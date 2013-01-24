Мониторинг двойни, тройни и матери

Avalon CL поддерживает стандартные измерения и обеспечивает непрерывный беспроводной мониторинг частоты сердечных сокращений плодов у двойни и тройни, а также неинвазивного АД и SpO2 у матери. Запатентованная технология Smart Pulse может определять совпадение частоты сердечных сокращений, автоматически сравнивая пульс матери и ЧСС плода, обеспечивая необходимый контроль.