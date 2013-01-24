Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MP5 дает практичную информацию о ваших пациентах. Он обеспечивает мощность и функциональность мониторинга IntelliVue в прочном компактном корпусе для различных условий оказания помощи.
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Интуитивный сенсорный экран || Простота в применении
Интуитивный сенсорный экран упрощает использование
Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.
Интуитивный сенсорный экран упрощает использование
Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.
Интуитивный сенсорный экран упрощает использование
Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.
Встроенные измерения || Продвинутая поддержка клиничес
Встроенные измерения снижают время настройки
Необходимые базовые изменения заранее внесены в систему, поэтому настройки пользователем для обычного применения не требуется. Они включают ЭКГ, SpO₂, неинвазивное АД, выбор до двух показателей инвазивного давления и температуры, выбор мониторинга CO₂/газа и совместимость с анестезиологическими модулями мониторинга.
Встроенные измерения снижают время настройки
Необходимые базовые изменения заранее внесены в систему, поэтому настройки пользователем для обычного применения не требуется. Они включают ЭКГ, SpO₂, неинвазивное АД, выбор до двух показателей инвазивного давления и температуры, выбор мониторинга CO₂/газа и совместимость с анестезиологическими модулями мониторинга.
Встроенные измерения снижают время настройки
Необходимые базовые изменения заранее внесены в систему, поэтому настройки пользователем для обычного применения не требуется. Они включают ЭКГ, SpO₂, неинвазивное АД, выбор до двух показателей инвазивного давления и температуры, выбор мониторинга CO₂/газа и совместимость с анестезиологическими модулями мониторинга.
Работа в проводной и беспроводной сет... || Непрерывное подключение
Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных
Мониторы подключаются к клинической сети IntelliVue, что может расширить госпитальную сеть. Вы можете руководить помощью пациенту с уверенностью в том, что данные будут передаваться быстро.
Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных
Мониторы подключаются к клинической сети IntelliVue, что может расширить госпитальную сеть. Вы можете руководить помощью пациенту с уверенностью в том, что данные будут передаваться быстро.
Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных
Мониторы подключаются к клинической сети IntelliVue, что может расширить госпитальную сеть. Вы можете руководить помощью пациенту с уверенностью в том, что данные будут передаваться быстро.
Динамическая область волн || Простота в применении
Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн
Размер волн изменяется автоматически в зависимости от количества настроенных волн.
Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн
Размер волн изменяется автоматически в зависимости от количества настроенных волн.
Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн
Размер волн изменяется автоматически в зависимости от количества настроенных волн.
Горизонтальные тренды || Продвинутая поддержка клиничес
Горизонтальные тренды предоставляют контекст
Горизонтально разделенный экран показывает горизонтальные тренды измерений в соответствии с волнами измерений в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения с первого взгляда.
Горизонтальные тренды предоставляют контекст
Горизонтально разделенный экран показывает горизонтальные тренды измерений в соответствии с волнами измерений в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения с первого взгляда.
Горизонтальные тренды предоставляют контекст
Горизонтально разделенный экран показывает горизонтальные тренды измерений в соответствии с волнами измерений в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения с первого взгляда.
Дополнительный дисплей высокого разре... || Непрерывное подключение
Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр
Подключите монитор к большому дисплею с дополнительным программным обеспечением IntelliVue XDS. Данный прикроватный дисплей высокого разрешения позволяет вам видеть важную информацию пациента на расстоянии. Дистанционное управление XDS позволяет работать с комфортом.
Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр
Подключите монитор к большому дисплею с дополнительным программным обеспечением IntelliVue XDS. Данный прикроватный дисплей высокого разрешения позволяет вам видеть важную информацию пациента на расстоянии. Дистанционное управление XDS позволяет работать с комфортом.
Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр
Подключите монитор к большому дисплею с дополнительным программным обеспечением IntelliVue XDS. Данный прикроватный дисплей высокого разрешения позволяет вам видеть важную информацию пациента на расстоянии. Дистанционное управление XDS позволяет работать с комфортом.
