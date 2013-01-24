IntelliVue MX400 обеспечивает достоверный мониторинг, выполнен в компактном корпусе и удобен для переноски. Аппарат оперативно предоставляет необходимую информацию, что позволяет расставить приоритеты при оказании помощи нескольким пациентам одновременно.
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Сенсорный широкоформатный экран с диа... || Необходимая информация с перво
Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 9 дюймов для удобства просмотра данных
Находите необходимые данные незамедлительно на сенсорном 9-дюймовом экране. Удобный и простой интерфейс мониторов IntelliVue позволяет уделять больше внимания оказанию помощи пациентам вместо того, чтобы тратить время на освоение устройства.
Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 9 дюймов для удобства просмотра данных
Находите необходимые данные незамедлительно на сенсорном 9-дюймовом экране. Удобный и простой интерфейс мониторов IntelliVue позволяет уделять больше внимания оказанию помощи пациентам вместо того, чтобы тратить время на освоение устройства.
Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 9 дюймов для удобства просмотра данных
Находите необходимые данные незамедлительно на сенсорном 9-дюймовом экране. Удобный и простой интерфейс мониторов IntelliVue позволяет уделять больше внимания оказанию помощи пациентам вместо того, чтобы тратить время на освоение устройства.
Настройка яркости в зависимости от вн... || Удобная организация рабочего п
Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения для просмотра данных практически в любых услов
Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Аппарат является отличным решением для отделения интенсивной терапии новорожденных. Яркость дисплея может увеличиваться или снижаться в зависимости от внешних условий, за счет чего аппарат можно применять при выхаживании* в отделениях для новорожденных.
Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения для просмотра данных практически в любых услов
Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Аппарат является отличным решением для отделения интенсивной терапии новорожденных. Яркость дисплея может увеличиваться или снижаться в зависимости от внешних условий, за счет чего аппарат можно применять при выхаживании* в отделениях для новорожденных.
Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения для просмотра данных практически в любых услов
Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Аппарат является отличным решением для отделения интенсивной терапии новорожденных. Яркость дисплея может увеличиваться или снижаться в зависимости от внешних условий, за счет чего аппарат можно применять при выхаживании* в отделениях для новорожденных.
Возможности подключения || Легкий обмен данными
Возможности подключения позволяют эффективно использовать систему электронных медицинских карт
Использование IntelliVue MX400 повышает экономическую эффективность инвестиций благодаря загрузке данных в клинические информационные системы, что позволяет создать подробные электронные медицинские карты. Это также способствует сокращению затрат и облегчает подключение прикроватных мониторов к подходящей системе электронных медицинских карт. Дополнительная система интерфейсов Philips IntelliBridge** позволяет осуществить это без дополнительных устройств и сервера консолидации данных.
Возможности подключения позволяют эффективно использовать систему электронных медицинских карт
Использование IntelliVue MX400 повышает экономическую эффективность инвестиций благодаря загрузке данных в клинические информационные системы, что позволяет создать подробные электронные медицинские карты. Это также способствует сокращению затрат и облегчает подключение прикроватных мониторов к подходящей системе электронных медицинских карт. Дополнительная система интерфейсов Philips IntelliBridge** позволяет осуществить это без дополнительных устройств и сервера консолидации данных.
Возможности подключения позволяют эффективно использовать систему электронных медицинских карт
Использование IntelliVue MX400 повышает экономическую эффективность инвестиций благодаря загрузке данных в клинические информационные системы, что позволяет создать подробные электронные медицинские карты. Это также способствует сокращению затрат и облегчает подключение прикроватных мониторов к подходящей системе электронных медицинских карт. Дополнительная система интерфейсов Philips IntelliBridge** позволяет осуществить это без дополнительных устройств и сервера консолидации данных.
Высокотехнологичные клинические решен... || Необходимая информация с перво
Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
Монитор IntelliVue MX400 обладает встроенными клиническими инструментами, благодаря которым можно обобщать и визуализировать комплекс медицинских данных и выявлять взаимосвязь между ними. Множество потоков информации объединяются на одном экране в интуитивно понятном формате.
Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
Монитор IntelliVue MX400 обладает встроенными клиническими инструментами, благодаря которым можно обобщать и визуализировать комплекс медицинских данных и выявлять взаимосвязь между ними. Множество потоков информации объединяются на одном экране в интуитивно понятном формате.
Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
Монитор IntelliVue MX400 обладает встроенными клиническими инструментами, благодаря которым можно обобщать и визуализировать комплекс медицинских данных и выявлять взаимосвязь между ними. Множество потоков информации объединяются на одном экране в интуитивно понятном формате.
Высокотехнологичные функции || Удобная организация рабочего п
Высокотехнологичные функции позволяют внедрить мониторинг в регулярные рабочие процессы
Современный рабочий процесс должен быть подготовлен к мгновенным изменениям. IntelliVue MX400 отвечает большинству требований к мониторингу при оказании медицинской помощи различной сложности или при изменении состояния пациента. Аппарат поддерживает мультиизмерительный модуль Philips, а также модуль IntelliVue X2 и расширение сервера МИС и предназначен для упрощения клинических рабочих процессов. Благодаря возможности IntelliVue MX400 подключаться к другим прикроватным устройствам** нет необходимости в концентраторе прикроватных устройств или интерфейсном сервере.
Высокотехнологичные функции позволяют внедрить мониторинг в регулярные рабочие процессы
Современный рабочий процесс должен быть подготовлен к мгновенным изменениям. IntelliVue MX400 отвечает большинству требований к мониторингу при оказании медицинской помощи различной сложности или при изменении состояния пациента. Аппарат поддерживает мультиизмерительный модуль Philips, а также модуль IntelliVue X2 и расширение сервера МИС и предназначен для упрощения клинических рабочих процессов. Благодаря возможности IntelliVue MX400 подключаться к другим прикроватным устройствам** нет необходимости в концентраторе прикроватных устройств или интерфейсном сервере.
Высокотехнологичные функции позволяют внедрить мониторинг в регулярные рабочие процессы
Современный рабочий процесс должен быть подготовлен к мгновенным изменениям. IntelliVue MX400 отвечает большинству требований к мониторингу при оказании медицинской помощи различной сложности или при изменении состояния пациента. Аппарат поддерживает мультиизмерительный модуль Philips, а также модуль IntelliVue X2 и расширение сервера МИС и предназначен для упрощения клинических рабочих процессов. Благодаря возможности IntelliVue MX400 подключаться к другим прикроватным устройствам** нет необходимости в концентраторе прикроватных устройств или интерфейсном сервере.
Портативная конструкция || Удобная организация рабочего п
Портативная конструкция для проведения мобильного мониторинга
Отделениям экстренной медицинской помощи, процедурным кабинетам и хирургическим центрам приходится справляться с постоянным потоком пациентов. Монитор IntelliVue MX400 оснащен встроенной ручкой и может работать от батареи. Он достаточно надежен для применения в сложных ситуациях при внутрибольничной транспортировке, компактен и удобен для перемещения.
Портативная конструкция для проведения мобильного мониторинга
Отделениям экстренной медицинской помощи, процедурным кабинетам и хирургическим центрам приходится справляться с постоянным потоком пациентов. Монитор IntelliVue MX400 оснащен встроенной ручкой и может работать от батареи. Он достаточно надежен для применения в сложных ситуациях при внутрибольничной транспортировке, компактен и удобен для перемещения.
Портативная конструкция для проведения мобильного мониторинга
Отделениям экстренной медицинской помощи, процедурным кабинетам и хирургическим центрам приходится справляться с постоянным потоком пациентов. Монитор IntelliVue MX400 оснащен встроенной ручкой и может работать от батареи. Он достаточно надежен для применения в сложных ситуациях при внутрибольничной транспортировке, компактен и удобен для перемещения.
Сенсорный широкоформатный экран с диа... || Необходимая информация с перво
Настройка яркости в зависимости от вн... || Удобная организация рабочего п
Возможности подключения || Легкий обмен данными
Высокотехнологичные клинические решен... || Необходимая информация с перво
Сенсорный широкоформатный экран с диа... || Необходимая информация с перво
Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 9 дюймов для удобства просмотра данных
Находите необходимые данные незамедлительно на сенсорном 9-дюймовом экране. Удобный и простой интерфейс мониторов IntelliVue позволяет уделять больше внимания оказанию помощи пациентам вместо того, чтобы тратить время на освоение устройства.
Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 9 дюймов для удобства просмотра данных
Находите необходимые данные незамедлительно на сенсорном 9-дюймовом экране. Удобный и простой интерфейс мониторов IntelliVue позволяет уделять больше внимания оказанию помощи пациентам вместо того, чтобы тратить время на освоение устройства.
Сенсорный широкоформатный экран с диагональю 9 дюймов для удобства просмотра данных
Находите необходимые данные незамедлительно на сенсорном 9-дюймовом экране. Удобный и простой интерфейс мониторов IntelliVue позволяет уделять больше внимания оказанию помощи пациентам вместо того, чтобы тратить время на освоение устройства.
Настройка яркости в зависимости от вн... || Удобная организация рабочего п
Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения для просмотра данных практически в любых услов
Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Аппарат является отличным решением для отделения интенсивной терапии новорожденных. Яркость дисплея может увеличиваться или снижаться в зависимости от внешних условий, за счет чего аппарат можно применять при выхаживании* в отделениях для новорожденных.
Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения для просмотра данных практически в любых услов
Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Аппарат является отличным решением для отделения интенсивной терапии новорожденных. Яркость дисплея может увеличиваться или снижаться в зависимости от внешних условий, за счет чего аппарат можно применять при выхаживании* в отделениях для новорожденных.
Настройка яркости в зависимости от внешнего освещения для просмотра данных практически в любых услов
Дисплей с датчиком интенсивности окружающего освещения автоматически изменяет настройки яркости, что позволяет пользоваться им практически в любых условиях. Аппарат является отличным решением для отделения интенсивной терапии новорожденных. Яркость дисплея может увеличиваться или снижаться в зависимости от внешних условий, за счет чего аппарат можно применять при выхаживании* в отделениях для новорожденных.
Возможности подключения || Легкий обмен данными
Возможности подключения позволяют эффективно использовать систему электронных медицинских карт
Использование IntelliVue MX400 повышает экономическую эффективность инвестиций благодаря загрузке данных в клинические информационные системы, что позволяет создать подробные электронные медицинские карты. Это также способствует сокращению затрат и облегчает подключение прикроватных мониторов к подходящей системе электронных медицинских карт. Дополнительная система интерфейсов Philips IntelliBridge** позволяет осуществить это без дополнительных устройств и сервера консолидации данных.
Возможности подключения позволяют эффективно использовать систему электронных медицинских карт
Использование IntelliVue MX400 повышает экономическую эффективность инвестиций благодаря загрузке данных в клинические информационные системы, что позволяет создать подробные электронные медицинские карты. Это также способствует сокращению затрат и облегчает подключение прикроватных мониторов к подходящей системе электронных медицинских карт. Дополнительная система интерфейсов Philips IntelliBridge** позволяет осуществить это без дополнительных устройств и сервера консолидации данных.
Возможности подключения позволяют эффективно использовать систему электронных медицинских карт
Использование IntelliVue MX400 повышает экономическую эффективность инвестиций благодаря загрузке данных в клинические информационные системы, что позволяет создать подробные электронные медицинские карты. Это также способствует сокращению затрат и облегчает подключение прикроватных мониторов к подходящей системе электронных медицинских карт. Дополнительная система интерфейсов Philips IntelliBridge** позволяет осуществить это без дополнительных устройств и сервера консолидации данных.
Высокотехнологичные клинические решен... || Необходимая информация с перво
Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
Монитор IntelliVue MX400 обладает встроенными клиническими инструментами, благодаря которым можно обобщать и визуализировать комплекс медицинских данных и выявлять взаимосвязь между ними. Множество потоков информации объединяются на одном экране в интуитивно понятном формате.
Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
Монитор IntelliVue MX400 обладает встроенными клиническими инструментами, благодаря которым можно обобщать и визуализировать комплекс медицинских данных и выявлять взаимосвязь между ними. Множество потоков информации объединяются на одном экране в интуитивно понятном формате.
