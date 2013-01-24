Маска WeeSpecs Supreme выполнена из инновационных материалов и обладает исключительными светоизоляционными характеристиками. На сегодняшний день это наиболее современная маска для фототерапии, подходящая даже для самых маленьких детей.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.