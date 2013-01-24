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PerforMax минимизирует повреждение кожи лица и дискомфорт в области переносицы благодаря прилеганию маски по периметру лица, где давление ощущается меньше всего. Модель представлена в двух размерах и подходит для широкого спектра пациентов.
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Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента
Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента
Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции
Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции
Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции
Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления
Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления
Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости
Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости
Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости
Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента
Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента
Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Три размера упрощают выбор маски
Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции
Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции
Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции
Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления
Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления
Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких
Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости
Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости
Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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