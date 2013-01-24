Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.