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Respironics Назальная система

Respironics AP111

Назальная система

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Пациенты с хроническими заболеваниями, сопровождающимися дыхательной недостаточностью, предпочитают системы для неинвазивной вентиляции легких. Они удобны и незаметны, что позволяет использовать их в домашних условиях.

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Галерея

Особенности
Компактный размер || Небольшая и незаметная констру

Компактный размер обеспечивает комфорт и свободу движения для пациента

Специальные прокладки AP111 соприкасаются только с внешней поверхностью крыльев носа, а небольшой размер корпуса не перекрывает обзор и позволяет пациентам читать. Универсальность и комфортное использование Respironics AP111 делают ее отличным выбором для длительного применения при хронических заболеваниях.
Четыре размера прокладок || Простота использования

Четыре размера прокладок обеспечивают оптимальное прилегание к лицу пациента

Каждая маска поставляется в комплекте с прокладками четырех различных размеров, чтобы обеспечить плотное прилегание.
Доступны сменные головные крепления || Простота использования

Доступны сменные головные крепления для длительного применения

Доступны сменные головные крепления для длительного применения.
Застежки Велкро (на «липучке») || Простота использования

Крепления с застежкой для быстрого и легкого снятия маски, а также регулировки размера

Крепления с застежкой для быстрого и легкого снятия маски, а также регулировки размера.
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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