Высокая производительность и долгий срок службы трубки
Трубка томографа MX16ᴱᵛᵒ способна прослужить дольше, чем аналогичные продукты для 16-срезовых томографов этого класса. Кроме того, томограф предлагает расширенный охват при сканировании, не связанном с кардиологией, большой захват изображения при высоком качестве с использованием алгоритма ASTR, а также повышенную скорость реконструкции (до 20 изображений в секунду), что помогает быстрее обслуживать пациентов, сохраняя диагностическую точность.