Оценка раннего предупреждения Intelli... || Продвинутая поддержка клиничес
Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Guardian на мониторе выборочной проверки
Помогает клиницистам легко распознавать слабо выраженные признаки ухудшения состояния пациента. Оценка раннего предупреждения предназначена для облегчения быстрого вмешательства для улучшения помощи пациенту.
Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Guardian на мониторе выборочной проверки
Помогает клиницистам легко распознавать слабо выраженные признаки ухудшения состояния пациента. Оценка раннего предупреждения предназначена для облегчения быстрого вмешательства для улучшения помощи пациенту.
Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Guardian на мониторе выборочной проверки
Помогает клиницистам легко распознавать слабо выраженные признаки ухудшения состояния пациента. Оценка раннего предупреждения предназначена для облегчения быстрого вмешательства для улучшения помощи пациенту.
Гибкие возможности подключения || Непрерывное подключение
Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия
Подключение к IntelliVue MX40 посредством радиосвязи ближнего действия для дополнительных параметров жизненно важных функций и непрерывного мониторинга с гибкостью для поддержки пациентов при экстренных состояниях.
Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия
Подключение к IntelliVue MX40 посредством радиосвязи ближнего действия для дополнительных параметров жизненно важных функций и непрерывного мониторинга с гибкостью для поддержки пациентов при экстренных состояниях.
Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия
Подключение к IntelliVue MX40 посредством радиосвязи ближнего действия для дополнительных параметров жизненно важных функций и непрерывного мониторинга с гибкостью для поддержки пациентов при экстренных состояниях.
Карта ST || Продвинутая поддержка клиничес
для выявления изменений в значениях сегмента ST
Данная функция объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведения от конечностей) и горизонтальных (отведения от грудной клетки) плоскостях в интегрированный понятный вид.Отображение графической информации с помощью карты ST облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию в сердце.
для выявления изменений в значениях сегмента ST
Данная функция объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведения от конечностей) и горизонтальных (отведения от грудной клетки) плоскостях в интегрированный понятный вид.Отображение графической информации с помощью карты ST облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию в сердце.
для выявления изменений в значениях сегмента ST
Данная функция объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведения от конечностей) и горизонтальных (отведения от грудной клетки) плоскостях в интегрированный понятный вид.Отображение графической информации с помощью карты ST облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию в сердце.
ProtocolWatch || Продвинутая поддержка клиничес
ProtocolWatch для упрощения помощи на основе доказательной медицины
Упрощение помощи при сепсисе за счет непрерывной сверки данных мониторинга с критериями протокола, чтобы помочь получить информацию тогда, когда она нужна больше всего. При соответствии критериям сепсиса, ProtocolWatch подсказывает клиницистам о необходимости проведения дополнительных анализов, обследований или других вмешательств, предусмотренных протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, который можно распечатать для документации и улучшения качества обследования.
ProtocolWatch для упрощения помощи на основе доказательной медицины
Упрощение помощи при сепсисе за счет непрерывной сверки данных мониторинга с критериями протокола, чтобы помочь получить информацию тогда, когда она нужна больше всего. При соответствии критериям сепсиса, ProtocolWatch подсказывает клиницистам о необходимости проведения дополнительных анализов, обследований или других вмешательств, предусмотренных протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, который можно распечатать для документации и улучшения качества обследования.
ProtocolWatch для упрощения помощи на основе доказательной медицины
Упрощение помощи при сепсисе за счет непрерывной сверки данных мониторинга с критериями протокола, чтобы помочь получить информацию тогда, когда она нужна больше всего. При соответствии критериям сепсиса, ProtocolWatch подсказывает клиницистам о необходимости проведения дополнительных анализов, обследований или других вмешательств, предусмотренных протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, который можно распечатать для документации и улучшения качества обследования.
Интуитивный сенсорный экран || Простота в применении
Встроенные измерения || Продвинутая поддержка клиничес
Работа в проводной и беспроводной сет... || Непрерывное подключение
Динамическая область волн || Простота в применении
Интуитивный сенсорный экран || Простота в применении
Интуитивный сенсорный экран упрощает использование
Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.
