для оказания помощи. Все уже подключено и установлено. Просто потяните за зеленую пластину для начала самодиагностики аппарата, подтверждающей готовность к работе. После начала использования FRx просто обслуживать. Дефибриллятор регулярно выполняет более 85 видов самодиагностики и может работать четыре года без замены батарей.
Подробное руководство по дефибрилляци... || Готов к работе, готов к примен
Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором
FRx инструктирует, какие именно действия необходимо выполнять на каждом этапе реанимации. Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.
Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором
FRx инструктирует, какие именно действия необходимо выполнять на каждом этапе реанимации. Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.
Подробное руководство по дефибрилляции, помогающее в работе с прибором
FRx инструктирует, какие именно действия необходимо выполнять на каждом этапе реанимации. Чтобы сделать разряд, достаточно расположить электроды на груди в соответствии со схемой. АНД сам определяет, необходим ли разряд, и если это так, то в нужный момент голосовая команда подсказывает, когда нажать оранжевую кнопку для его подачи. Если вам нужна дополнительная помощь, голосовые подсказки будут повторяться и изменять формулировки. Мигающие иконки и краткая инструкция упрощают оказание помощи в шумном месте.
Быстрая передача больного экстренным медслужбам для экономии времени
FRx руководит вашими действиями на каждом этапе реанимации и даже напомнит, чтобы вы позвонили в службу скорой медицинской помощи. После приезда врачей передача больного осуществляется быстро и просто, так как электроды FRx совместимы с большинством аппаратов экстренных служб. Медицинский специалист может подключить свой дефибриллятор к электродам, уже помещенным на пациента, что помогает экономить драгоценное время.
Быстрая передача больного экстренным медслужбам для экономии времени
FRx руководит вашими действиями на каждом этапе реанимации и даже напомнит, чтобы вы позвонили в службу скорой медицинской помощи. После приезда врачей передача больного осуществляется быстро и просто, так как электроды FRx совместимы с большинством аппаратов экстренных служб. Медицинский специалист может подключить свой дефибриллятор к электродам, уже помещенным на пациента, что помогает экономить драгоценное время.
Быстрая передача больного экстренным медслужбам для экономии времени
FRx руководит вашими действиями на каждом этапе реанимации и даже напомнит, чтобы вы позвонили в службу скорой медицинской помощи. После приезда врачей передача больного осуществляется быстро и просто, так как электроды FRx совместимы с большинством аппаратов экстренных служб. Медицинский специалист может подключить свой дефибриллятор к электродам, уже помещенным на пациента, что помогает экономить драгоценное время.
Полноценная помощь для необученного ... || Готов к работе, готов к примен
Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР
Если вам нужна помощь при СЛР, Life Guidance сможет проинструктировать в процессе реанимации специальными голосовыми подсказками. Система указывает нужное количество, частоту и глубину вдавливаний при компрессионных сжатиях грудной клетки, а также как делать искусственное дыхание при реанимации. Если вставлен ключ для детей, то инструкции по СЛР будут адаптированы для данной группы пациентов.
Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР
Если вам нужна помощь при СЛР, Life Guidance сможет проинструктировать в процессе реанимации специальными голосовыми подсказками. Система указывает нужное количество, частоту и глубину вдавливаний при компрессионных сжатиях грудной клетки, а также как делать искусственное дыхание при реанимации. Если вставлен ключ для детей, то инструкции по СЛР будут адаптированы для данной группы пациентов.
Полноценная помощь для необученного персонала при СЛР
Если вам нужна помощь при СЛР, Life Guidance сможет проинструктировать в процессе реанимации специальными голосовыми подсказками. Система указывает нужное количество, частоту и глубину вдавливаний при компрессионных сжатиях грудной клетки, а также как делать искусственное дыхание при реанимации. Если вставлен ключ для детей, то инструкции по СЛР будут адаптированы для данной группы пациентов.
технические характеристики
Окружающая среда
Окружающая среда
Номер модели
861304
Батарея
Обычно 4 года при хранении и обслуживании в соответствии с указаниями в инструкции пользователя.
