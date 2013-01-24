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Доступ к данным в режиме реального вр... || Усовершенствованный процесс на
Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии
Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии
Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии
Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Технология Bi-Flex || Повышенный комфорт
Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента
Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента
Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента
Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Клинически испытанные алгоритмы || Непревзойденное качество терап
Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.
Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.
Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.
Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Технология контроля влажности || Повышенный комфорт
Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии
Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии
Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии
Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Сервовентиляция || Непревзойденное качество терап
Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание
Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание
Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание
Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
Доступ к данным в режиме реального вр... || Усовершенствованный процесс на
Технология Bi-Flex || Повышенный комфорт
Клинически испытанные алгоритмы || Непревзойденное качество терап
Технология контроля влажности || Повышенный комфорт
Доступ к данным в режиме реального вр... || Усовершенствованный процесс на
Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии
Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии
Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии
Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Технология Bi-Flex || Повышенный комфорт
Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента
Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента
Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента
Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Клинически испытанные алгоритмы || Непревзойденное качество терап
Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.
Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.
Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.
Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Технология контроля влажности || Повышенный комфорт
Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии
Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии
Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии
Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Сервовентиляция || Непревзойденное качество терап
Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание
Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание
Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание
Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
технические характеристики
Общая система
Общая система
Ramp time
0 - 45 (с шагом 5 мин.)
Диапазон давления
4 - 25 (EPAP) и 4 - 25 (IPAP) cm H₂O
Технология сброса давления Flex
Технология Bi-Flex
Гарантия
Два года
Давление Ramp start
4 - EPAP (регулируется пациентом) cm H₂O
Размеры без увлажнителя
18 см Д x 14 см Ш x 10 см В
Вес без увлажнителя
1.53 кг
Емкость памяти платы системы (минимальная)
до 6 месяцев
Требования к источнику питания
50/60 Гц
Фильтры
Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Настройка устройства
ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Емкость памяти дисплея (минимальная)
Соответствует средним значениям VIC за 7 и 30 дней
Емкость памяти SD карты (минимальная)
<gt/>1 года
Инструмент для анализа терапии Compliance meter
Распознавание дыхания
Высотная компенсация
Автоматическая
Увлажнение
Интегрирован с нагреваемым увлажнителем System One
Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Настройка устройства
ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Емкость памяти дисплея (минимальная)
Соответствует средним значениям VIC за 7 и 30 дней
Емкость памяти SD карты (минимальная)
<gt/>1 года
Инструмент для анализа терапии Compliance meter
Распознавание дыхания
Высотная компенсация
Автоматическая
Увлажнение
Интегрирован с нагреваемым увлажнителем System One
Прочее
Светящиеся светодиодные индикаторы
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.