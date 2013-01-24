Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Он отдельно измеряет ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Расширенные параметры плода || Улучшенная поддержка принятия
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Расширенные параметры плода || Улучшенная поддержка принятия
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс
Расширенные параметры плода || Улучшенная поддержка принятия
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Расширенные параметры плода для диагностики
В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM30 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают ультразвук, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, частоту пульса и ЭКГ матери, а также дополнительно Sp02 и артериальное давление.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Вариант мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM30 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный интерфейс
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его могут видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Характеристики надежности обеспечивают беспрерывную работу
Серия Avalon FM обеспечивает уверенность в получении непрерывного потока информации. Дополнительная батарея позволяет осуществлять стабильное мониторирование при транспортировке матери в лечебное учреждение. Также предусмотрены память для резервного копирования и возможность подключения к локальным сетям. Монитор также обладает интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Она постоянно сравнивает частоту биения сердца плода и матери, гарантируя точное измерение каждого параметра.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери (опционально); внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также дополнительный мониторинг SpO2 у матери.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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