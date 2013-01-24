Система GreenLine Achieva 1.5Т — это доступный вариант приобретения и современной системы Achieva с индукцией магнитного поля 1.5 Тл, который объединяет новое оборудование и программное обеспечения с восстановленным сертифицированным магнитом. Откройте для себя первоклассную клиническую эффективность и производительность в течение всего срока службы.
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Восстановленный сертифицированный магнит — сокращение расходов
В данной системе применяется бывший в употреблении и восстановленный сертифицированный магнит, что позволяет извлечь значительные выгоды с меньшими расходами. При этом система снабжается новыми кожухами, столом и электроникой.
Восстановленный сертифицированный магнит — сокращение расходов
В данной системе применяется бывший в употреблении и восстановленный сертифицированный магнит, что позволяет извлечь значительные выгоды с меньшими расходами. При этом система снабжается новыми кожухами, столом и электроникой.
Восстановленный сертифицированный магнит — сокращение расходов
В данной системе применяется бывший в употреблении и восстановленный сертифицированный магнит, что позволяет извлечь значительные выгоды с меньшими расходами. При этом система снабжается новыми кожухами, столом и электроникой.
Технология SENSE || Высочайшая производительность
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, и в результате сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, и в результате сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, и в результате сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
8, 16 или 32 канала || Адаптация к вашим нуждам
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Выберите количество каналов в соответствии с клиническими задачами и объемом исследований. Возможные варианты — 8, 16 или 32 канала.
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Выберите количество каналов в соответствии с клиническими задачами и объемом исследований. Возможные варианты — 8, 16 или 32 канала.
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Выберите количество каналов в соответствии с клиническими задачами и объемом исследований. Возможные варианты — 8, 16 или 32 канала.
Процесс восстановления || Передовые методы восстановлени
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система DiamondSelect восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы DiamondSelect проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система DiamondSelect восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы DiamondSelect проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система DiamondSelect восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы DiamondSelect проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Снижение энергопотребления и компактн... || Рентабельность
Снижение энергопотребления и компактность — сокращение совокупной стоимости владения
Технология PowerSave помогает до 50% снизить энергопотребление. Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Снижение энергопотребления и компактность — сокращение совокупной стоимости владения
Технология PowerSave помогает до 50% снизить энергопотребление. Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Снижение энергопотребления и компактность — сокращение совокупной стоимости владения
Технология PowerSave помогает до 50% снизить энергопотребление. Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Передовые средства визуализации и обр... || Высочайшая производительность
Передовые средства визуализации и обработки данных для повышения производительности
Откройте преимущества рабочей станции Philips MR ExtendedWorkSpace, с помощью которой пользователи смогут готовить, проводить и документировать исследования в любом месте, не занимая лишнего времени на МР-томографе. Рабочая станция поддерживает те же функции просмотра и обработки, что и консоль томографа, а также предлагает пакет дополнительных приложений.
Передовые средства визуализации и обработки данных для повышения производительности
Откройте преимущества рабочей станции Philips MR ExtendedWorkSpace, с помощью которой пользователи смогут готовить, проводить и документировать исследования в любом месте, не занимая лишнего времени на МР-томографе. Рабочая станция поддерживает те же функции просмотра и обработки, что и консоль томографа, а также предлагает пакет дополнительных приложений.
Передовые средства визуализации и обработки данных для повышения производительности
Откройте преимущества рабочей станции Philips MR ExtendedWorkSpace, с помощью которой пользователи смогут готовить, проводить и документировать исследования в любом месте, не занимая лишнего времени на МР-томографе. Рабочая станция поддерживает те же функции просмотра и обработки, что и консоль томографа, а также предлагает пакет дополнительных приложений.
Выбор градиентной системы || Адаптация к вашим нуждам
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Данная система доступна также в комплектации с мощными градиентными усилителями Pulsar HP. Они обеспечивают высокую производительность и качество обследования за счет амплитуды градиентного поля до 33 мТл/м и скорости нарастания до 122 мТл/м/мс.
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Данная система доступна также в комплектации с мощными градиентными усилителями Pulsar HP. Они обеспечивают высокую производительность и качество обследования за счет амплитуды градиентного поля до 33 мТл/м и скорости нарастания до 122 мТл/м/мс.
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Данная система доступна также в комплектации с мощными градиентными усилителями Pulsar HP. Они обеспечивают высокую производительность и качество обследования за счет амплитуды градиентного поля до 33 мТл/м и скорости нарастания до 122 мТл/м/мс.
