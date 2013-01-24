Пациенты с хроническими заболеваниями, сопровождающимися дыхательной недостаточностью, предпочитают системы для неинвазивной вентиляции легких. Они удобны и незаметны, что позволяет использовать их в домашних условиях.
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*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Галерея
Особенности
Компактный размер || Небольшая и незаметная констру
Компактный размер обеспечивает комфорт и свободу движения для пациента
Специальные прокладки AP111 соприкасаются только с внешней поверхностью крыльев носа, а небольшой размер корпуса не перекрывает обзор и позволяет пациентам читать. Универсальность и комфортное использование Respironics AP111 делают ее отличным выбором для длительного применения при хронических заболеваниях.
Четыре размера прокладок || Простота использования
Четыре размера прокладок обеспечивают оптимальное прилегание к лицу пациента
Каждая маска поставляется в комплекте с прокладками четырех различных размеров, чтобы обеспечить плотное прилегание.
Доступны сменные головные крепления || Простота использования
Доступны сменные головные крепления для длительного применения
Доступны сменные головные крепления для длительного применения.
Застежки Велкро (на «липучке») || Простота использования
Крепления с застежкой для быстрого и легкого снятия маски, а также регулировки размера
Крепления с застежкой для быстрого и легкого снятия маски, а также регулировки размера.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.