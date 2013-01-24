Интуитивный сенсорный экран упрощает использование

Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.