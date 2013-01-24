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BiPAP S/T Аппарат неинвазивной вентиляции легких

BiPAP S/T

Аппарат неинвазивной вентиляции легких

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Созданный на платформе System One аппарат для неинвазивной вентиляции легких BiPAP S/T от Philips Respironics сочетает в себе понятный пользовательский интерфейс и встроенный подогреваемый увлажнитель, обеспечивающий простую установку и эксплуатацию оборудования.

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Особенности
Два механизма активации

Два механизма активации для проведения эффективной терапии

Двухуровневая активация спонтанной вентиляции (S) или спонтанной/контролируемой по времени вентиляции (S/T) включаются при необходимости или автоматически для проведения назначенной терапии.
Технология Bi-Flex

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию более похожей на естественное дыхание благодаря сбросу давления в трех критических точках дыхательного цикла.
ПО для управления вентиляцией легких и создания отчетов Direct View

ПО для управления вентиляцией легких и создания отчетов Direct View для контроля дыхания пациента

ПО обеспечивает сбор, хранение и анализ данных и оптимизирует отчетность, позволяя выявить настройки, необходимые для эффективного лечения и ухода за пациентами. DirectView помогает клиницистам выбирать и настраивать параметры, экспортировать данные в большинство статистических приложений в открытом формате.
Клинически испытанные алгоритмы

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения

Клинически испытанные алгоритмы, включая настраиваемый EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Нагреваемая гибкая трубка

Нагреваемая трубка обеспечивает большую гибкость и повышает комфорт пациента

Аппарат BiPAP S/T System One оснащен датчиком температуры, который установлен на нагреваемой гибкой трубке, и поддерживает выбранный для пациента уровень влажности, предотвращая образование конденсата. Благодаря этому в случае необходимости пациентам будет обеспечен более высокий уровень влажности.
Возможности подключения

Возможности подключения для передачи данных

Аппарат BiPAP S/T позволяет загружать данные на SD карту, а также на проводные, беспроводные и широкополосные модемы. Он также оснащен встроенной памятью, на которой сохраняется информация о лечении пациента, даже если SD карта не вставлена.
Цифровое автоматическое отслеживание Auto-Trak

Цифровое автоматическое отслеживание Auto-Trak для усовершенствованного определения утечки

Эта технология обеспечивает оптимальную синхронизацию между дыханием пациента и аппаратом, определяет и компенсирует утечку и автоматически регулирует различные механизмы активации и параметры цикла.
Интеграция с System One

Интеграция с System One позволяет использовать широкий ассортимент принадлежностей

Неинвазивный вентилятор BiPAP S/T совместим с семейством продуктов System One, позволяя использовать все принадлежности для лечения нарушений сна и неинвазивных аппаратов ИВЛ Philips Respironics.
Контроль сопротивления System One

Контроль сопротивления System One повышает удобство использования системы

Контроль сопротивления повышает комфорт, обеспечивая оптимальную совместную работу устройства и маски. С помощью простых настроек технологии аппарат способен компенсировать изменяемые параметры сопротивления в зависимости от типа маски. Благодаря этому происходит синхронизация давления и возникает возможность для пациентов пользоваться всеми преимуществами существующих технологий обеспечения комфорта Flex вне зависимости от того, какая маска Philips Respironics используется.

Технические характеристики

Общая система
Общая система
Гарантия
  • Два года (только США)
Инструмент для анализа терапии Compliance meter
  • Распознавание дыхания
Прочее
  • Светящиеся светодиодные индикаторы
Настройка устройства
  • ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Технология сброса давления Flex
  • 0 - 30 (режим S-mode)
Увлажнение
  • Обеспечивается увлажнителем System One 60 Series и увлажнителем с нагреваемым шлангом воздуховода System One 60 Series
Ramp time
  • 4 - EPAP min
Емкость памяти дисплея (минимальная)
  • Соответствует средним значениям VIC за 1, 7 и 30 дней
Вес без увлажнителя
  • 1.36 кг
Диапазон давления
  • EPAP 4 - 25 см H2O; IPAP 4 - 25 см H2O; CPAP 4 - 20 cm H₂O
Емкость памяти SD карты (минимальная)
  • <gt/>1 года
Фильтры
  • Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Частота дыхания
  • 0 - 30 вдохов в минуту
Емкость памяти платы системы (минимальная)
  • до 3 месяцев
Требования к источнику питания
  • 50/60 Гц
Размеры
  • 18 см Д x 14 см Ш x 10 см В
Высотная компенсация
  • Автоматическая
Компоненты, обеспечивающие комфорт
Компоненты, обеспечивающие комфорт
Технология Flex comfort
  • Технология Bi-Flex
Режимы
  • CPAP, S, S/T, PC, T
Сбор данных и генерация отчетов с помощью ПО Encore/DirectView
Сбор данных и генерация отчетов с помощью ПО Encore/DirectView
Улучшенный алгоритм определения событий*
  • Стандартный
Типы использования
  • Стандартный
Возмещение стоимости
  • RAD c backup rate
  • Устройства Philips Respironics с улучшенным алгоритмом определения событий обнаруживают, регистрируют и реагируют (некоторые модели) на такие события, как: индекс апноэ-гипопноэ (AHI), просыпание в результате респираторного усилия (RERA), храп, ограничение потока (FL), утечка, количество случаев обнаружения храпа (VS), обструктивное апноэ дыхательных путей (OA), большая утечка (LL), центральное апноэ (CA), периодическое дыхание (PB) и гипопноэ (H).
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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