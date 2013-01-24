HeartStart FR3 - профессиональный автоматический внешний дефибриллятор Philips. Данный прибор обладает расширенными функциями и предназначен для использования обученным персоналом. HeartStart FR3 позволяет снизить время подготовки к работе за счет исключения некоторых этапов и помогает быстрее начать реанимацию.