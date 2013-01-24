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Avalon CL

Беспроводная система фетального мониторинга

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Решение для беспроводного фетального мониторинга Philips Avalon CL помогает оптимизировать рабочее пространство за счет уменьшения количества кабелей в акушерском отделении и расширяет возможности измерений, которые позволяют оценивать даже частоту сердечных сокращений у тройни.

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Особенности
Отсутствие проводов обеспечивает своб... || Беспроводной фетальный монитор

Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери

Avalon CL поможет сделать роды более комфортными, не влияя на качество фетального мониторинга. Система позволяет матери свободно двигаться, а также выбирать различные способы родов. Отсутствие необходимости подключения проводов позволяет клиницистам сосредоточиться на создании комфортных условий для пациентки.

Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери

Avalon CL поможет сделать роды более комфортными, не влияя на качество фетального мониторинга. Система позволяет матери свободно двигаться, а также выбирать различные способы родов. Отсутствие необходимости подключения проводов позволяет клиницистам сосредоточиться на создании комфортных условий для пациентки.

Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери

Avalon CL поможет сделать роды более комфортными, не влияя на качество фетального мониторинга. Система позволяет матери свободно двигаться, а также выбирать различные способы родов. Отсутствие необходимости подключения проводов позволяет клиницистам сосредоточиться на создании комфортных условий для пациентки.
Мониторинг двойни, тройни и матери. || Мониторинг двойни, тройни и ма

Мониторинг двойни, тройни и матери

Avalon CL поддерживает стандартные измерения и обеспечивает непрерывный беспроводной мониторинг частоты сердечных сокращений плодов у двойни и тройни, а также неинвазивного АД и SpO2 у матери. Запатентованная технология Smart Pulse может определять совпадение частоты сердечных сокращений, автоматически сравнивая пульс матери и ЧСС плода, обеспечивая необходимый контроль.

Мониторинг двойни, тройни и матери

Avalon CL поддерживает стандартные измерения и обеспечивает непрерывный беспроводной мониторинг частоты сердечных сокращений плодов у двойни и тройни, а также неинвазивного АД и SpO2 у матери. Запатентованная технология Smart Pulse может определять совпадение частоты сердечных сокращений, автоматически сравнивая пульс матери и ЧСС плода, обеспечивая необходимый контроль.

Мониторинг двойни, тройни и матери

Avalon CL поддерживает стандартные измерения и обеспечивает непрерывный беспроводной мониторинг частоты сердечных сокращений плодов у двойни и тройни, а также неинвазивного АД и SpO2 у матери. Запатентованная технология Smart Pulse может определять совпадение частоты сердечных сокращений, автоматически сравнивая пульс матери и ЧСС плода, обеспечивая необходимый контроль.
Беспроводные технологии в акушерском ... || Часть беспроводного акушерског

Беспроводные технологии в акушерском отделении

Avalon CL поддерживает работу с фетальными мониторами Avalon. Беспроводные датчики передают показатели матери и плода на фетальный монитор через базовую станцию, с которой информация может направляться в систему управления данными IntelliSpace Perinatal.

Беспроводные технологии в акушерском отделении

Avalon CL поддерживает работу с фетальными мониторами Avalon. Беспроводные датчики передают показатели матери и плода на фетальный монитор через базовую станцию, с которой информация может направляться в систему управления данными IntelliSpace Perinatal.

Беспроводные технологии в акушерском отделении

Avalon CL поддерживает работу с фетальными мониторами Avalon. Беспроводные датчики передают показатели матери и плода на фетальный монитор через базовую станцию, с которой информация может направляться в систему управления данными IntelliSpace Perinatal.
Три типа датчиков || Выбор датчика

Три типа датчиков

Доступны три типа беспроводных датчиков. Ультразвуковой передатчик измеряет частоту сердечных сокращений и регистрирует движения плода. Датчик Toco+MP измеряет активность матки, пульс и ЭКГ матери, ЭКГ плода или внутриматочное давление. Датчик ЭКГ/внутриматочного давления измеряет ЭКГ матери или плода или внутриматочное давление.

Три типа датчиков

Доступны три типа беспроводных датчиков. Ультразвуковой передатчик измеряет частоту сердечных сокращений и регистрирует движения плода. Датчик Toco+MP измеряет активность матки, пульс и ЭКГ матери, ЭКГ плода или внутриматочное давление. Датчик ЭКГ/внутриматочного давления измеряет ЭКГ матери или плода или внутриматочное давление.

