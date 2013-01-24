Мониторы пациента Philips IntelliVue MP40 и MP50 сочетают портативность и гибкость измерений, соответствуя ритму и уникальным потребностям промежуточных этапов помощи. Они легко настраиваются и просты в работе.
|Технология портала
|
|Волны
|
|Отображение на экране монитора
|
|Навигация на экране монитора
|
|Мультиизмерительные серверы (МИС,X2) и модули расширения
|
|Слоты для интегрированного модуля измерений
|
|Возможность подключения к сети
|
|Технология портала
|
|Волны
|
|Отображение на экране монитора
|
|Навигация на экране монитора
|
|Мультиизмерительные серверы (МИС,X2) и модули расширения
|
|Слоты для интегрированного модуля измерений
|
|Возможность подключения к сети
|