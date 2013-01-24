Решение для беспроводного фетального мониторинга Philips Avalon CL помогает оптимизировать рабочее пространство за счет уменьшения количества кабелей в акушерском отделении и расширяет возможности измерений, которые позволяют оценивать даже частоту сердечных сокращений у тройни.
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Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери
Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери
Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери
Мониторинг двойни, тройни и матери
Мониторинг двойни, тройни и матери
Мониторинг двойни, тройни и матери
Беспроводные технологии в акушерском отделении
Беспроводные технологии в акушерском отделении
Беспроводные технологии в акушерском отделении
Три типа датчиков
Три типа датчиков
Три типа датчиков
Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери
Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери
Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери
Мониторинг двойни, тройни и матери
Мониторинг двойни, тройни и матери
Мониторинг двойни, тройни и матери
Беспроводные технологии в акушерском отделении
Беспроводные технологии в акушерском отделении
Беспроводные технологии в акушерском отделении
Три типа датчиков
Три типа датчиков
Три типа датчиков
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Мониторы матери и плода Avalon – первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Она отдельно измеряет ЧСС матери и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Он отдельно измеряет ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
Переглянути виріб
Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
Переглянути виріб
Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
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Philips IntelliSpace Perinatal - решение для управления данными в акушерстве, которое разработано для полноценного охвата цикла оказания помощи пациентам от первого обращения до родов и контрольного наблюдения после них.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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