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Respironics PerforMax

Полнолицевая маска

PerforMax минимизирует повреждение кожи лица и дискомфорт в области переносицы благодаря прилеганию маски по периметру лица, где давление ощущается меньше всего. Модель представлена в двух размерах и подходит для широкого спектра пациентов.

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Особенности
Ороназальная маска || Повышенный уровень комфорта па

Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента

PerforMax - полнолицевая маска, разработанная для снижения давления на чувствительные области лица. Широкий угол обзора обеспечивает пациенту комфорт во время ношения маски.

Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента

PerforMax - полнолицевая маска, разработанная для снижения давления на чувствительные области лица. Широкий угол обзора обеспечивает пациенту комфорт во время ношения маски.

Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента

PerforMax - полнолицевая маска, разработанная для снижения давления на чувствительные области лица. Широкий угол обзора обеспечивает пациенту комфорт во время ношения маски.
Три размера || Простота в применении

Три размера упрощают выбор маски

PerforMax поставляется в трех размерах, предназначенных для взрослых пациентов (маленький, большой и очень большой), и двух детских (очень маленький (xs) и самый маленький (xxs)).

Три размера упрощают выбор маски

PerforMax поставляется в трех размерах, предназначенных для взрослых пациентов (маленький, большой и очень большой), и двух детских (очень маленький (xs) и самый маленький (xxs)).

Три размера упрощают выбор маски

PerforMax поставляется в трех размерах, предназначенных для взрослых пациентов (маленький, большой и очень большой), и двух детских (очень маленький (xs) и самый маленький (xxs)).
Взаимозаменяемые угловые патрубки || Расширенные возможности терапи

Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции

Быстрое переключение между контурами с одним или двумя шлангами возможно благодаря замене углового патрубка. Выбор стандартного углового патрубка для контура с двумя шлангами (SE) или для контура с одним шлангом (EE) позволяет PerforMax работать с большинством аппаратов, оснащенных режимом неинвазивной вентиляции легких.

Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции

Быстрое переключение между контурами с одним или двумя шлангами возможно благодаря замене углового патрубка. Выбор стандартного углового патрубка для контура с двумя шлангами (SE) или для контура с одним шлангом (EE) позволяет PerforMax работать с большинством аппаратов, оснащенных режимом неинвазивной вентиляции легких.

Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции

Быстрое переключение между контурами с одним или двумя шлангами возможно благодаря замене углового патрубка. Выбор стандартного углового патрубка для контура с двумя шлангами (SE) или для контура с одним шлангом (EE) позволяет PerforMax работать с большинством аппаратов, оснащенных режимом неинвазивной вентиляции легких.
Защелкивающиеся крепления || Простота в применении

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления.

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления.

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления.
Совместимость с Digital Auto-Trak || Расширенные возможности терапи

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких.

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких.

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких.
Застежки Велкро (на «липучке») || Простота в применении

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Доступны варианты масок, как для одно... || Простота в применении

Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости

Многоразовые маски PerforMax могут стерилизоваться и дезинфицироваться в автоклаве, что помогает предотвратить перекрестное заражение между пациентами. К маскам для одноразового применения прилагается шаблон для подбора размера, который позволяет сохранить ее стерильность при выборе необходимого размера. Сменные одноразовые головные крепления упрощают медицинскую обработку.

Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости

Многоразовые маски PerforMax могут стерилизоваться и дезинфицироваться в автоклаве, что помогает предотвратить перекрестное заражение между пациентами. К маскам для одноразового применения прилагается шаблон для подбора размера, который позволяет сохранить ее стерильность при выборе необходимого размера. Сменные одноразовые головные крепления упрощают медицинскую обработку.

Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости

Многоразовые маски PerforMax могут стерилизоваться и дезинфицироваться в автоклаве, что помогает предотвратить перекрестное заражение между пациентами. К маскам для одноразового применения прилагается шаблон для подбора размера, который позволяет сохранить ее стерильность при выборе необходимого размера. Сменные одноразовые головные крепления упрощают медицинскую обработку.
  • Ороназальная маска || Повышенный уровень комфорта па
  • Три размера || Простота в применении
  • Взаимозаменяемые угловые патрубки || Расширенные возможности терапи
  • Защелкивающиеся крепления || Простота в применении
Посмотреть все особенности
Ороназальная маска || Повышенный уровень комфорта па

Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента

PerforMax - полнолицевая маска, разработанная для снижения давления на чувствительные области лица. Широкий угол обзора обеспечивает пациенту комфорт во время ношения маски.

Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента

PerforMax - полнолицевая маска, разработанная для снижения давления на чувствительные области лица. Широкий угол обзора обеспечивает пациенту комфорт во время ношения маски.

Полнолицевая маска снижает риск возникновения приступов клаустрофобии у пациента

PerforMax - полнолицевая маска, разработанная для снижения давления на чувствительные области лица. Широкий угол обзора обеспечивает пациенту комфорт во время ношения маски.
Три размера || Простота в применении

Три размера упрощают выбор маски

PerforMax поставляется в трех размерах, предназначенных для взрослых пациентов (маленький, большой и очень большой), и двух детских (очень маленький (xs) и самый маленький (xxs)).

Три размера упрощают выбор маски

PerforMax поставляется в трех размерах, предназначенных для взрослых пациентов (маленький, большой и очень большой), и двух детских (очень маленький (xs) и самый маленький (xxs)).

Три размера упрощают выбор маски

PerforMax поставляется в трех размерах, предназначенных для взрослых пациентов (маленький, большой и очень большой), и двух детских (очень маленький (xs) и самый маленький (xxs)).
Взаимозаменяемые угловые патрубки || Расширенные возможности терапи

Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции

Быстрое переключение между контурами с одним или двумя шлангами возможно благодаря замене углового патрубка. Выбор стандартного углового патрубка для контура с двумя шлангами (SE) или для контура с одним шлангом (EE) позволяет PerforMax работать с большинством аппаратов, оснащенных режимом неинвазивной вентиляции легких.

Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции

Быстрое переключение между контурами с одним или двумя шлангами возможно благодаря замене углового патрубка. Выбор стандартного углового патрубка для контура с двумя шлангами (SE) или для контура с одним шлангом (EE) позволяет PerforMax работать с большинством аппаратов, оснащенных режимом неинвазивной вентиляции легких.

Взаимозаменяемые угловые патрубки предназначены для быстрого переключения режимов вентиляции

Быстрое переключение между контурами с одним или двумя шлангами возможно благодаря замене углового патрубка. Выбор стандартного углового патрубка для контура с двумя шлангами (SE) или для контура с одним шлангом (EE) позволяет PerforMax работать с большинством аппаратов, оснащенных режимом неинвазивной вентиляции легких.
Защелкивающиеся крепления || Простота в применении

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления.

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления.

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления

Защелкивающиеся застежки обеспечивают легкое надевание и снятие головного крепления.
Совместимость с Digital Auto-Trak || Расширенные возможности терапи

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких.

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких.

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких

Совместимость с Digital Auto-Trak для улучшения проведения неинвазивной вентиляции легких.
Застежки Велкро (на «липучке») || Простота в применении

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски

Застежки Велкро (на «липучке») для надежной фиксации маски
Доступны варианты масок, как для одно... || Простота в применении

Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости

Многоразовые маски PerforMax могут стерилизоваться и дезинфицироваться в автоклаве, что помогает предотвратить перекрестное заражение между пациентами. К маскам для одноразового применения прилагается шаблон для подбора размера, который позволяет сохранить ее стерильность при выборе необходимого размера. Сменные одноразовые головные крепления упрощают медицинскую обработку.

Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости

Многоразовые маски PerforMax могут стерилизоваться и дезинфицироваться в автоклаве, что помогает предотвратить перекрестное заражение между пациентами. К маскам для одноразового применения прилагается шаблон для подбора размера, который позволяет сохранить ее стерильность при выборе необходимого размера. Сменные одноразовые головные крепления упрощают медицинскую обработку.

Применение одноразовых или многоразовых масок в зависимости от необходимости

Многоразовые маски PerforMax могут стерилизоваться и дезинфицироваться в автоклаве, что помогает предотвратить перекрестное заражение между пациентами. К маскам для одноразового применения прилагается шаблон для подбора размера, который позволяет сохранить ее стерильность при выборе необходимого размера. Сменные одноразовые головные крепления упрощают медицинскую обработку.
Риски, связанные с продуктом
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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