Температура
Режим работы/ожидания: 32° - 122° F (0° - 50° C)
Терапия
Пиковый ток дефибрилляции для взрослых: 32 А (номинально 150 Дж) при нагрузке 50 Ом. Дефибрилляция у детей (с установленным дополнительным ключом для детей): 19 А (номинально 50 Дж) при нагрузке 50 Ом.
Форма волны
Бифазный, усеченный, экспоненциальный импульс. Параметры волны настраиваются в зависимости от сопротивления каждого пациента.
ЭМИ (Излучения/устойчивость)
CISPR II, Группа I, Класс B, IEC 61000-4-3 и IEC 61000-4-8
Герметизация
Защита от струй воды IPX5 по IEC60529
Защита от пыли IP5X по IEC60529 (в оригинальном тексте явно опечатка)
Высота над уровнем моря
0 - 15 000 футов
Протокол
Протокол устройства следует заданным настройкам. Протокол дефибрилляции и СЛР может быть настроен с использованием ПО HeartStart Event Review или HeartStart Configure.
Быстрый разряд
Возможность подачи разряда после окончания интервала СЛР, обычно через восемь секунд.
Воздушное судно
Устройство: RTCA/DO-160D;1997
Нагрузка под давлением
500 фунтов
Вибрация
Режим работы: соответствует MILSTD 810F, рис.514.5C-17, выборочный режим ожидания: соответствует MILSTD 810F, рис.514.5C-18, гармонические колебания.
Физические требования
Физические требования
Размер
2,4 x 7,1 x 8,9 дюйма (6 x 18 x 22 см) В x Г x Ш
Вес
С батареей и электродами: 1,5 кг
Без батареи и электродов: 1,2 кг
Окружающая среда
Окружающая среда
Номер модели
861304
Батарея
Обычно 4 года при хранении и обслуживании в соответствии с указаниями в инструкции пользователя.
Физические требования
Физические требования
Размер
2,4 x 7,1 x 8,9 дюйма (6 x 18 x 22 см) В x Г x Ш
Вес
С батареей и электродами: 1,5 кг
Без батареи и электродов: 1,2 кг
Обычно 4 года при хранении и обслуживании в соответствии с указаниями в инструкции пользователя.
Температура
Режим работы/ожидания: 32° - 122° F (0° - 50° C)
Терапия
Пиковый ток дефибрилляции для взрослых: 32 А (номинально 150 Дж) при нагрузке 50 Ом. Дефибрилляция у детей (с установленным дополнительным ключом для детей): 19 А (номинально 50 Дж) при нагрузке 50 Ом.
Форма волны
Бифазный, усеченный, экспоненциальный импульс. Параметры волны настраиваются в зависимости от сопротивления каждого пациента.
ЭМИ (Излучения/устойчивость)
CISPR II, Группа I, Класс B, IEC 61000-4-3 и IEC 61000-4-8
Герметизация
Защита от струй воды IPX5 по IEC60529
Защита от пыли IP5X по IEC60529 (в оригинальном тексте явно опечатка)
Высота над уровнем моря
0 - 15 000 футов
Протокол
Протокол устройства следует заданным настройкам. Протокол дефибрилляции и СЛР может быть настроен с использованием ПО HeartStart Event Review или HeartStart Configure.
Быстрый разряд
Возможность подачи разряда после окончания интервала СЛР, обычно через восемь секунд.
Воздушное судно
Устройство: RTCA/DO-160D;1997
Нагрузка под давлением
500 фунтов
Вибрация
Режим работы: соответствует MILSTD 810F, рис.514.5C-17, выборочный режим ожидания: соответствует MILSTD 810F, рис.514.5C-18, гармонические колебания.
Физические требования
Физические требования
Размер
2,4 x 7,1 x 8,9 дюйма (6 x 18 x 22 см) В x Г x Ш
Вес
С батареей и электродами: 1,5 кг
Без батареи и электродов: 1,2 кг
*"Сокращение интервала между последней компрессией и разрядом даже на несколько секунд может улучшить эффективность разряда (дефибрилляция и восстановление самостоятельного кровообращения)" - Американская ассоциация кардиологов. Руководства Американской ассоциации кардиологов по сердечно-легочной реанимации и экстренной сердечно-сосудистой помощи. Циркуляр. 2010;122 (доп. 3): S706-S719.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.