Три типа датчиков

Доступны три типа беспроводных датчиков. Ультразвуковой передатчик измеряет частоту сердечных сокращений и регистрирует движения плода. Датчик Toco+MP измеряет активность матки, пульс и ЭКГ матери, ЭКГ плода или внутриматочное давление. Датчик ЭКГ/внутриматочного давления измеряет ЭКГ матери или плода или внутриматочное давление.
  • Отсутствие проводов обеспечивает своб... || Беспроводной фетальный монитор
  • Мониторинг двойни, тройни и матери. || Мониторинг двойни, тройни и ма
  • Беспроводные технологии в акушерском ... || Часть беспроводного акушерског
  • Три типа датчиков || Выбор датчика
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Отсутствие проводов обеспечивает своб... || Беспроводной фетальный монитор

Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери

Avalon CL поможет сделать роды более комфортными, не влияя на качество фетального мониторинга. Система позволяет матери свободно двигаться, а также выбирать различные способы родов. Отсутствие необходимости подключения проводов позволяет клиницистам сосредоточиться на создании комфортных условий для пациентки.

Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери

Avalon CL поможет сделать роды более комфортными, не влияя на качество фетального мониторинга. Система позволяет матери свободно двигаться, а также выбирать различные способы родов. Отсутствие необходимости подключения проводов позволяет клиницистам сосредоточиться на создании комфортных условий для пациентки.

Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений матери

Avalon CL поможет сделать роды более комфортными, не влияя на качество фетального мониторинга. Система позволяет матери свободно двигаться, а также выбирать различные способы родов. Отсутствие необходимости подключения проводов позволяет клиницистам сосредоточиться на создании комфортных условий для пациентки.
Мониторинг двойни, тройни и матери. || Мониторинг двойни, тройни и ма

Мониторинг двойни, тройни и матери

Avalon CL поддерживает стандартные измерения и обеспечивает непрерывный беспроводной мониторинг частоты сердечных сокращений плодов у двойни и тройни, а также неинвазивного АД и SpO2 у матери. Запатентованная технология Smart Pulse может определять совпадение частоты сердечных сокращений, автоматически сравнивая пульс матери и ЧСС плода, обеспечивая необходимый контроль.

Мониторинг двойни, тройни и матери

Avalon CL поддерживает стандартные измерения и обеспечивает непрерывный беспроводной мониторинг частоты сердечных сокращений плодов у двойни и тройни, а также неинвазивного АД и SpO2 у матери. Запатентованная технология Smart Pulse может определять совпадение частоты сердечных сокращений, автоматически сравнивая пульс матери и ЧСС плода, обеспечивая необходимый контроль.

Мониторинг двойни, тройни и матери

Avalon CL поддерживает стандартные измерения и обеспечивает непрерывный беспроводной мониторинг частоты сердечных сокращений плодов у двойни и тройни, а также неинвазивного АД и SpO2 у матери. Запатентованная технология Smart Pulse может определять совпадение частоты сердечных сокращений, автоматически сравнивая пульс матери и ЧСС плода, обеспечивая необходимый контроль.
Беспроводные технологии в акушерском ... || Часть беспроводного акушерског

Беспроводные технологии в акушерском отделении

Avalon CL поддерживает работу с фетальными мониторами Avalon. Беспроводные датчики передают показатели матери и плода на фетальный монитор через базовую станцию, с которой информация может направляться в систему управления данными IntelliSpace Perinatal.

Беспроводные технологии в акушерском отделении

Avalon CL поддерживает работу с фетальными мониторами Avalon. Беспроводные датчики передают показатели матери и плода на фетальный монитор через базовую станцию, с которой информация может направляться в систему управления данными IntelliSpace Perinatal.

Беспроводные технологии в акушерском отделении

Avalon CL поддерживает работу с фетальными мониторами Avalon. Беспроводные датчики передают показатели матери и плода на фетальный монитор через базовую станцию, с которой информация может направляться в систему управления данными IntelliSpace Perinatal.
Три типа датчиков || Выбор датчика

Три типа датчиков

Доступны три типа беспроводных датчиков. Ультразвуковой передатчик измеряет частоту сердечных сокращений и регистрирует движения плода. Датчик Toco+MP измеряет активность матки, пульс и ЭКГ матери, ЭКГ плода или внутриматочное давление. Датчик ЭКГ/внутриматочного давления измеряет ЭКГ матери или плода или внутриматочное давление.

Три типа датчиков

Доступны три типа беспроводных датчиков. Ультразвуковой передатчик измеряет частоту сердечных сокращений и регистрирует движения плода. Датчик Toco+MP измеряет активность матки, пульс и ЭКГ матери, ЭКГ плода или внутриматочное давление. Датчик ЭКГ/внутриматочного давления измеряет ЭКГ матери или плода или внутриматочное давление.

Три типа датчиков

Доступны три типа беспроводных датчиков. Ультразвуковой передатчик измеряет частоту сердечных сокращений и регистрирует движения плода. Датчик Toco+MP измеряет активность матки, пульс и ЭКГ матери, ЭКГ плода или внутриматочное давление. Датчик ЭКГ/внутриматочного давления измеряет ЭКГ матери или плода или внутриматочное давление.
Риски, связанные с продуктом
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