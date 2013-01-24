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Pinnacle³ Исключительный интеллект и невероятная эффективность

Pinnacle³ SmartEnterprise

Исключительный интеллект и невероятная эффективность

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Pinnacle³ SmartEnterprise централизует системы планирования радиотерапии Pinnacle³ и расширяет их возможности. SmartEnterprise повышает доступность, упрощает администрирование системы и позволяет работать, используя удаленный доступ.

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