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HeartStart FR3 Автоматический внешний дефибриллятор

HeartStart FR3

Автоматический внешний дефибриллятор

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HeartStart FR3 - профессиональный автоматический внешний дефибриллятор Philips. Данный прибор обладает расширенными функциями и предназначен для использования обученным персоналом. HeartStart FR3 позволяет снизить время подготовки к работе за счет исключения некоторых этапов и помогает быстрее начать реанимацию.

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Технические характеристики

Физические характеристики
Физические характеристики
Размер
  • Высота 6,9 см х 13,5 см х 22,1 см
Вес
  • 1,6 кг с установленной стандартной батареей FR3
Дисплей ЭКГ
Дисплей ЭКГ
Экран
  • Цветной LCD-дисплей, 320 х 240 пикселей. 2,8 дюйма x 2,1 дюйма (7,2 см x 5,4 см)
Полоса частот
  • Номинально от 1 Гц до 30 Гц (-3 дБ)
Отведения ЭКГ
  • Отведение II с использованием переднего-переднего размещения электродов у взрослого
Условия окружающей среды / физические воздействия
Условия окружающей среды / физические воздействия
Герметизация
  • Соответствует классу IEC529 и IP55 с установленной батареей
Удар/падение
  • Соответствует MIL-STD-810F 516.4, Процедура IV
Температура
  • Работа/режим ожидания: 32°–122°F (0°– 50°C)
Высота над уровнем моря
  • 0 – -4 572 метра
Диапазон электрического сопротивления пациента
  • Минимум: 15 Ом (внутренняя дефибрилляция); 25 Ом (внешняя дефибрилляция) Максимум: 180 Ом
Вибрация
  • Соответствует MIL-STD-810F 514.5 C-17
Устойчивость к неправильному использованию
  • После падения с высоты одного метра на любой край, угол или поверхность в режиме ожидания
Режим автоматического внешнего дефибриллятора
  • Чувствительность и специфичность рекомендуемого разряда в соответствии с руководствами AAMI DF-39
  • Если вы не используете транспортировочный кейс Philips HeartStart FR3 с функцией автоматического включения, нажмите зеленую клавишу включения/выключения для включения FR3.
  • Неопубликованные данные Philips Healthcare
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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