Высокотехнологичные клинические решения для обобщения и визуализации данных
Монитор IntelliVue MX400 обладает встроенными клиническими инструментами, благодаря которым можно обобщать и визуализировать комплекс медицинских данных и выявлять взаимосвязь между ними. Множество потоков информации объединяются на одном экране в интуитивно понятном формате.
Высокотехнологичные функции || Удобная организация рабочего п
Высокотехнологичные функции позволяют внедрить мониторинг в регулярные рабочие процессы
Современный рабочий процесс должен быть подготовлен к мгновенным изменениям. IntelliVue MX400 отвечает большинству требований к мониторингу при оказании медицинской помощи различной сложности или при изменении состояния пациента. Аппарат поддерживает мультиизмерительный модуль Philips, а также модуль IntelliVue X2 и расширение сервера МИС и предназначен для упрощения клинических рабочих процессов. Благодаря возможности IntelliVue MX400 подключаться к другим прикроватным устройствам** нет необходимости в концентраторе прикроватных устройств или интерфейсном сервере.
Высокотехнологичные функции позволяют внедрить мониторинг в регулярные рабочие процессы
Современный рабочий процесс должен быть подготовлен к мгновенным изменениям. IntelliVue MX400 отвечает большинству требований к мониторингу при оказании медицинской помощи различной сложности или при изменении состояния пациента. Аппарат поддерживает мультиизмерительный модуль Philips, а также модуль IntelliVue X2 и расширение сервера МИС и предназначен для упрощения клинических рабочих процессов. Благодаря возможности IntelliVue MX400 подключаться к другим прикроватным устройствам** нет необходимости в концентраторе прикроватных устройств или интерфейсном сервере.
Высокотехнологичные функции позволяют внедрить мониторинг в регулярные рабочие процессы
Современный рабочий процесс должен быть подготовлен к мгновенным изменениям. IntelliVue MX400 отвечает большинству требований к мониторингу при оказании медицинской помощи различной сложности или при изменении состояния пациента. Аппарат поддерживает мультиизмерительный модуль Philips, а также модуль IntelliVue X2 и расширение сервера МИС и предназначен для упрощения клинических рабочих процессов. Благодаря возможности IntelliVue MX400 подключаться к другим прикроватным устройствам** нет необходимости в концентраторе прикроватных устройств или интерфейсном сервере.
Портативная конструкция || Удобная организация рабочего п
Портативная конструкция для проведения мобильного мониторинга
Отделениям экстренной медицинской помощи, процедурным кабинетам и хирургическим центрам приходится справляться с постоянным потоком пациентов. Монитор IntelliVue MX400 оснащен встроенной ручкой и может работать от батареи. Он достаточно надежен для применения в сложных ситуациях при внутрибольничной транспортировке, компактен и удобен для перемещения.
Портативная конструкция для проведения мобильного мониторинга
Отделениям экстренной медицинской помощи, процедурным кабинетам и хирургическим центрам приходится справляться с постоянным потоком пациентов. Монитор IntelliVue MX400 оснащен встроенной ручкой и может работать от батареи. Он достаточно надежен для применения в сложных ситуациях при внутрибольничной транспортировке, компактен и удобен для перемещения.
Портативная конструкция для проведения мобильного мониторинга
Отделениям экстренной медицинской помощи, процедурным кабинетам и хирургическим центрам приходится справляться с постоянным потоком пациентов. Монитор IntelliVue MX400 оснащен встроенной ручкой и может работать от батареи. Он достаточно надежен для применения в сложных ситуациях при внутрибольничной транспортировке, компактен и удобен для перемещения.
Риски, связанные с продуктом
*Алтимер Л. и Филлипс, Р. (2013) Интеграционная модель выхаживания новорожденных: семь основных мер защиты нервной системы при семейно-ориентированном выхаживании. Журнал «Обзоры сестринского ухода за грудными детьми и новорожденными, 13(1): 9-22
**Требуе(ю)тся порт(ы) интерфейса IntelliBridge. Совместимость устройств можно проверить в текущем списке совместимых внешних устройств IntelliBridge EC10.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
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