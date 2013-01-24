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Ороназальная маска PerformaTrak оснащена лобной прокладкой из материала двойной плотности, что обеспечивает комфорт пациента и надежную фиксацию маски.
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Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление
Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление
Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации
Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации
Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации
Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску
Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску
Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску
Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха
Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха
Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха
Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Доступны два вида недорогих сменных головных креплений
Доступны два вида недорогих сменных головных креплений
Доступны два вида недорогих сменных головных креплений
Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление
Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление
Комфортный материал снижает оказываемое на лицо давление
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации
Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации
Лобные прокладки двойной плотности для комфорта и надежной фиксации
Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску
Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску
Застежки позволяют регулировать плотность головного крепления и легко снимать маску
Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха
Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха
Дополнительные герметизирующие прокладки сокращают утечки воздуха
Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Вращающиеся застежки устраняют необходимость повторной регулировки маски после снятия
Доступны два вида недорогих сменных головных креплений
Доступны два вида недорогих сменных головных креплений
Доступны два вида недорогих сменных головных креплений
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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