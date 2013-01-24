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Avalon FM50

Фетальный монитор

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Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.

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Особенности
Расширенные параметры плода || Улучшенная поддержка принятия

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Простота применения

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики || Поток надежной информации

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики || Простота применения

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
  • Расширенные параметры плода || Улучшенная поддержка принятия
  • Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
  • Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
  • Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Простота применения
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Расширенные параметры плода || Улучшенная поддержка принятия

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.

Расширенные параметры плода для диагностики

В сложных случаях фетальный монитор Avalon FM50 позволяет проводить измерения параметров плода и внутренним, и внешним способом. Эти данные включают показатели ультразвука, движения плода, прямое измерение частоты сердечных сокращений, ТОКО и внутриматочное давление, а также частоту пульса, артериальное давление, ЭКГ и Sp02 матери.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.

Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности

Только серия Avalon FM может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.

Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте

Фетальный монитор Avalon FM50 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Простота применения

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.

Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате

Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.

Интерпретация нестрессового теста повышает эффективность

Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.

Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования

Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Надежные характеристики || Поток надежной информации

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.

Надежные характеристики обеспечивают дополнительную поддержку

Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подключения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Интеллектуальные датчики || Простота применения

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.

Интеллектуальные датчики упрощают работу

Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.

Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения

Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку и позволяет автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки

Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.

технические характеристики

Общее
Общее
Этап помощи
  • Интранатальный период
Тип пациента
  • Плод и мать
Дисплей
Дисплей
Отображение волн
  • Прямая ЭКГ, ЭКГ матери
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Стандарт
Опции
Опции
Параметры плода (неинвазивным методом)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Дополнительно
Параметры плода (инвазивным методом)
  • Прямая ЭКГ, внутриматочное давление
Параметры матери
  • Пульс, ЭКГ матери, неинвазивное АД, SpO2
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Видео выход
  • Дополнительно
Интерфейс для подключения Avalon CTS
  • Стандарт
Показатели
Показатели
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Таймер НСТ
  • Стандарт
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес системы
  • <lt/>9,0 кг
Общее
Общее
Этап помощи
  • Интранатальный период
Тип пациента
  • Плод и мать
Дисплей
Дисплей
Отображение волн
  • Прямая ЭКГ, ЭКГ матери
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Посмотреть все характеристики
Общее
Общее
Этап помощи
  • Интранатальный период
Тип пациента
  • Плод и мать
Дисплей
Дисплей
Отображение волн
  • Прямая ЭКГ, ЭКГ матери
Отображение на экране монитора
  • 6,5 дюймов/16,51 см
Работа сенсорного экрана
  • Стандарт
Опции
Опции
Параметры плода (неинвазивным методом)
  • УЗ/ТОКО
Возможность мониторинга двойни
  • Стандарт
Возможность мониторинга тройни
  • Дополнительно
Параметры плода (инвазивным методом)
  • Прямая ЭКГ, внутриматочное давление
Параметры матери
  • Пульс, ЭКГ матери, неинвазивное АД, SpO2
Технология Smart Pulse
  • Стандарт
Кроссканальная проверка
  • Стандарт
Профиль движений плода
  • Стандарт
Интерфейсы
Интерфейсы
Системный интерфейс (дополнительно)
  • Серийный, локальная сеть
Интерфейсы PS/2
  • Дополнительно
Видео выход
  • Дополнительно
Интерфейс для подключения Avalon CTS
  • Стандарт
Показатели
Показатели
Интерпретация НСТ (дополнительно)
  • До трех частот сердцебиения плода
Таймер НСТ
  • Стандарт
Хранение данных
Хранение данных
Буфер данных
  • До одного час
Вес
Вес
Вес системы
  • <lt/>9,0 кг
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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