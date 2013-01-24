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Respironics PerformaTrak

Ороназальная маска

Ороназальная маска PerformaTrak оснащена лобной прокладкой из материала двойной плотности, что обеспечивает комфорт пациента и надежную фиксацию маски.

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Особенности
Комфортный материал || Повышенный уровень комфорта па

Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление

Ороназальная маска PerformaTrak снижает давление, оказываемое на лицо, обеспечивая при этом плотное прилегание даже к чувствительной области переносицы. Давление маски в этой зоне может регулироваться в зависимости от потребностей пациента.

Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление

Ороназальная маска PerformaTrak снижает давление, оказываемое на лицо, обеспечивая при этом плотное прилегание даже к чувствительной области переносицы. Давление маски в этой зоне может регулироваться в зависимости от потребностей пациента.

Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление

Ороназальная маска PerformaTrak снижает давление, оказываемое на лицо, обеспечивая при этом плотное прилегание даже к чувствительной области переносицы. Давление маски в этой зоне может регулироваться в зависимости от потребностей пациента.
Три размера || Простота использования

Три размера упрощают выбор маски

PerformaTrak поставляется только в трех размерах, которые подходят для разных групп пациентов. Прилагаемый шаблон поможет в выборе нужного размера.

Три размера упрощают выбор маски

PerformaTrak поставляется только в трех размерах, которые подходят для разных групп пациентов. Прилагаемый шаблон поможет в выборе нужного размера.

Три размера упрощают выбор маски

PerformaTrak поставляется только в трех размерах, которые подходят для разных групп пациентов. Прилагаемый шаблон поможет в выборе нужного размера.
Совместимость с Digital Auto-Trak || Расширенные возможности терапи

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Лобные прокладки двойной плотности || Повышенный уровень комфорта па

Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации

Лобные прокладки PerforaTrak выполнены из пенистого материала двойной плотности, обеспечивая комфорт пациента и надежную фиксацию маски.

Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации

Лобные прокладки PerforaTrak выполнены из пенистого материала двойной плотности, обеспечивая комфорт пациента и надежную фиксацию маски.

Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации

Лобные прокладки PerforaTrak выполнены из пенистого материала двойной плотности, обеспечивая комфорт пациента и надежную фиксацию маски.
Застежки || Простота использования

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску.

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску.

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску.
Дополнительные герметизирующие прокла... || Повышенный уровень комфорта па

Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха

Дополнительные прокладки позволяют улучшить прилегание, сокращая утечки воздуха и снижая вероятность локального повреждения кожи назогастральными зондами.

Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха

Дополнительные прокладки позволяют улучшить прилегание, сокращая утечки воздуха и снижая вероятность локального повреждения кожи назогастральными зондами.

Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха

Дополнительные прокладки позволяют улучшить прилегание, сокращая утечки воздуха и снижая вероятность локального повреждения кожи назогастральными зондами.
Вращающиеся застежки || Простота использования

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Недорогие сменные головные крепления || Простота использования

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений.

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений.

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений.
  • Комфортный материал || Повышенный уровень комфорта па
  • Три размера || Простота использования
  • Совместимость с Digital Auto-Trak || Расширенные возможности терапи
  • Лобные прокладки двойной плотности || Повышенный уровень комфорта па
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Комфортный материал || Повышенный уровень комфорта па

Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление

Ороназальная маска PerformaTrak снижает давление, оказываемое на лицо, обеспечивая при этом плотное прилегание даже к чувствительной области переносицы. Давление маски в этой зоне может регулироваться в зависимости от потребностей пациента.

Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление

Ороназальная маска PerformaTrak снижает давление, оказываемое на лицо, обеспечивая при этом плотное прилегание даже к чувствительной области переносицы. Давление маски в этой зоне может регулироваться в зависимости от потребностей пациента.

Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление

Ороназальная маска PerformaTrak снижает давление, оказываемое на лицо, обеспечивая при этом плотное прилегание даже к чувствительной области переносицы. Давление маски в этой зоне может регулироваться в зависимости от потребностей пациента.
Три размера || Простота использования

Три размера упрощают выбор маски

PerformaTrak поставляется только в трех размерах, которые подходят для разных групп пациентов. Прилагаемый шаблон поможет в выборе нужного размера.

Три размера упрощают выбор маски

PerformaTrak поставляется только в трех размерах, которые подходят для разных групп пациентов. Прилагаемый шаблон поможет в выборе нужного размера.

Три размера упрощают выбор маски

PerformaTrak поставляется только в трех размерах, которые подходят для разных групп пациентов. Прилагаемый шаблон поможет в выборе нужного размера.
Совместимость с Digital Auto-Trak || Расширенные возможности терапи

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Лобные прокладки двойной плотности || Повышенный уровень комфорта па

Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации

Лобные прокладки PerforaTrak выполнены из пенистого материала двойной плотности, обеспечивая комфорт пациента и надежную фиксацию маски.

Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации

Лобные прокладки PerforaTrak выполнены из пенистого материала двойной плотности, обеспечивая комфорт пациента и надежную фиксацию маски.

Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации

Лобные прокладки PerforaTrak выполнены из пенистого материала двойной плотности, обеспечивая комфорт пациента и надежную фиксацию маски.
Застежки || Простота использования

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску.

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску.

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску

Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску.
Дополнительные герметизирующие прокла... || Повышенный уровень комфорта па

Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха

Дополнительные прокладки позволяют улучшить прилегание, сокращая утечки воздуха и снижая вероятность локального повреждения кожи назогастральными зондами.

Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха

Дополнительные прокладки позволяют улучшить прилегание, сокращая утечки воздуха и снижая вероятность локального повреждения кожи назогастральными зондами.

Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха

Дополнительные прокладки позволяют улучшить прилегание, сокращая утечки воздуха и снижая вероятность локального повреждения кожи назогастральными зондами.
Вращающиеся застежки || Простота использования

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия

Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Недорогие сменные головные крепления || Простота использования

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений.

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений.

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений

Доступны два вида недорогих сменных головных креплений.
Риски, связанные с продуктом
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