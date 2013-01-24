Philips IntelliVue X2 представляет собой комбинированный мультиизмерительный модуль и транспортный монитор, значительно облегчающий нагрузку во время транспортировки пациентов. Этот компактный и мощный аппарат может применяться практически в любых условиях.
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Двойное назначение || Понятное управление и возможно
Двойное назначение для непрерывного потока данных
При весе 1,2 кг (2,7 фунта) IntelliVue X2 является надежным транспортным монитором с измерительным модулем, который обеспечивает непрерывную запись данных о пациенте и их передачу на всех уровнях мониторинга.
Двойное назначение для непрерывного потока данных
При весе 1,2 кг (2,7 фунта) IntelliVue X2 является надежным транспортным монитором с измерительным модулем, который обеспечивает непрерывную запись данных о пациенте и их передачу на всех уровнях мониторинга.
Двойное назначение для непрерывного потока данных
При весе 1,2 кг (2,7 фунта) IntelliVue X2 является надежным транспортным монитором с измерительным модулем, который обеспечивает непрерывную запись данных о пациенте и их передачу на всех уровнях мониторинга.
Область динамических волн || Небольшой и мощный
Масштаб области динамических волн настраивается автоматически
В зависимости от количества волн, заданных для отображения на IntelliVue X2, масштаб каждой из них изменяется автоматически.
Масштаб области динамических волн настраивается автоматически
В зависимости от количества волн, заданных для отображения на IntelliVue X2, масштаб каждой из них изменяется автоматически.
Масштаб области динамических волн настраивается автоматически
В зависимости от количества волн, заданных для отображения на IntelliVue X2, масштаб каждой из них изменяется автоматически.
Увеличение мощности батареи || Расширенная поддержка принятия
Увеличение мощности батареи для дополнительного времени работы
Увеличение мощности батареи Philips X2/MP2* продлевает время ее работы до шести часов без дополнительной зарядки**. Аппарат можно использовать при транспортировке пациента по больнице и одновременном измерении уровня CO₂, инвазивном измерении артериального давления и температуры.
Увеличение мощности батареи для дополнительного времени работы
Увеличение мощности батареи Philips X2/MP2* продлевает время ее работы до шести часов без дополнительной зарядки**. Аппарат можно использовать при транспортировке пациента по больнице и одновременном измерении уровня CO₂, инвазивном измерении артериального давления и температуры.
Увеличение мощности батареи для дополнительного времени работы
Увеличение мощности батареи Philips X2/MP2* продлевает время ее работы до шести часов без дополнительной зарядки**. Аппарат можно использовать при транспортировке пациента по больнице и одновременном измерении уровня CO₂, инвазивном измерении артериального давления и температуры.
Разъем для подключения дисплея || Понятное управление и возможно
Разъем для подключения дисплея превращает X2 в полноразмерный монитор
Подключиться к большому дисплею можно с помощью программного обеспечения Philips IntelliVue XDS. В результате компактный IntelliVue X2 превратится в универсальный монитор с такой же впечатляющей гибкостью настройки экрана, как у других мониторов IntelliVue.
Разъем для подключения дисплея превращает X2 в полноразмерный монитор
Подключиться к большому дисплею можно с помощью программного обеспечения Philips IntelliVue XDS. В результате компактный IntelliVue X2 превратится в универсальный монитор с такой же впечатляющей гибкостью настройки экрана, как у других мониторов IntelliVue.
Разъем для подключения дисплея превращает X2 в полноразмерный монитор
Подключиться к большому дисплею можно с помощью программного обеспечения Philips IntelliVue XDS. В результате компактный IntelliVue X2 превратится в универсальный монитор с такой же впечатляющей гибкостью настройки экрана, как у других мониторов IntelliVue.
Функции передачи данных || Небольшой и мощный
Функции передачи данных для упрощения рабочего процесса
IntelliVue X2 передает данные по проводному или беспроводному интерфейсу в информационный центр IntelliVue. Для загрузки данных на другой монитор IntelliVue его достаточно подключить к действующему аппарату.
Функции передачи данных для упрощения рабочего процесса
IntelliVue X2 передает данные по проводному или беспроводному интерфейсу в информационный центр IntelliVue. Для загрузки данных на другой монитор IntelliVue его достаточно подключить к действующему аппарату.