Программа, отмеченная наградами || Передовые методы восстановлени
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем DiamondSelect и вниманию к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем DiamondSelect и вниманию к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем DiamondSelect и вниманию к каждой из них.
Восстановленный сертифицированный магнит — сокращение расходов
В данной системе применяется бывший в употреблении и восстановленный сертифицированный магнит, что позволяет извлечь значительные выгоды с меньшими расходами. При этом система снабжается новыми кожухами, столом и электроникой.
Восстановленный сертифицированный магнит — сокращение расходов
В данной системе применяется бывший в употреблении и восстановленный сертифицированный магнит, что позволяет извлечь значительные выгоды с меньшими расходами. При этом система снабжается новыми кожухами, столом и электроникой.
Восстановленный сертифицированный магнит — сокращение расходов
В данной системе применяется бывший в употреблении и восстановленный сертифицированный магнит, что позволяет извлечь значительные выгоды с меньшими расходами. При этом система снабжается новыми кожухами, столом и электроникой.
Технология SENSE || Высочайшая производительность
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, и в результате сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, и в результате сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, и в результате сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
8, 16 или 32 канала || Адаптация к вашим нуждам
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Выберите количество каналов в соответствии с клиническими задачами и объемом исследований. Возможные варианты — 8, 16 или 32 канала.
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Выберите количество каналов в соответствии с клиническими задачами и объемом исследований. Возможные варианты — 8, 16 или 32 канала.
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Выберите количество каналов в соответствии с клиническими задачами и объемом исследований. Возможные варианты — 8, 16 или 32 канала.
Процесс восстановления || Передовые методы восстановлени
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система DiamondSelect восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы DiamondSelect проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система DiamondSelect восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы DiamondSelect проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Восстановленное оборудование не уступает новому
Каждая система DiamondSelect восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы DiamondSelect проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Снижение энергопотребления и компактн... || Рентабельность
Снижение энергопотребления и компактность — сокращение совокупной стоимости владения
Технология PowerSave помогает до 50% снизить энергопотребление. Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Снижение энергопотребления и компактность — сокращение совокупной стоимости владения
Технология PowerSave помогает до 50% снизить энергопотребление. Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Снижение энергопотребления и компактность — сокращение совокупной стоимости владения
Технология PowerSave помогает до 50% снизить энергопотребление. Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Передовые средства визуализации и обр... || Высочайшая производительность
Передовые средства визуализации и обработки данных для повышения производительности
Откройте преимущества рабочей станции Philips MR ExtendedWorkSpace, с помощью которой пользователи смогут готовить, проводить и документировать исследования в любом месте, не занимая лишнего времени на МР-томографе. Рабочая станция поддерживает те же функции просмотра и обработки, что и консоль томографа, а также предлагает пакет дополнительных приложений.
Передовые средства визуализации и обработки данных для повышения производительности
Откройте преимущества рабочей станции Philips MR ExtendedWorkSpace, с помощью которой пользователи смогут готовить, проводить и документировать исследования в любом месте, не занимая лишнего времени на МР-томографе. Рабочая станция поддерживает те же функции просмотра и обработки, что и консоль томографа, а также предлагает пакет дополнительных приложений.
Передовые средства визуализации и обработки данных для повышения производительности
Откройте преимущества рабочей станции Philips MR ExtendedWorkSpace, с помощью которой пользователи смогут готовить, проводить и документировать исследования в любом месте, не занимая лишнего времени на МР-томографе. Рабочая станция поддерживает те же функции просмотра и обработки, что и консоль томографа, а также предлагает пакет дополнительных приложений.
Выбор градиентной системы || Адаптация к вашим нуждам
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Данная система доступна также в комплектации с мощными градиентными усилителями Pulsar HP. Они обеспечивают высокую производительность и качество обследования за счет амплитуды градиентного поля до 33 мТл/м и скорости нарастания до 122 мТл/м/мс.
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Данная система доступна также в комплектации с мощными градиентными усилителями Pulsar HP. Они обеспечивают высокую производительность и качество обследования за счет амплитуды градиентного поля до 33 мТл/м и скорости нарастания до 122 мТл/м/мс.
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Данная система доступна также в комплектации с мощными градиентными усилителями Pulsar HP. Они обеспечивают высокую производительность и качество обследования за счет амплитуды градиентного поля до 33 мТл/м и скорости нарастания до 122 мТл/м/мс.
Программа, отмеченная наградами || Передовые методы восстановлени
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем DiamondSelect и вниманию к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем DiamondSelect и вниманию к каждой из них.
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем DiamondSelect и вниманию к каждой из них.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.