Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Надежные характеристики обеспечивают стабильную работу
Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подсоединения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают стабильную работу
Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подсоединения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают стабильную работу
Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подсоединения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный и простото
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Он контролирует частоту сердечных сокращений и матери, и плода, позволяя автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Он контролирует частоту сердечных сокращений и матери, и плода, позволяя автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Он контролирует частоту сердечных сокращений и матери, и плода, позволяя автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM40 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM40 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM40 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Интеллектуальные датчики || Интуитивно понятный и простото
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
Интерпретация нестрессового теста || Улучшенная поддержка принятия
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный и простото
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Встроенная интерпретация НСТ – это приложение для поддержки принятия клинических решений во время дородового периода. Она позволяет повысить эффективность за счет автоматической выборки графиков, требующих более тщательного анализа акушером.
Возможность мониторинга тройни || Универсальность и комфорт
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Опция мониторинга тройни расширяет клинические возможности
Только серия Avalon может осуществлять мониторирование при тройне с использованием одной и той же частоты ультразвука. Это позволяет применять данный монитор для широкого спектра клинических потребностей.
Надежные характеристики || Поток надежной информации
Надежные характеристики обеспечивают стабильную работу
Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подсоединения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают стабильную работу
Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подсоединения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Надежные характеристики обеспечивают стабильную работу
Avalon FM гарантирует надежность данных благодаря памяти для резервного копирования, работе от батареи и возможности подсоединения к локальной сети. Монитор также оснащен интеллектуальными датчиками и цветным сенсорным экраном.
Большой цветной дисплей с интуитивно ... || Интуитивно понятный и простото
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Большой цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом показывает данные о текущем состоянии мате
Яркий цветной дисплей с крупными цифрами и графиками позволяет просматривать показатели матери и плода.
Технология Smart Pulse || Улучшенная поддержка принятия
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Он контролирует частоту сердечных сокращений и матери, и плода, позволяя автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Он контролирует частоту сердечных сокращений и матери, и плода, позволяя автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Технология Smart Pulse автоматически выявляет совпадения
Технология Smart Pulse обеспечивает кроссканальную проверку. Он контролирует частоту сердечных сокращений и матери, и плода, позволяя автоматически определять пульс матери с помощью датчика Toco MP без необходимости отдельного мониторинга SpO2 или ЭКГ.
Комплектация с дополнительным внешним... || Универсальность и комфорт
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Комплектация с дополнительным внешним сенсорным дисплеем для удобства использования
Дополнительный внешний сенсорный экран может быть размещен там, где его будут легко видеть члены семьи и медицинские работники.
Подключение к IntelliSpace Perinatal || Поток надежной информации
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM40 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM40 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Подключение к IntelliSpace Perinatal для непрерывной заботы о пациенте
Фетальный монитор Avalon FM40 подключается к IntelliSpace Perinatal, акушерской системе наблюдения и управления данными Philips. Данное решение способствует оказанию медицинской помощи на всех этапах - от первого обращения до наблюдения женщины и ребенка после родов.
Интеллектуальные датчики || Интуитивно понятный и простото
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Интеллектуальные датчики упрощают работу
Интеллектуальные датчики имеют функции "автоматическое распознавание" и "поисковый светодиод", которые определяют, какие датчики подсоединены. При подключении экран автоматически отображает данные в нужном формате - это упрощает выполнение задач для медицинских работников.
Различные показатели || Улучшенная поддержка принятия
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
Различные показатели для обеспечения полного контроля состояния пациентки
Дородовой и родовой мониторы регистрируют большое количество показателей. Получаемая информация, включает определение и мониторинг частоты пульса матери; артериальное давление матери; внешний мониторинг частоты сердечных сокращений и движений плода, а также активности матки; обширный набор инвазивных измерений параметров плода, таких как прямая частота сердечных сокращений и давление в матке; а также мониторинг SpO2 у матери.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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