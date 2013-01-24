Pinnacle³ Professional — гибкая серверная система для поддержки Pinnacle³ в клиниках, где установлено от одного до трех линейных ускорителей. Она обеспечивает доступ почти из любой точки пространства и может расширяться по мере необходимости.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Благодаря централизованной обработке данных пользователи могут воспользоваться преимуществами мощного и надежного профессионального сервера. Система Pinnacle³ на платформе Professional символизирует собой точность, гибкость и производительность, которыми отличаются решения компании Philips. Платформу Professional можно расширять по мере роста потребностей и клинических задач.
Плавающие лицензии
Неограниченный доступ
Благодаря плавающим лицензиям пользователи могут получать доступ к системе Pinnacle³ и всем ее приложениям из почти неограниченного количества мест. Теперь обращаться к системе Pinnacle³ можно даже с компьютеров Mac.
Скорость
Повышенная мощность
Платформа Pinnacle³ Professional способна работать на 30% быстрее, чем платформа 810X, что помогает экономить время.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.