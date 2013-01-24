Pinnacle³ SmartEnterprise централизует системы планирования радиотерапии Pinnacle³ и расширяет их возможности. SmartEnterprise повышает доступность, упрощает администрирование системы и позволяет работать, используя удаленный доступ.
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Решение SmartEnterprise разработано с учетом требований к мощности каждого рабочего места с возможностью эффективного выполнения расчетов при нескольких параллельных процессах. Масштабируемость системы при этом практически не ограничена. Плавающие лицензии и смарт-карты улучшают доступность и увеличивают гибкость.
«Тонкие» клиенты
Компактность и простота
Решение SmartEnterprise позволяет получать доступ к системе Pinnacle³ через сетевое устройство с «тонким» клиентом, отображающим интерфейс приложения. К устройству подключаются имеющиеся у пользователя клавиатура, мышь и ЖК-монитор, что обеспечивает создание удобного, экономичного и масштабируемого решения для рабочих мест. Устройства с «тонким» клиентом отличаются компактностью, низким уровнем шума и малым энергопотреблением.
Масштабируемая система
Практически неограниченное наращивание мощности
Централизованный сервер позволяет ускорить установку и обновление программного обеспечения, а также упрощает удаленную диагностику. Масштабируемость системы при этом практически не ограничена. Плавающие лицензии и смарт-карты улучшают доступность и увеличивают гибкость. Кроме того, есть возможность создавать специальные конфигурации на базе оборудования, отвечающего конкретным нуждам.
* Oracle и Java — зарегистрированные товарные знаки компании Oracle и (или) ее дочерних предприятий. Intel и Intel Xeon — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Intel.
Microsoft и Windows — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
Symantec, Netbackup, Backup Exec и Veritas — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Symantec или ее дочерних предприятий в США и других странах.
Прочие названия марок и изделий являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.