Ороназальная одноразовая маска Respironics AF811 обеспечивает комфорт благодаря мягкой гелевой прокладке. Головное крепление CapStrap обеспечивает надежную фиксацию маски и облегчает доступ к лицу пациента.
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Гелевая подушечка с силиконовой прокл... || Повышенный уровень комфорта па
Гелевая подушечка с силиконовой прокладкой обеспечивает максимальный комфорт
Маска Respironics AF811 помогает осуществлять комфортное лечение. Гелевая подушечка равномерно распределяет давление по лицу, а силиконовая прокладка обеспечивает плотное прилегание к чувствительной области переносицы, оказывая минимальное давление.
Гелевая подушечка с силиконовой прокладкой обеспечивает максимальный комфорт
Маска Respironics AF811 помогает осуществлять комфортное лечение. Гелевая подушечка равномерно распределяет давление по лицу, а силиконовая прокладка обеспечивает плотное прилегание к чувствительной области переносицы, оказывая минимальное давление.
Гелевая подушечка с силиконовой прокладкой обеспечивает максимальный комфорт
Маска Respironics AF811 помогает осуществлять комфортное лечение. Гелевая подушечка равномерно распределяет давление по лицу, а силиконовая прокладка обеспечивает плотное прилегание к чувствительной области переносицы, оказывая минимальное давление.
CapStrap || Простота использования
Крепление CapStrap упрощает надевание маски и уход за пациентом
Головное крепление CapStrap не позволяет маске смещаться. Благодаря этому креплению маску можно поднять вверх, открывая лицо пациента, что облегчает стандартный уход за пациентом.
Крепление CapStrap упрощает надевание маски и уход за пациентом
Головное крепление CapStrap не позволяет маске смещаться. Благодаря этому креплению маску можно поднять вверх, открывая лицо пациента, что облегчает стандартный уход за пациентом.
Крепление CapStrap упрощает надевание маски и уход за пациентом
Головное крепление CapStrap не позволяет маске смещаться. Благодаря этому креплению маску можно поднять вверх, открывая лицо пациента, что облегчает стандартный уход за пациентом.
Три размера || Простота использования
Три размера подходят для разных групп пациентов
Три размера подходят для разных групп пациентов.
Три размера подходят для разных групп пациентов
Три размера подходят для разных групп пациентов.
Три размера подходят для разных групп пациентов
Три размера подходят для разных групп пациентов.
Гелевая подушечка с силиконовой прокл... || Повышенный уровень комфорта па
Гелевая подушечка с силиконовой прокл... || Повышенный уровень комфорта па
Гелевая подушечка с силиконовой прокладкой обеспечивает максимальный комфорт
Маска Respironics AF811 помогает осуществлять комфортное лечение. Гелевая подушечка равномерно распределяет давление по лицу, а силиконовая прокладка обеспечивает плотное прилегание к чувствительной области переносицы, оказывая минимальное давление.
Гелевая подушечка с силиконовой прокладкой обеспечивает максимальный комфорт
Маска Respironics AF811 помогает осуществлять комфортное лечение. Гелевая подушечка равномерно распределяет давление по лицу, а силиконовая прокладка обеспечивает плотное прилегание к чувствительной области переносицы, оказывая минимальное давление.
Гелевая подушечка с силиконовой прокладкой обеспечивает максимальный комфорт
Маска Respironics AF811 помогает осуществлять комфортное лечение. Гелевая подушечка равномерно распределяет давление по лицу, а силиконовая прокладка обеспечивает плотное прилегание к чувствительной области переносицы, оказывая минимальное давление.
CapStrap || Простота использования
Крепление CapStrap упрощает надевание маски и уход за пациентом
Головное крепление CapStrap не позволяет маске смещаться. Благодаря этому креплению маску можно поднять вверх, открывая лицо пациента, что облегчает стандартный уход за пациентом.
Крепление CapStrap упрощает надевание маски и уход за пациентом
Головное крепление CapStrap не позволяет маске смещаться. Благодаря этому креплению маску можно поднять вверх, открывая лицо пациента, что облегчает стандартный уход за пациентом.
Крепление CapStrap упрощает надевание маски и уход за пациентом
Головное крепление CapStrap не позволяет маске смещаться. Благодаря этому креплению маску можно поднять вверх, открывая лицо пациента, что облегчает стандартный уход за пациентом.
Три размера || Простота использования
Три размера подходят для разных групп пациентов
Три размера подходят для разных групп пациентов.
Три размера подходят для разных групп пациентов
Три размера подходят для разных групп пациентов.
Три размера подходят для разных групп пациентов
Три размера подходят для разных групп пациентов.
Риски, связанные с продуктом
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.