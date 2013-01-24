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MX16ᴱᵛᵒ КТ

Компьютерный томограф Philips MX16ᴱᵛᵒ способствует развитию оказания медицинской помощи, предлагая отличное качество изображений при низкой лучевой нагрузке, высокую пропускную способность и привлекательную стоимость владения.

Дилеры

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Особенности
Алгоритм EVOEye || Качественные изображения при н

Превосходное качество изображений

Уникальный алгоритм EVOEye компании Philips позволяет получать изображения высокого качества с уменьшенным уровнем шума. Матрица 1024 предоставляет возможность сканирования в высоком разрешении, а алгоритм EVOEye улучшает низкую контрастность.
Трубка MX16ᴱᵛᵒ || Высокая окупаемость

Высокая производительность и долгий срок службы трубки

Трубка томографа MX16ᴱᵛᵒ способна прослужить дольше, чем аналогичные продукты для 16-срезовых томографов этого класса. Кроме того, томограф предлагает расширенный охват при сканировании, не связанном с кардиологией, большой захват изображения при высоком качестве с использованием алгоритма ASTR, а также повышенную скорость реконструкции (до 20 изображений в секунду), что помогает быстрее обслуживать пациентов, сохраняя диагностическую точность.
Компактность || Высокая производительность

Компактность для экономичной установки

Требования к установке этой компактной системы аналогичны требованиям для большинства существующих 1-, 2- и 4-срезовых томографов, при этом система предполагает простую, быструю и экономичную установку.
Технология DoseRight || Качественные изображения при н

Технология DoseRight для эффективного контроля облучения

Технология автоматического выбора анодного тока DoseRight контролирует дозу облучения на основе данных о предстоящем исследовании. Технология модуляции DoseRight автоматически управляет анодным током, усиливая и ослабляя сигнал так, чтобы шум в изображении оставался на одном уровне, контролируя при этом дозу облучения.
Широкий диапазон применения || Высокая окупаемость

Широкий диапазон применения улучшает эффективность

Система MX16ᴱᵛᵒ отлично подходит для всех типовых диагностических и специализированных процедур, включая исследования головного мозга и сосудов, денситометрию, исследование в стоматологии и виртуальную колоноскопию.
Протоколы сканирования для педиатрии || Качественные изображения при н

Протоколы сканирования с низкой лучевой нагрузкой для детей

Специальные протоколы сканирования для педиатрии были разработаны совместно с ведущими детскими клиниками. Они способствуют получению высокоточных изображений при низкой лучевой нагрузке.
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