Функции передачи данных для упрощения рабочего процесса
IntelliVue X2 передает данные по проводному или беспроводному интерфейсу в информационный центр IntelliVue. Для загрузки данных на другой монитор IntelliVue его достаточно подключить к действующему аппарату.
Поддержка принятия клинических решени... || Расширенная поддержка принятия
Поддержка принятия клинических решений для аналитического обзора информации
Система поддержки принятия клинических решений Philips объединяет встроенные средства интеллектуального анализа и специальные приложения, предназначенные для помощи медицинским работникам в получении данных из различных источников, их представлении и анализе клинической информации.
Поддержка принятия клинических решений для аналитического обзора информации
Система поддержки принятия клинических решений Philips объединяет встроенные средства интеллектуального анализа и специальные приложения, предназначенные для помощи медицинским работникам в получении данных из различных источников, их представлении и анализе клинической информации.
Поддержка принятия клинических решений для аналитического обзора информации
Система поддержки принятия клинических решений Philips объединяет встроенные средства интеллектуального анализа и специальные приложения, предназначенные для помощи медицинским работникам в получении данных из различных источников, их представлении и анализе клинической информации.
Улучшенный пользовательский интерфей... || Понятное управление и возможно
Улучшенный пользовательский интерфейс позволяет получить большее количество данных
Пользовательский интерфейс разработан для улучшения представления данных о состоянии пациента, упрощения процесса их обработки и обеспечения совместимости со стандартным программным обеспечением.
Улучшенный пользовательский интерфейс позволяет получить большее количество данных
Пользовательский интерфейс разработан для улучшения представления данных о состоянии пациента, упрощения процесса их обработки и обеспечения совместимости со стандартным программным обеспечением.
Улучшенный пользовательский интерфейс позволяет получить большее количество данных
Пользовательский интерфейс разработан для улучшения представления данных о состоянии пациента, упрощения процесса их обработки и обеспечения совместимости со стандартным программным обеспечением.
Небольшая прочная конструкция || Небольшой и мощный
Небольшая прочная конструкция для надежной эксплуатации
X2 - один из наиболее легких и компактных транспортных мониторов для оказания неотложной медицинской помощи. Он быстро предоставит всю необходимую информацию благодаря цветному сенсорному экрану с диагональю 3,5 дюйма, настраиваемым умным клавишам и возможности электронной записи.
Небольшая прочная конструкция для надежной эксплуатации
X2 - один из наиболее легких и компактных транспортных мониторов для оказания неотложной медицинской помощи. Он быстро предоставит всю необходимую информацию благодаря цветному сенсорному экрану с диагональю 3,5 дюйма, настраиваемым умным клавишам и возможности электронной записи.
Небольшая прочная конструкция для надежной эксплуатации
X2 - один из наиболее легких и компактных транспортных мониторов для оказания неотложной медицинской помощи. Он быстро предоставит всю необходимую информацию благодаря цветному сенсорному экрану с диагональю 3,5 дюйма, настраиваемым умным клавишам и возможности электронной записи.
Информационный центр IntelliVue iX || Понятное управление и возможно
Информационный центр IntelliVue iX для удобного обзора данных
Просматривайте показатели ЭКГ в 12 отведениях с полной интерпретацией и данные предшествующих ЭКГ, а также, не отходя от пациента, экспортируйте их в архив с помощью информационного центра IntelliVue iX.
Информационный центр IntelliVue iX для удобного обзора данных
Просматривайте показатели ЭКГ в 12 отведениях с полной интерпретацией и данные предшествующих ЭКГ, а также, не отходя от пациента, экспортируйте их в архив с помощью информационного центра IntelliVue iX.
Информационный центр IntelliVue iX для удобного обзора данных
Просматривайте показатели ЭКГ в 12 отведениях с полной интерпретацией и данные предшествующих ЭКГ, а также, не отходя от пациента, экспортируйте их в архив с помощью информационного центра IntelliVue iX.
Подробная информация о жизненно важны... || Понятное управление и возможно
Подробная информация о показателях жизненно важных функций для получения полной картины
При каждом неинвазивном измерении АД в таблице трендов возникает колонка, где отображены показатели жизненно важных функций. Туда же добавляется информация о прочих измерениях, что позволяет получить всесторонний набор данных о состоянии пациента на момент неинвазивного измерения АД.
