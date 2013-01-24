Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения для просмотра данных практически в любых услов

Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Аппарат является отличным решением для отделения интенсивной терапии новорожденных. Яркость дисплея может увеличиваться или снижаться в зависимости от внешних условий, за счет чего аппарат можно применять при выхаживании* в отделениях для новорожденных.