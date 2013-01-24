HeartStart FR3 - профессиональный автоматический внешний дефибриллятор Philips. Данный прибор обладает расширенными функциями и предназначен для использования обученным персоналом. HeartStart FR3 позволяет снизить время подготовки к работе за счет исключения некоторых этапов и помогает быстрее начать реанимацию.
|Размер
|
|Вес
|
|Экран
|
|Полоса частот
|
|Отведения ЭКГ
|
|Герметизация
|
|Удар/падение
|
|Температура
|
|Высота над уровнем моря
|
|Диапазон электрического сопротивления пациента
|
|Вибрация
|
|Устойчивость к неправильному использованию
|
|Режим автоматического внешнего дефибриллятора
|