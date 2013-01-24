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Pinnacle³ Моделирование органов при помощи шаблонов

Pinnacle³ Автоматическая сегментация на базе моделей органов

Моделирование органов при помощи шаблонов

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Функция автоматического сегментирования на базе моделей (MBS) упрощает определение контуров органов. Просто перетащите анатомические шаблоны на изображение пациента, а функция MBS автоматически адаптирует их к органам, сэкономив время.

Дилеры

Галерея

Особенности
Библиотека органов

Оконтуривание путем применения шаблонов

В функцию MBS входит обширная база готовых 3D моделей органов и структур, из которой можно выбирать подходящие для ускорения оконтуривания. Эта библиотека помогает добиться создания более точных и единообразных контуров. Её можно адаптировать и редактировать на основе новых данных КТ и (или) МРТ.
Динамическое позиционирование органов

Последовательность и точность

Для того чтобы автоматически оконтурить орган, необходимо выбрать нужный из библиотеки 3D моделей органов и структур, разместить его в соответствующем месте набора КТ срезов, дать команду «адаптировать» и через несколько секунд проверить результат.
Распространение описаний органов в формате 4D

Быстрое изменение процедуры

Функция MBS улучшает выполнение IGRT, позволяя врачам легко распространять описание органов на другие 4D-базы данных (КТ срезов) для определения степени смещения опухоли в организме пациента. MBS незаменим, если используется адаптивное планирование (адаптация плана облучения в процессе курса лечения при значительном изменении размеров опухоли или появлении/уменьшении отека окружающих тканей). MBS позволит клинике перейти от IGRT к IGART.
Настраиваемые модели органов

Адаптация в зависимости от специализации

В дополнение к готовым моделям можно создавать настраиваемые модели органов для конкретных анатомических областей, демографических групп или медицинских специальностей. Например, один врач может включать в состав контура сердца только желудочки, другой – все сосуды. В таком случае Вы можете создать две модели контура сердца и применять их снова и снова, сокращая время оконтуривания.

Документация

Описание изделия (1)

Описание изделия

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