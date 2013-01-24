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HeartStart Программное обеспечение автоматического внешнего дефибриллятора

HeartStart Event Review

Программное обеспечение автоматического внешнего дефибриллятора

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Управляйте данными пациентов, записанными автоматическим внешним дефибриллятором. Загружайте, анализируйте и комментируйте данные пациента и создавайте отчеты для подведения итогов с реанимационной бригадой в HeartStart Event Review.

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Особенности
Анализ реанимационных действий

Получение данных пациента с помощью дефибриллятора

Event Review позволяет загружать данные с дефибриллятора или импортировать события, созданные в Data Messenger. Этот гибкий инструмент поддерживает уникальный рабочий процесс.
Гибкие протоколы

Обзор и анализ реанимационных действий

Анализируйте события дефибриллятора и комментируйте их. После этого используйте отчеты Event Review для инструктирования проводившего реанимацию персонала для улучшения будущих действий. Объединяйте ЭКГ одного и того же пациента с нескольких дефибрилляторов Philips в один отчёт.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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