Подробная информация о показателях жизненно важных функций для получения полной картины
При каждом неинвазивном измерении АД в таблице трендов возникает колонка, где отображены показатели жизненно важных функций. Туда же добавляется информация о прочих измерениях, что позволяет получить всесторонний набор данных о состоянии пациента на момент неинвазивного измерения АД.
Подробная информация о показателях жизненно важных функций для получения полной картины
При каждом неинвазивном измерении АД в таблице трендов возникает колонка, где отображены показатели жизненно важных функций. Туда же добавляется информация о прочих измерениях, что позволяет получить всесторонний набор данных о состоянии пациента на момент неинвазивного измерения АД.
Возможность беспроводной телеметрии || Понятное управление и возможно
Возможность беспроводной телеметрии для неограниченного доступа к данным внутри помещения
Расширенные возможности для мониторинга и обеспечения мобильности пациентов благодаря беспроводной телеметрии (WTAAP) для неограниченного доступа к данным ЭКГ/SpO2 внутри помещения практически в режиме реального времени.
Возможность беспроводной телеметрии для неограниченного доступа к данным внутри помещения
Расширенные возможности для мониторинга и обеспечения мобильности пациентов благодаря беспроводной телеметрии (WTAAP) для неограниченного доступа к данным ЭКГ/SpO2 внутри помещения практически в режиме реального времени.
Возможность беспроводной телеметрии для неограниченного доступа к данным внутри помещения
Расширенные возможности для мониторинга и обеспечения мобильности пациентов благодаря беспроводной телеметрии (WTAAP) для неограниченного доступа к данным ЭКГ/SpO2 внутри помещения практически в режиме реального времени.
Двойное назначение || Понятное управление и возможно
Область динамических волн || Небольшой и мощный
Увеличение мощности батареи || Расширенная поддержка принятия
Разъем для подключения дисплея || Понятное управление и возможно
Двойное назначение || Понятное управление и возможно
Двойное назначение для непрерывного потока данных
При весе 1,2 кг (2,7 фунта) IntelliVue X2 является надежным транспортным монитором с измерительным модулем, который обеспечивает непрерывную запись данных о пациенте и их передачу на всех уровнях мониторинга.
Двойное назначение для непрерывного потока данных
При весе 1,2 кг (2,7 фунта) IntelliVue X2 является надежным транспортным монитором с измерительным модулем, который обеспечивает непрерывную запись данных о пациенте и их передачу на всех уровнях мониторинга.
Двойное назначение для непрерывного потока данных
При весе 1,2 кг (2,7 фунта) IntelliVue X2 является надежным транспортным монитором с измерительным модулем, который обеспечивает непрерывную запись данных о пациенте и их передачу на всех уровнях мониторинга.
Область динамических волн || Небольшой и мощный
Масштаб области динамических волн настраивается автоматически
В зависимости от количества волн, заданных для отображения на IntelliVue X2, масштаб каждой из них изменяется автоматически.
Масштаб области динамических волн настраивается автоматически
В зависимости от количества волн, заданных для отображения на IntelliVue X2, масштаб каждой из них изменяется автоматически.
Масштаб области динамических волн настраивается автоматически
В зависимости от количества волн, заданных для отображения на IntelliVue X2, масштаб каждой из них изменяется автоматически.
Увеличение мощности батареи || Расширенная поддержка принятия
Увеличение мощности батареи для дополнительного времени работы
Увеличение мощности батареи Philips X2/MP2* продлевает время ее работы до шести часов без дополнительной зарядки**. Аппарат можно использовать при транспортировке пациента по больнице и одновременном измерении уровня CO₂, инвазивном измерении артериального давления и температуры.
Увеличение мощности батареи для дополнительного времени работы
Увеличение мощности батареи Philips X2/MP2* продлевает время ее работы до шести часов без дополнительной зарядки**. Аппарат можно использовать при транспортировке пациента по больнице и одновременном измерении уровня CO₂, инвазивном измерении артериального давления и температуры.
