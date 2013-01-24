Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости

Многоразовые маски PerforMax могут стерилизоваться и дезинфицироваться в автоклаве, что помогает предотвратить перекрестное заражение между пациентами. К маскам для одноразового применения прилагается шаблон для подбора размера, который позволяет сохранить ее стерильность при выборе необходимого размера. Сменные одноразовые головные крепления упрощают медицинскую обработку.