Интуитивный сенсорный экран упрощает использование
Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.
Интуитивный сенсорный экран упрощает использование
Интерфейс пользователя разработан для улучшения видимости данных пациента, что делает его легким в использовании, и совместим со стандартным программным обеспечением, помогая вам фокусироваться на пациенте, а не на мониторе.
Встроенные измерения || Продвинутая поддержка клиничес
Встроенные измерения снижают время настройки
Необходимые базовые изменения заранее внесены в систему, поэтому настройки пользователем для обычного применения не требуется. Они включают ЭКГ, SpO₂, неинвазивное АД, выбор до двух показателей инвазивного давления и температуры, выбор мониторинга CO₂/газа и совместимость с анестезиологическими модулями мониторинга.
Встроенные измерения снижают время настройки
Необходимые базовые изменения заранее внесены в систему, поэтому настройки пользователем для обычного применения не требуется. Они включают ЭКГ, SpO₂, неинвазивное АД, выбор до двух показателей инвазивного давления и температуры, выбор мониторинга CO₂/газа и совместимость с анестезиологическими модулями мониторинга.
Встроенные измерения снижают время настройки
Необходимые базовые изменения заранее внесены в систему, поэтому настройки пользователем для обычного применения не требуется. Они включают ЭКГ, SpO₂, неинвазивное АД, выбор до двух показателей инвазивного давления и температуры, выбор мониторинга CO₂/газа и совместимость с анестезиологическими модулями мониторинга.
Работа в проводной и беспроводной сет... || Непрерывное подключение
Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных
Мониторы подключаются к клинической сети IntelliVue, что может расширить госпитальную сеть. Вы можете руководить помощью пациенту с уверенностью в том, что данные будут передаваться быстро.
Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных
Мониторы подключаются к клинической сети IntelliVue, что может расширить госпитальную сеть. Вы можете руководить помощью пациенту с уверенностью в том, что данные будут передаваться быстро.
Работа в проводной и беспроводной сети обеспечивает поток данных
Мониторы подключаются к клинической сети IntelliVue, что может расширить госпитальную сеть. Вы можете руководить помощью пациенту с уверенностью в том, что данные будут передаваться быстро.
Динамическая область волн || Простота в применении
Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн
Размер волн изменяется автоматически в зависимости от количества настроенных волн.
Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн
Размер волн изменяется автоматически в зависимости от количества настроенных волн.
Динамическая область волн автоматически настраивает размер волн
Размер волн изменяется автоматически в зависимости от количества настроенных волн.
Горизонтальные тренды || Продвинутая поддержка клиничес
Горизонтальные тренды предоставляют контекст
Горизонтально разделенный экран показывает горизонтальные тренды измерений в соответствии с волнами измерений в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения с первого взгляда.
Горизонтальные тренды предоставляют контекст
Горизонтально разделенный экран показывает горизонтальные тренды измерений в соответствии с волнами измерений в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения с первого взгляда.
Горизонтальные тренды предоставляют контекст
Горизонтально разделенный экран показывает горизонтальные тренды измерений в соответствии с волнами измерений в реальном времени, что позволяет выявлять отклонения с первого взгляда.
Дополнительный дисплей высокого разре... || Непрерывное подключение
Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр
Подключите монитор к большому дисплею с дополнительным программным обеспечением IntelliVue XDS. Данный прикроватный дисплей высокого разрешения позволяет вам видеть важную информацию пациента на расстоянии. Дистанционное управление XDS позволяет работать с комфортом.
Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр
Подключите монитор к большому дисплею с дополнительным программным обеспечением IntelliVue XDS. Данный прикроватный дисплей высокого разрешения позволяет вам видеть важную информацию пациента на расстоянии. Дистанционное управление XDS позволяет работать с комфортом.
Дополнительный дисплей высокого разрешения улучшает просмотр
Подключите монитор к большому дисплею с дополнительным программным обеспечением IntelliVue XDS. Данный прикроватный дисплей высокого разрешения позволяет вам видеть важную информацию пациента на расстоянии. Дистанционное управление XDS позволяет работать с комфортом.