Увеличение мощности батареи для дополнительного времени работы
Увеличение мощности батареи Philips X2/MP2* продлевает время ее работы до шести часов без дополнительной зарядки**. Аппарат можно использовать при транспортировке пациента по больнице и одновременном измерении уровня CO₂, инвазивном измерении артериального давления и температуры.
Разъем для подключения дисплея || Понятное управление и возможно
Разъем для подключения дисплея превращает X2 в полноразмерный монитор
Подключиться к большому дисплею можно с помощью программного обеспечения Philips IntelliVue XDS. В результате компактный IntelliVue X2 превратится в универсальный монитор с такой же впечатляющей гибкостью настройки экрана, как у других мониторов IntelliVue.
Разъем для подключения дисплея превращает X2 в полноразмерный монитор
Подключиться к большому дисплею можно с помощью программного обеспечения Philips IntelliVue XDS. В результате компактный IntelliVue X2 превратится в универсальный монитор с такой же впечатляющей гибкостью настройки экрана, как у других мониторов IntelliVue.
Разъем для подключения дисплея превращает X2 в полноразмерный монитор
Подключиться к большому дисплею можно с помощью программного обеспечения Philips IntelliVue XDS. В результате компактный IntelliVue X2 превратится в универсальный монитор с такой же впечатляющей гибкостью настройки экрана, как у других мониторов IntelliVue.
Функции передачи данных || Небольшой и мощный
Функции передачи данных для упрощения рабочего процесса
IntelliVue X2 передает данные по проводному или беспроводному интерфейсу в информационный центр IntelliVue. Для загрузки данных на другой монитор IntelliVue его достаточно подключить к действующему аппарату.
Функции передачи данных для упрощения рабочего процесса
IntelliVue X2 передает данные по проводному или беспроводному интерфейсу в информационный центр IntelliVue. Для загрузки данных на другой монитор IntelliVue его достаточно подключить к действующему аппарату.
Функции передачи данных для упрощения рабочего процесса
IntelliVue X2 передает данные по проводному или беспроводному интерфейсу в информационный центр IntelliVue. Для загрузки данных на другой монитор IntelliVue его достаточно подключить к действующему аппарату.
Поддержка принятия клинических решени... || Расширенная поддержка принятия
Поддержка принятия клинических решений для аналитического обзора информации
Система поддержки принятия клинических решений Philips объединяет встроенные средства интеллектуального анализа и специальные приложения, предназначенные для помощи медицинским работникам в получении данных из различных источников, их представлении и анализе клинической информации.
Поддержка принятия клинических решений для аналитического обзора информации
Система поддержки принятия клинических решений Philips объединяет встроенные средства интеллектуального анализа и специальные приложения, предназначенные для помощи медицинским работникам в получении данных из различных источников, их представлении и анализе клинической информации.
Поддержка принятия клинических решений для аналитического обзора информации
Система поддержки принятия клинических решений Philips объединяет встроенные средства интеллектуального анализа и специальные приложения, предназначенные для помощи медицинским работникам в получении данных из различных источников, их представлении и анализе клинической информации.
Улучшенный пользовательский интерфей... || Понятное управление и возможно
Улучшенный пользовательский интерфейс позволяет получить большее количество данных
Пользовательский интерфейс разработан для улучшения представления данных о состоянии пациента, упрощения процесса их обработки и обеспечения совместимости со стандартным программным обеспечением.
Улучшенный пользовательский интерфейс позволяет получить большее количество данных
Пользовательский интерфейс разработан для улучшения представления данных о состоянии пациента, упрощения процесса их обработки и обеспечения совместимости со стандартным программным обеспечением.
Улучшенный пользовательский интерфейс позволяет получить большее количество данных
Пользовательский интерфейс разработан для улучшения представления данных о состоянии пациента, упрощения процесса их обработки и обеспечения совместимости со стандартным программным обеспечением.
Небольшая прочная конструкция || Небольшой и мощный
Небольшая прочная конструкция для надежной эксплуатации
X2 - один из наиболее легких и компактных транспортных мониторов для оказания неотложной медицинской помощи. Он быстро предоставит всю необходимую информацию благодаря цветному сенсорному экрану с диагональю 3,5 дюйма, настраиваемым умным клавишам и возможности электронной записи.
