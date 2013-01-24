Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

WeeSpecs Маска для фототерапии

WeeSpecs Supreme

Маска для фототерапии

Найти похожие продукты

Маска WeeSpecs Supreme выполнена из инновационных материалов и обладает исключительными светоизоляционными характеристиками. На сегодняшний день это наиболее современная маска для фототерапии, подходящая даже для самых маленьких детей.

Свяжитесь с нами
Особенности
Уникальная конструкция || Исключительная защита

Уникальная конструкция обеспечивает надежную защиту

Маска для фототерапии WeeSpecs Supreme обладает анатомической формой очков. Она изготавливается из темной ткани, которая обеспечивает отличную защиту от света, не оказывая давления на глаза.
Мягкий дышащий пеноматериал || Комфорт и нежность

Мягкий дышащий пеноматериал

Мягкий дышащий пеноматериал маски WeeSpecs надежно удерживает ее на лице ребенка, предотвращая смещение маски во время процедуры.
  • Уникальная конструкция || Исключительная защита
  • Мягкий дышащий пеноматериал || Комфорт и нежность
See all features
Уникальная конструкция || Исключительная защита

Уникальная конструкция обеспечивает надежную защиту

Маска для фототерапии WeeSpecs Supreme обладает анатомической формой очков. Она изготавливается из темной ткани, которая обеспечивает отличную защиту от света, не оказывая давления на глаза.
Мягкий дышащий пеноматериал || Комфорт и нежность

Мягкий дышащий пеноматериал

Мягкий дышащий пеноматериал маски WeeSpecs надежно удерживает ее на лице ребенка, предотвращая смещение маски во время процедуры.
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.