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Avalon FM20

Фетальный монитор

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Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Она отдельно измеряет ЧСС матери и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.

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Особенности
Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Надежные характеристики || Поток надежной информации

Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу

Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу

Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу

Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Интеллектуальные датчики || Интуитивно понятный интерфейс

Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
  • Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия
  • Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
  • Надежные характеристики || Поток надежной информации
  • Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс
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Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ - приложение для поддержки принятия клинических решений в течение дородового периода - улучшает эффективность, отбирая графики, которые требуют более тщательного анализа акушером.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторинг тройни с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Надежные характеристики || Поток надежной информации

Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу

Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу

Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают беспрерывную работу

Серия Avalon FM обеспечивает непрерывный поток информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильный мониторинг состояния матери и плода при транспортировке в лечебное учреждение. Аппарат предусматривает объем памяти для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Он также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает текущий статус состояния матери

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет легко просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает ЧСС плода и матери для дополнительной уверенности в точном измерении каждого параметра отдельно.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран позволяет размещать монитор там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботе о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM20 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Интеллектуальные датчики || Интуитивно понятный интерфейс

Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой монитор предоставляет большое количество показателей. Получаемая информация включает данные о пульсе матери; встроенный мониторинг его частоты, а также артериального давления (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений плода, его движений и активности матки; обширный набор внутренних параметров, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.

технические характеристики

Общее
Общее
Время работы (дополнительно)
  • До четырех (часы)
Этап помощи
  • Дородовый период
Тип пациента
  • Плод и мать
Дисплей
Дисплей
Не для диагностического использования
  • ЭКГ матери
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Дополнительно
Опции
Опции
Параметры плода (внешнее измерение)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Дополнительно
Параметры плода (инвазивным методом)
  • Н/П
Параметры матери
  • ЭКГ, неинвазивное АД, пульс
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Показатели
Показатели
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Таймер НСТ
  • Стандарт
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес без дополнительной батареи
  • 5,1 кг
Вес с дополнительной батареей
  • 5,3 кг
Общее
Общее
Время работы (дополнительно)
  • До четырех (часы)
Этап помощи
  • Дородовый период
Дисплей
Дисплей
Не для диагностического использования
  • ЭКГ матери
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Посмотреть все характеристики
Общее
Общее
Время работы (дополнительно)
  • До четырех (часы)
Этап помощи
  • Дородовый период
Тип пациента
  • Плод и мать
Дисплей
Дисплей
Не для диагностического использования
  • ЭКГ матери
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Дополнительно
Опции
Опции
Параметры плода (внешнее измерение)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Дополнительно
Параметры плода (инвазивным методом)
  • Н/П
Параметры матери
  • ЭКГ, неинвазивное АД, пульс
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Показатели
Показатели
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Таймер НСТ
  • Стандарт
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес без дополнительной батареи
  • 5,1 кг
Вес с дополнительной батареей
  • 5,3 кг
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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