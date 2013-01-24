Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Она отдельно измеряет ЧСС матери и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс
Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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