Небольшая прочная конструкция для надежной эксплуатации
X2 - один из наиболее легких и компактных транспортных мониторов для оказания неотложной медицинской помощи. Он быстро предоставит всю необходимую информацию благодаря цветному сенсорному экрану с диагональю 3,5 дюйма, настраиваемым умным клавишам и возможности электронной записи.
Небольшая прочная конструкция для надежной эксплуатации
X2 - один из наиболее легких и компактных транспортных мониторов для оказания неотложной медицинской помощи. Он быстро предоставит всю необходимую информацию благодаря цветному сенсорному экрану с диагональю 3,5 дюйма, настраиваемым умным клавишам и возможности электронной записи.
Информационный центр IntelliVue iX || Понятное управление и возможно
Информационный центр IntelliVue iX для удобного обзора данных
Просматривайте показатели ЭКГ в 12 отведениях с полной интерпретацией и данные предшествующих ЭКГ, а также, не отходя от пациента, экспортируйте их в архив с помощью информационного центра IntelliVue iX.
Информационный центр IntelliVue iX для удобного обзора данных
Просматривайте показатели ЭКГ в 12 отведениях с полной интерпретацией и данные предшествующих ЭКГ, а также, не отходя от пациента, экспортируйте их в архив с помощью информационного центра IntelliVue iX.
Информационный центр IntelliVue iX для удобного обзора данных
Просматривайте показатели ЭКГ в 12 отведениях с полной интерпретацией и данные предшествующих ЭКГ, а также, не отходя от пациента, экспортируйте их в архив с помощью информационного центра IntelliVue iX.
Подробная информация о жизненно важны... || Понятное управление и возможно
Подробная информация о показателях жизненно важных функций для получения полной картины
При каждом неинвазивном измерении АД в таблице трендов возникает колонка, где отображены показатели жизненно важных функций. Туда же добавляется информация о прочих измерениях, что позволяет получить всесторонний набор данных о состоянии пациента на момент неинвазивного измерения АД.
Подробная информация о показателях жизненно важных функций для получения полной картины
При каждом неинвазивном измерении АД в таблице трендов возникает колонка, где отображены показатели жизненно важных функций. Туда же добавляется информация о прочих измерениях, что позволяет получить всесторонний набор данных о состоянии пациента на момент неинвазивного измерения АД.
Подробная информация о показателях жизненно важных функций для получения полной картины
При каждом неинвазивном измерении АД в таблице трендов возникает колонка, где отображены показатели жизненно важных функций. Туда же добавляется информация о прочих измерениях, что позволяет получить всесторонний набор данных о состоянии пациента на момент неинвазивного измерения АД.
Возможность беспроводной телеметрии || Понятное управление и возможно
Возможность беспроводной телеметрии для неограниченного доступа к данным внутри помещения
Расширенные возможности для мониторинга и обеспечения мобильности пациентов благодаря беспроводной телеметрии (WTAAP) для неограниченного доступа к данным ЭКГ/SpO2 внутри помещения практически в режиме реального времени.
Возможность беспроводной телеметрии для неограниченного доступа к данным внутри помещения
Расширенные возможности для мониторинга и обеспечения мобильности пациентов благодаря беспроводной телеметрии (WTAAP) для неограниченного доступа к данным ЭКГ/SpO2 внутри помещения практически в режиме реального времени.
Возможность беспроводной телеметрии для неограниченного доступа к данным внутри помещения
Расширенные возможности для мониторинга и обеспечения мобильности пациентов благодаря беспроводной телеметрии (WTAAP) для неограниченного доступа к данным ЭКГ/SpO2 внутри помещения практически в режиме реального времени.
*Срок работы от батареи 3 часа при следующих условиях: общие сигналы тревоги, одна новая и полностью заряженная батарея, автоматическое снижение яркости, мониторинг ЭКГ/дыхания и SpO2, неинвазивное АД каждые 15 минут.
**Срок работы от батареи 6 часов при следующих условиях: одна новая и полностью заряженная батарея, общие сигналы тревоги на MP2/X2, автоматическое снижение яркости, мониторинг ЭКГ/дыхания и SpO2, неинвазивное АД каждые 15 минут и подключенный модуль мультиизмерительного сервера.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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