Оценка раннего предупреждения Intelli... || Продвинутая поддержка клиничес
Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Guardian на мониторе выборочной проверки
Помогает клиницистам легко распознавать слабо выраженные признаки ухудшения состояния пациента. Оценка раннего предупреждения предназначена для облегчения быстрого вмешательства для улучшения помощи пациенту.
Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Guardian на мониторе выборочной проверки
Помогает клиницистам легко распознавать слабо выраженные признаки ухудшения состояния пациента. Оценка раннего предупреждения предназначена для облегчения быстрого вмешательства для улучшения помощи пациенту.
Система оценки для раннего предупреждения IntelliVue Guardian на мониторе выборочной проверки
Помогает клиницистам легко распознавать слабо выраженные признаки ухудшения состояния пациента. Оценка раннего предупреждения предназначена для облегчения быстрого вмешательства для улучшения помощи пациенту.
Гибкие возможности подключения || Непрерывное подключение
Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия
Подключение к IntelliVue MX40 посредством радиосвязи ближнего действия для дополнительных параметров жизненно важных функций и непрерывного мониторинга с гибкостью для поддержки пациентов при экстренных состояниях.
Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия
Подключение к IntelliVue MX40 посредством радиосвязи ближнего действия для дополнительных параметров жизненно важных функций и непрерывного мониторинга с гибкостью для поддержки пациентов при экстренных состояниях.
Гибкие возможности подключения MX40 с радиосвязью ближнего действия
Подключение к IntelliVue MX40 посредством радиосвязи ближнего действия для дополнительных параметров жизненно важных функций и непрерывного мониторинга с гибкостью для поддержки пациентов при экстренных состояниях.
Карта ST || Продвинутая поддержка клиничес
для выявления изменений в значениях сегмента ST
Данная функция объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведения от конечностей) и горизонтальных (отведения от грудной клетки) плоскостях в интегрированный понятный вид.Отображение графической информации с помощью карты ST облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию в сердце.
для выявления изменений в значениях сегмента ST
Данная функция объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведения от конечностей) и горизонтальных (отведения от грудной клетки) плоскостях в интегрированный понятный вид.Отображение графической информации с помощью карты ST облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию в сердце.
для выявления изменений в значениях сегмента ST
Данная функция объединяет значения ST и тренды, полученные в вертикальных (отведения от конечностей) и горизонтальных (отведения от грудной клетки) плоскостях в интегрированный понятный вид.Отображение графической информации с помощью карты ST облегчает распознавание изменений сегмента ST и их локализацию в сердце.
ProtocolWatch || Продвинутая поддержка клиничес
ProtocolWatch для упрощения помощи на основе доказательной медицины
Упрощение помощи при сепсисе за счет непрерывной сверки данных мониторинга с критериями протокола, чтобы помочь получить информацию тогда, когда она нужна больше всего. При соответствии критериям сепсиса, ProtocolWatch подсказывает клиницистам о необходимости проведения дополнительных анализов, обследований или других вмешательств, предусмотренных протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, который можно распечатать для документации и улучшения качества обследования.
ProtocolWatch для упрощения помощи на основе доказательной медицины
Упрощение помощи при сепсисе за счет непрерывной сверки данных мониторинга с критериями протокола, чтобы помочь получить информацию тогда, когда она нужна больше всего. При соответствии критериям сепсиса, ProtocolWatch подсказывает клиницистам о необходимости проведения дополнительных анализов, обследований или других вмешательств, предусмотренных протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, который можно распечатать для документации и улучшения качества обследования.
ProtocolWatch для упрощения помощи на основе доказательной медицины
Упрощение помощи при сепсисе за счет непрерывной сверки данных мониторинга с критериями протокола, чтобы помочь получить информацию тогда, когда она нужна больше всего. При соответствии критериям сепсиса, ProtocolWatch подсказывает клиницистам о необходимости проведения дополнительных анализов, обследований или других вмешательств, предусмотренных протоколом. ProtocolWatch также ведет журнал, который можно распечатать для документации и улучшения качества обследования.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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