Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

BiPAP Сервовентилятор

BiPAP AutoSV Advanced

Сервовентилятор

Найти похожие продукты

Простое и эффективное лечение пациентов с нарушениями дыхания во сне

Свяжитесь с нами
Особенности
Доступ к данным в режиме реального вр... || Усовершенствованный процесс на

Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.

Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.

Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Технология Bi-Flex || Повышенный комфорт

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Клинически испытанные алгоритмы || Непревзойденное качество терап

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Технология контроля влажности || Повышенный комфорт

Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии

Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.

Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии

Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.

Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии

Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Сервовентиляция || Непревзойденное качество терап

Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание

Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.

Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание

Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.

Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание

Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.
  • Доступ к данным в режиме реального вр... || Усовершенствованный процесс на
  • Технология Bi-Flex || Повышенный комфорт
  • Клинически испытанные алгоритмы || Непревзойденное качество терап
  • Технология контроля влажности || Повышенный комфорт
Посмотреть все особенности
Доступ к данным в режиме реального вр... || Усовершенствованный процесс на

Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.

Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.

Доступ к данным в режиме реального времени повышает качество и эффективность терапии

Система позволяет ежедневно наблюдать за процессом лечения, предоставляя возможность доступа к данным пациента в режиме реального времени. Вы можете оценивать показания оборудования, проведение терапии и эффективность лечения.
Технология Bi-Flex || Повышенный комфорт

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.

Технология Bi-Flex повышает комфорт пациента

Технология Bi-Flex делает BiPAP-терапию похожей на естественное дыхание, сбрасывая давление в трех критических точках дыхательного цикла.
Клинически испытанные алгоритмы || Непревзойденное качество терап

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.

Клинически испытанные алгоритмы для контроля лечения.

Клинически испытанные алгоритмы, включая инновационный EPAP, позволяют непрерывно контролировать состояние пациента и реагировать на его изменение.
Технология контроля влажности || Повышенный комфорт

Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии

Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.

Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии

Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.

Технология контроля влажности для более эффективной и комфортной терапии

Используется с нагреваемым увлажнителем System One. Система анализирует температуру окружающей среды, относительную влажность и поток дыхания пациента, повышая комфорт и эффективность терапии.
Сервовентиляция || Непревзойденное качество терап

Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание

Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.

Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание

Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.

Сервовентиляция нормализует нестабильное дыхание

Этот алгоритм контролирует пиковую скорость потока и изменяет давление по дыхательным циклам для стабилизации характера дыхания.

технические характеристики

Общая система
Общая система
Ramp time
  • 0 - 45 (с шагом 5 мин.)
Диапазон давления
  • 4 - 25 (EPAP) и 4 - 25 (IPAP) cm H₂O
Технология сброса давления Flex
  • Технология Bi-Flex
Гарантия
  • Два года
Давление Ramp start
  • 4 - EPAP (регулируется пациентом) cm H₂O
Размеры без увлажнителя
  • 18 см Д x 14 см Ш x 10 см В
Вес без увлажнителя
  • 1.53 кг
Емкость памяти платы системы (минимальная)
  • до 6 месяцев
Требования к источнику питания
  • 50/60 Гц
Фильтры
  • Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Настройка устройства
  • ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Емкость памяти дисплея (минимальная)
  • Соответствует средним значениям VIC за 7 и 30 дней
Емкость памяти SD карты (минимальная)
  • <gt/>1 года
Инструмент для анализа терапии Compliance meter
  • Распознавание дыхания
Высотная компенсация
  • Автоматическая
Увлажнение
  • Интегрирован с нагреваемым увлажнителем System One
Прочее
  • Светящиеся светодиодные индикаторы
Общая система
Общая система
Ramp time
  • 0 - 45 (с шагом 5 мин.)
Диапазон давления
  • 4 - 25 (EPAP) и 4 - 25 (IPAP) cm H₂O
Посмотреть все характеристики
Общая система
Общая система
Ramp time
  • 0 - 45 (с шагом 5 мин.)
Диапазон давления
  • 4 - 25 (EPAP) и 4 - 25 (IPAP) cm H₂O
Технология сброса давления Flex
  • Технология Bi-Flex
Гарантия
  • Два года
Давление Ramp start
  • 4 - EPAP (регулируется пациентом) cm H₂O
Размеры без увлажнителя
  • 18 см Д x 14 см Ш x 10 см В
Вес без увлажнителя
  • 1.53 кг
Емкость памяти платы системы (минимальная)
  • до 6 месяцев
Требования к источнику питания
  • 50/60 Гц
Фильтры
  • Поролоновый фильтр и дополнительный фильтр для ультратонкой очистки
Настройка устройства
  • ЖК-экран/ролик управления/кнопки
Емкость памяти дисплея (минимальная)
  • Соответствует средним значениям VIC за 7 и 30 дней
Емкость памяти SD карты (минимальная)
  • <gt/>1 года
Инструмент для анализа терапии Compliance meter
  • Распознавание дыхания
Высотная компенсация
  • Автоматическая
Увлажнение
  • Интегрирован с нагреваемым увлажнителем System One
Прочее
  • Светящиеся светодиодные индикаторы
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.