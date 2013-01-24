WeeSpecs

Маска WeeSpecs изготовлена из мягкого гипоаллергенного материала, благодаря чему ее размер может быть отрегулирован в зависимости от обхвата головы. Специальные очки предназначены для использования при фототерапии и позволяют ребенку открывать и закрывать глаза во время процедуры, что делает ее более комфортной.

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